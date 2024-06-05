Путешествие в трёх частях по Хабаровску: круиз по Амуру, музей Амурского моста и автобусная экскурсия по городу. Вы полюбуетесь панорамой города с реки, узнаете о заселении дальневосточных земель и значении Амура. В музее под открытым небом познакомитесь с историей строительства моста. Обзорное путешествие по городу завершит экскурсию, показывая главные достопримечательности и памятники

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка на теплоходе. Сначала вы отправитесь в небольшой круиз по Амуру от набережной до музея Амурского моста. Полюбуетесь панорамой города с реки, увидите памятник Муравьёву-Амурскому на Амурском утёсе, месте основания Хабаровска, — том самом, с 5000-рублёвой купюры. Гид расскажет о заселении дальневосточных земель, зарождении города и значении Амура в жизни региональной столицы.

Музей Амурского моста. В музее под открытым небом вы наглядно познакомитесь с историей строительства и реконструкции моста. Осмотрите экспонаты и даже увидите оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году. А на подъезде к музею теплоход пройдёт под мостом — и вы сможете загадать желание.

Автобусная экскурсия. Третья часть программы — обзорное путешествие по городу. Гид покажет главные достопримечательности. А на Привокзальной площади, где находится памятник Ерофею Хабарову, будет остановка.

В течение дня вы узнаете:

Куда устремлён взгляд Н. Н. Муравьёва-Амурского

Сколько раз Хабаров был в Хабаровске

Насколько богата этническая палитра Хабаровского края и кем были первые переселенцы на Амуре

Для чего построили площадь Ленина и в чём секрет часов на Привокзальной площади

Почему Амурский мост называют «Амурским Чудом» и как он попал на 5000-рублёвую купюру

Сколько метров отделяет Россию от Китая через Амур

Что такое Плюснинка и Чердымовка

Сколько сортов рыб водится в Амуре

Сколько ярусов в дальневосточной тайге

И многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Это идеальная программа для первого знакомства с Хабаровском. А для местных — возможность ещё раз влюбиться в родной город! Кроме того, наша экскурсия отлично подойдёт группам школьников от 12 лет — в нескучном формате они узнают о нашем великом городе.

Организационные детали