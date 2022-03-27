Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту у справочной в 10.00 часов г. Иркутска.
Небольшая обзорная экскурсия по городу.
Вы посетите историческую и современную часть города Иркутск.
Находится город там, где Иркут впадает в Ангару.
Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири.
Переезд в поселок Листвянку, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге.
Сопровождение в Лимнологический музей, нерпинарий.
Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы.
Все сотрудники музея — это научные работники.
Вы узнаете почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.
Свободное время, покупка рыбы на рынке.
Советуем попробовать омуль горячего копчения.
Отъезд.
Размещение в Иркутске или поселке Листвянка (зависит от расписания экскурсии по КБЖД).
Питание включено: не включено.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (оплачивается дополнительно, трансфер из гостиницы и обратно самостоятельно, место сбора группы указывает сопровождающий в первый день).
Для тех, кто не едет на экскурсию, питание по желанию, оплачивается дополнительно.
Дорога строилась в начале двадцатого века, и проходит прямо вдоль Байкала.
Поражает она тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро.
КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом: 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков и все это на 70 км.
Обед и ужин (не включены в стоимость экскурсии).
Вечером прибытие в Иркутск.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Экскурсия рассчитана на целый день.
Завершение в 22.00 – 23.00 часа.
Примечание: Экскурсия на поезде в осенний период или зимний, может быть заменена на водную экскурсию на КБЖД или экскурсия в п. Аршан (Тункинская Долина).
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
С утра переезд (сборная группа) на остров Ольхон или МРС по живописной трассе, заметно отличающую от дороги на Листвянку.
Здесь уже преобладает степной ландшафт и вдали справа по движению видны горы, за которыми расположен Байкал.
Обед в придорожном кафе, где можно попробовать национальное блюдо буузы (оплачивается самостоятельно).
Прибытие на базу отдыха, расположенную на Ольхоне или МРС.
Размещение на базе отдыха.
Ужин самостоятельно.
Пробуем местную кухню в разных кафе.
Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу.
Питание включено: завтрак.
Продолжительность маршрута: на авто — 4-6 часов.
Завтрак.
Поездка на Мыс Хобой — самая северная точка острова, с которой открывается вид на оба берега Байкала.
По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви.
Вы увидите прекрасную Деву и заберетесь на седло Чингисхана.
Хобой в переводе обозначает «клык».
А со стороны моря, скала похожа на деву, как на древних греческих галерах.
Существует и местная легенда, в которой сказано, что это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев, божеств Верхнего мира, из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу.
Тэнгрии превратили её в скалу со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем».
На мысе проявляется определенная энергетика, поэтому он служит местом медитаций для различных духовных школ.
В этих местах не рекомендуется злиться, кричать и сквернословить.
Желательно посещать такие места только с благими мыслями.
Обзорная поездка ознакомительная по острову осуществляется на автомобилях повышенной проходимости УАЗ.
Дороги на острове не асфальтированы, проселочные.
Обед.
Возвращение на базу от местности Узуры.
Ужин самостоятельно.
Пробуем местную кухню в разных кафе.
Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу.
Примечание: Поездка обзорная на острове Ольхон осуществляются на автомобилях класса УАЗ (группы сборные).
Питание включено: завтрак, обед.
Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.
Завтрак.
Свободное время или дополнительные экскурсии (уточнить в гостинице или при покупке тура).
Рекомендуем также взять водную экскурсию на остров Огой, с посещением буддийской ступы.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».
Во всем мире таких ступ несколько тысяч.
А в нашей стране она есть только в Калмыкии.
Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего.
Загадаете одно желание, которое непременно сбудется.
Вечером ужин (самостоятельно).
Вы можете посетить пещеры Прибайкалья или посетить лечебное озеро, также предлагается большой выбор экскурсий на кораблях.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице.
Подготовка к отъезду и покупка сувениров.
Прощание с Байкалом.
Отъезд с острова Ольхон в составе сборной группы.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).
Ужин самостоятельно.
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт самостоятельно (можно заказать у администратора отеля такси).
Вылет или отъезд на поезде из г.Иркутск..
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и на туристических базах по пути следования:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|«Эконом»
(удобства на этаже)
|«Стандарт»
(удобства в номере)
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс»
|Одноместный «Люкс»
|Двухместное размещение
|53 250 руб.
|67 200 руб.
|80 200 руб.
|108 700 руб.
|103 700 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|6 500 руб.
|6 500 руб.
|22 600 руб.
|—
При бронирование Люкса по полной стоимости включена индивидуальная экскурсия в Листвянку вместо групповой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительно после завершения тура на Байкал, предлагаем посетить Монголию (программу тура уточняйте при бронировании).
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).
Нет, страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести ее у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
По прибытии на железнодорожный вокзал (аэропорт) в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспортного маршрута, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.
Детям до 5 лет предоставляется скидка 20%, детям до 12 лет – 10%.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.