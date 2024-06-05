Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Путешествие в трёх частях по Хабаровску: круиз по Амуру, музей Амурского моста и автобусная экскурсия по городу. Вы полюбуетесь панорамой города с реки, узнаете о заселении дальневосточных земель и значении Амура. В музее под открытым небом познакомитесь с историей строительства моста.
Обзорное путешествие по городу завершит экскурсию, показывая главные достопримечательности и памятники
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🚢 Круиз по Амуру
🏛️ Музей Амурского моста
🚌 Автобусная экскурсия
📸 Панорамные виды
🎓 Исторические факты
Что можно увидеть
Памятник Муравьёву-Амурскому
Амурский утёс
Музей Амурского моста
Привокзальная площадь
Памятник Ерофею Хабарову
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка на теплоходе. Сначала вы отправитесь в небольшой круиз по Амуру от набережной до музея Амурского моста. Полюбуетесь панорамой города с реки, увидите памятник Муравьёву-Амурскому на Амурском утёсе, месте основания Хабаровска, — том самом, с 5000-рублёвой купюры. Гид расскажет о заселении дальневосточных земель, зарождении города и значении Амура в жизни региональной столицы.
Музей Амурского моста. В музее под открытым небом вы наглядно познакомитесь с историей строительства и реконструкции моста. Осмотрите экспонаты и даже увидите оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году. А на подъезде к музею теплоход пройдёт под мостом — и вы сможете загадать желание.
Автобусная экскурсия. Третья часть программы — обзорное путешествие по городу. Гид покажет главные достопримечательности. А на Привокзальной площади, где находится памятник Ерофею Хабарову, будет остановка.
В течение дня вы узнаете:
Куда устремлён взгляд Н. Н. Муравьёва-Амурского
Сколько раз Хабаров был в Хабаровске
Насколько богата этническая палитра Хабаровского края и кем были первые переселенцы на Амуре
Для чего построили площадь Ленина и в чём секрет часов на Привокзальной площади
Почему Амурский мост называют «Амурским Чудом» и как он попал на 5000-рублёвую купюру
Сколько метров отделяет Россию от Китая через Амур
Что такое Плюснинка и Чердымовка
Сколько сортов рыб водится в Амуре
Сколько ярусов в дальневосточной тайге
И многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Это идеальная программа для первого знакомства с Хабаровском. А для местных — возможность ещё раз влюбиться в родной город! Кроме того, наша экскурсия отлично подойдёт группам школьников от 12 лет — в нескучном формате они узнают о нашем великом городе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Амура
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Хабаровске
Провела экскурсии для 222 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. Мы читать дальше
ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!