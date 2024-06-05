Хабаровск: путешествие в трёх частях

Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Путешествие в трёх частях по Хабаровску: круиз по Амуру, музей Амурского моста и автобусная экскурсия по городу. Вы полюбуетесь панорамой города с реки, узнаете о заселении дальневосточных земель и значении Амура. В музее под открытым небом познакомитесь с историей строительства моста.

Обзорное путешествие по городу завершит экскурсию, показывая главные достопримечательности и памятники
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚢 Круиз по Амуру
  2. 🏛️ Музей Амурского моста
  3. 🚌 Автобусная экскурсия
  4. 📸 Панорамные виды
  5. 🎓 Исторические факты

Что можно увидеть

  • Памятник Муравьёву-Амурскому
  • Амурский утёс
  • Музей Амурского моста
  • Привокзальная площадь
  • Памятник Ерофею Хабарову
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка на теплоходе. Сначала вы отправитесь в небольшой круиз по Амуру от набережной до музея Амурского моста. Полюбуетесь панорамой города с реки, увидите памятник Муравьёву-Амурскому на Амурском утёсе, месте основания Хабаровска, — том самом, с 5000-рублёвой купюры. Гид расскажет о заселении дальневосточных земель, зарождении города и значении Амура в жизни региональной столицы.

Музей Амурского моста. В музее под открытым небом вы наглядно познакомитесь с историей строительства и реконструкции моста. Осмотрите экспонаты и даже увидите оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году. А на подъезде к музею теплоход пройдёт под мостом — и вы сможете загадать желание.

Автобусная экскурсия. Третья часть программы — обзорное путешествие по городу. Гид покажет главные достопримечательности. А на Привокзальной площади, где находится памятник Ерофею Хабарову, будет остановка.

В течение дня вы узнаете:

  • Куда устремлён взгляд Н. Н. Муравьёва-Амурского
  • Сколько раз Хабаров был в Хабаровске
  • Насколько богата этническая палитра Хабаровского края и кем были первые переселенцы на Амуре
  • Для чего построили площадь Ленина и в чём секрет часов на Привокзальной площади
  • Почему Амурский мост называют «Амурским Чудом» и как он попал на 5000-рублёвую купюру
  • Сколько метров отделяет Россию от Китая через Амур
  • Что такое Плюснинка и Чердымовка
  • Сколько сортов рыб водится в Амуре
  • Сколько ярусов в дальневосточной тайге
  • И многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Это идеальная программа для первого знакомства с Хабаровском. А для местных — возможность ещё раз влюбиться в родной город! Кроме того, наша экскурсия отлично подойдёт группам школьников от 12 лет — в нескучном формате они узнают о нашем великом городе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительных расходов не предусмотрено

в среду в 14:00, в субботу в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Амура
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
5 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.

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