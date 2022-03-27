Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур

Это путешествие познакомит Вас с самыми интересными местами на Байкале

4.7
3 отзыва
Это путешествие познакомит Вас с самыми интересными местами на Байкале.
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Ближайшие даты:
03
сен
10
сен
17
сен
24
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15
окт
29
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим поселок Листвянка, где река Ангара вытекает из Байкала;
  • посетим музей Байкала и узнаем о его обитателях;
  • при желании можно заказать экскурсию по Кругобайкальской железной дороге;
  • посетим остров Ольхон и мыс Хобой – священное место на Байкале. 

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Переезд в поселок Листвянка. Экскурсия в Лимнологический музей

Встреча в аэропорту у справочной в 10.00 часов г. Иркутска.

Небольшая обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите историческую и современную часть города Иркутск.

Находится город там, где Иркут впадает в Ангару.

Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири.

Переезд в поселок Листвянку, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге.

Сопровождение в Лимнологический музей, нерпинарий.

Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы.

Все сотрудники музея — это научные работники.

Вы узнаете почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.

Свободное время, покупка рыбы на рынке.

Советуем попробовать омуль горячего копчения.

Отъезд.

Размещение в Иркутске или поселке Листвянка (зависит от расписания экскурсии по КБЖД).

Питание включено: не включено.

2 день
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (оплачивается дополнительно, трансфер из гостиницы и обратно самостоятельно, место сбора группы указывает сопровождающий в первый день).

Для тех, кто не едет на экскурсию, питание по желанию, оплачивается дополнительно.

Дорога строилась в начале двадцатого века, и проходит прямо вдоль Байкала.

Поражает она тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро.

КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом: 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков и все это на 70 км.

Обед и ужин (не включены в стоимость экскурсии).

Вечером прибытие в Иркутск.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Экскурсия рассчитана на целый день.

Завершение в 22.00 – 23.00 часа.

Примечание: Экскурсия на поезде в осенний период или зимний, может быть заменена на водную экскурсию на КБЖД или экскурсия в п. Аршан (Тункинская Долина).

Питание включено: завтрак.

3 день
Переезд на остров Ольхон

Завтрак.

С утра переезд (сборная группа) на остров Ольхон или МРС по живописной трассе, заметно отличающую от дороги на Листвянку.

Здесь уже преобладает степной ландшафт и вдали справа по движению видны горы, за которыми расположен Байкал.

Обед в придорожном кафе, где можно попробовать национальное блюдо буузы (оплачивается самостоятельно).

Прибытие на базу отдыха, расположенную на Ольхоне или МРС.

Размещение на базе отдыха.

Ужин самостоятельно.

Пробуем местную кухню в разных кафе.

Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу.

Питание включено: завтрак.

Продолжительность маршрута: на авто4-6 часов.

4 день
Поездка на мыс Хобой. Посещение скалы «Три брата» и Мыса Любви. Скала Дева

Завтрак.

Поездка на Мыс Хобой  — самая северная точка острова, с которой открывается вид на оба берега Байкала.

По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви.

Вы увидите прекрасную Деву и заберетесь на седло Чингисхана.

Хобой в переводе обозначает «клык».

А со стороны моря, скала похожа на деву, как на древних греческих галерах.

Существует и местная легенда, в которой сказано, что это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев, божеств Верхнего мира, из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу.

Тэнгрии превратили её в скалу со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем».

На мысе проявляется определенная энергетика, поэтому он служит местом медитаций для различных духовных школ.

В этих местах не рекомендуется злиться, кричать и сквернословить.

Желательно посещать такие места только с благими мыслями.

Обзорная поездка ознакомительная по острову осуществляется на автомобилях повышенной проходимости УАЗ.

Дороги на острове не асфальтированы, проселочные.

Обед.

Возвращение на базу от местности Узуры.

Ужин самостоятельно.

Пробуем местную кухню в разных кафе.

Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу.

Примечание: Поездка обзорная на острове Ольхон осуществляются на автомобилях класса УАЗ  (группы сборные).

Питание включено: завтрак, обед.

Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.

5 день
Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак.

Свободное время или дополнительные экскурсии (уточнить в гостинице или при покупке тура).

Рекомендуем также взять водную экскурсию на остров Огой, с посещением буддийской ступы.

Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».

Во всем мире таких ступ несколько тысяч.

А в нашей стране она есть только в Калмыкии.

Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего.

Загадаете одно желание, которое непременно сбудется.

Вечером ужин (самостоятельно).

Вы можете посетить пещеры Прибайкалья или посетить лечебное озеро, также предлагается большой выбор экскурсий на кораблях.

Питание включено: завтрак.

6 день
Возвращение в Иркутск

Завтрак в гостинице.

Подготовка к отъезду и покупка сувениров.

Прощание с Байкалом.

Отъезд с острова Ольхон в составе сборной группы.

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).

Ужин самостоятельно.

Питание включено: завтрак.

7 день
Завершение программы

Завтрак.

Трансфер в аэропорт самостоятельно (можно заказать у администратора отеля такси).  

Вылет или отъезд на поезде из г.Иркутск..

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и на туристических базах по пути следования:

  • в г. Иркутск (3 ночи: 1-й, 2-й, 6-й дни)  отель «7 дорог», «Фрегат», «Иркутск», «Иркут» или гостиницы такой же категории; 
  • на острове Ольхон (3 ночи: 3-й, 4-й, 5-й дни) – база отдыха «Байкалов острог», «Байкал вуд», мини-отель «Байкал» или базы отдыха такой же категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

 «Эконом»
(удобства на этаже)		«Стандарт»
(удобства в номере)		«ПолуЛюкс»«Люкс»Одноместный «Люкс»
Двухместное размещение53 250 руб.67 200 руб.80 200 руб.108 700 руб.103 700 руб.
Доплата за одноместное размещение6 500 руб.6 500 руб.22 600 руб.

При бронирование Люкса по полной стоимости включена индивидуальная экскурсия в Листвянку вместо групповой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча
  • Транспорт
  • Экскурсия в Иркутске
  • Музей Байкала
  • Поездка на мыс Хобой
  • Посещение скалы Шаманка
  • Размещение в 2-х местных номерах в зависимости от выбранной категории
  • Питание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 человек и более
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Иркутска и обратноэкскурсия по КБЖД(кругобайкальская железная дорога): стоимость билета от 6 300 до 7 800 руб. (в зависимости от даты)
  • Доплата за место со стороны окна – 1 200 руб.
  • Питание по желанию: обед – 850 руб.
  • Ужин – 850 руб.
  • 3-хразовое комплексное – 2 000 руб. трансфер из гостиницы до КБЖД и обратноуслуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский)видеосъемкааренда рыболовных снастейаренда спортивного инвентарякатание на лошадяхрусская банядополнительные услуги
  • Не указанные в программепосещение дискотек
  • Казино
  • Клубовалкогольные напиткистраховкаиндивидуальное сопровождение по всему маршруту – 40 000 руб. индивидуальный трансфер на Ольхон – 10 500 руб
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
  • полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
  • косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
  • одежда – количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
  • - практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
  • - удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега;
  • для поездки летом: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка;
  • средства личной гигиены, фен, кружка;
  • обувь (летом – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
  • фотоаппарат;
  • очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть варианты продолжения тура?

Дополнительно после завершения тура на Байкал, предлагаем посетить Монголию (программу тура уточняйте при бронировании).

Могут ли быть внесены изменения в программу тура?

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Нет, страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести ее у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода на Байкале?

Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.

Какие правила нужно соблюдать во время тура?

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Как будет проходить встреча в первый день тура?

По прибытии на железнодорожный вокзал (аэропорт) в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспортного маршрута, с помощью которого можно добраться до места размещения.

Какого класса будут гостиницы во время тура?

Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.

Какое питание нас ждет на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Как осуществляется безопасность во время тура?

Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.

Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.

Какие сувениры следует приобрести во время тура?

Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 5 лет предоставляется скидка 20%, детям до 12 лет – 10%.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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