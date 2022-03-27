Это путешествие познакомит Вас с самыми интересными местами на Байкале.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Переезд в поселок Листвянка. Экскурсия в Лимнологический музей

Встреча в аэропорту у справочной в 10.00 часов г. Иркутска. Небольшая обзорная экскурсия по городу. Вы посетите историческую и современную часть города Иркутск. Находится город там, где Иркут впадает в Ангару. Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири. Переезд в поселок Листвянку, где берет свое начало река Ангара, по живописной дороге. Сопровождение в Лимнологический музей, нерпинарий. Удивительный музей, в котором собраны лучшие экспонаты и есть аквариумы. Все сотрудники музея — это научные работники. Вы узнаете почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере. Свободное время, покупка рыбы на рынке. Советуем попробовать омуль горячего копчения. Отъезд. Размещение в Иркутске или поселке Листвянка (зависит от расписания экскурсии по КБЖД). Питание включено: не включено.

2 день Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (оплачивается дополнительно, трансфер из гостиницы и обратно самостоятельно, место сбора группы указывает сопровождающий в первый день). Для тех, кто не едет на экскурсию, питание по желанию, оплачивается дополнительно. Дорога строилась в начале двадцатого века, и проходит прямо вдоль Байкала. Поражает она тем, что путь пролегает мимо отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом: 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков и все это на 70 км. Обед и ужин (не включены в стоимость экскурсии). Вечером прибытие в Иркутск. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Экскурсия рассчитана на целый день. Завершение в 22.00 – 23.00 часа. Примечание: Экскурсия на поезде в осенний период или зимний, может быть заменена на водную экскурсию на КБЖД или экскурсия в п. Аршан (Тункинская Долина). Питание включено: завтрак.

3 день Переезд на остров Ольхон

Завтрак. С утра переезд (сборная группа) на остров Ольхон или МРС по живописной трассе, заметно отличающую от дороги на Листвянку. Здесь уже преобладает степной ландшафт и вдали справа по движению видны горы, за которыми расположен Байкал. Обед в придорожном кафе, где можно попробовать национальное блюдо буузы (оплачивается самостоятельно). Прибытие на базу отдыха, расположенную на Ольхоне или МРС. Размещение на базе отдыха. Ужин самостоятельно. Пробуем местную кухню в разных кафе. Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу. Питание включено: завтрак. Продолжительность маршрута: на авто — 4-6 часов.

4 день Поездка на мыс Хобой. Посещение скалы «Три брата» и Мыса Любви. Скала Дева

Завтрак. Поездка на Мыс Хобой — самая северная точка острова, с которой открывается вид на оба берега Байкала. По пути посещение овеянной легендами скалы «Три брата» и романтического Мыса Любви. Вы увидите прекрасную Деву и заберетесь на седло Чингисхана. Хобой в переводе обозначает «клык». А со стороны моря, скала похожа на деву, как на древних греческих галерах. Существует и местная легенда, в которой сказано, что это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев, божеств Верхнего мира, из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии превратили её в скалу со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем». На мысе проявляется определенная энергетика, поэтому он служит местом медитаций для различных духовных школ. В этих местах не рекомендуется злиться, кричать и сквернословить. Желательно посещать такие места только с благими мыслями. Обзорная поездка ознакомительная по острову осуществляется на автомобилях повышенной проходимости УАЗ. Дороги на острове не асфальтированы, проселочные. Обед. Возвращение на базу от местности Узуры. Ужин самостоятельно. Пробуем местную кухню в разных кафе. Советуем попробовать бузы, хушуры, бовы, бухлер и т.п., или просто устроить себе пикник на берегу. Примечание: Поездка обзорная на острове Ольхон осуществляются на автомобилях класса УАЗ (группы сборные). Питание включено: завтрак, обед. Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.

5 день Свободное время или дополнительные экскурсии

Завтрак. Свободное время или дополнительные экскурсии (уточнить в гостинице или при покупке тура). Рекомендуем также взять водную экскурсию на остров Огой, с посещением буддийской ступы. Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч. А в нашей стране она есть только в Калмыкии. Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Вечером ужин (самостоятельно). Вы можете посетить пещеры Прибайкалья или посетить лечебное озеро, также предлагается большой выбор экскурсий на кораблях. Питание включено: завтрак.

6 день Возвращение в Иркутск

Завтрак в гостинице. Подготовка к отъезду и покупка сувениров. Прощание с Байкалом. Отъезд с острова Ольхон в составе сборной группы. Прибытие в Иркутск. Размещение в гостинице. Обед в дороге (оплачивается самостоятельно). Ужин самостоятельно. Питание включено: завтрак.

7 день Завершение программы