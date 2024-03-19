Знакомство с Байкалом начнется с поселка Листвянка, а после увлекательного и познавательного переезда на специальном туристическом поезде по знаменитой Кругобайкальской железной
Программа тура по дням
Начало пути и знакомство с Байкалом
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за дополнительную плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за дополнительную плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за дополнительную плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за дополнительную плату), по лесному берегу этого живописного озера.
Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).
Размещение в гостинице.
Включено питание: обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по Листвянке.
Кругобайкальская ж/д
День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном.
И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой.
Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле.
Но отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века.
Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги.
Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века.
К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана.
Трансфер на пристань (~10 мин.). Переправа на пароме в порт Байкал (~ 40 мин.). Переезд на туристическом поезде в п. Слюдянку (~8 ч.). По прибытию в пос. Слюдянка, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак в гостинице, обед в поезде, ужин в гостинице.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.
Г. Хамар-Дабан
Выход вверх по р. Слюдянка к вершинам хребта. Тропа постоянно петляет с одного берега на другой, пересекая речку кладями-мостиками из жердей и бревен 15 раз, проходит мимо мраморного карьера, Горелой и Казачьей полян, постепенно набирая все большую высоту. Хрустальные воды рек, небольшие водопады, скальные утесы, пышная растительность – все это – настоящий Хамар-Дабан.
Подъем по предгорьям не сложен, а окружающие пейзажи заставляют то и дело хвататься за фотоаппарат, задерживая и без того невысокий темп движения. Дневной переход около 24 км.
Остановка на ночлег на метеостанции, где оборудованы места для установки палаток, а для любителей комфорта есть возможность переночевать под крышей домиков турбазы и снять усталость в бане (доп. плату).
Трансфер к началу пешего маршрута.
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак в гостинице, походный обед, горячий ужин на костре.
Восхождение на пик Черского
Оставив тяжелое снаряжение в базовом лагере, налегке совершаем радиальный выход на вершину. От метеостанции по серпантину довольно крутой подъем к альпийским лугам, откуда открываются замечательные виды на хребты Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Поднявшись выше границ леса, через гольцы выходим к узкому скалистому перешейку (перевал Жандармский).
Далее довольно простой путь по скальному гребню на пик (2090 м). В хорошую погоду с пика хорошо виден Байкал, а у подножия притаилось озеро Сердце, названное так за свою форму.
Спуск в лагерь. Для тех, у кого еще есть силы и желание, есть возможность спуститься к озеру Сердце, посетить ручей Посетительский, насладиться живописными видами каскада водопадов реки Подкомарная.
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак в лагере, походный обед, горячий ужин на костре.
П. Аршан
Спуск от базового лагеря по знакомому пути проходит значительно легче и быстрее. После горного ландшафта и воздуха, даже немноголюдная Слюдянка кажется суетливой и дымной.
И снова переезд по горячему асфальту дороги, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.
В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Проехав 120 км, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий возвышающихся горных верши, завораживающих взгляд.
После размещения в гостинице вы сможете самостоятельно или с гидом (доп. плата) осмотреть поселок.
Посетить целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляться по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подобрать сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
Трансфер в Аршан (~ 3 ч.).
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак в лагере, походный обед, ужин в гостинице.
Тункинская долина
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
А также вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и "Коврижка».
Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.
Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.
Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.
Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.
Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито - чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).
А ближе к вечеру, перед возвращением в Аршан нас ждёт экскурсия на мараловую ферму.
Маралы прежде всего известны благодаря своим рогам, из которых изготавливают различные лекарственные препараты, витамины, косметическую продукцию и т. д.
Вам расскажут об особенностях заготовки пантов и их пользе для организма.
Олени на ферме в большинстве своём дикие, но некоторые особи уже приручены, и все желающие могут их погладить и даже покормить.
Возвращение в гостиницу.
Экскурсионная программа.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак в гостинице, ужин в гостинице.
Экскурсия по Тункинской долине.
П. Аршан
Продолжаем исследовать окрестности пос. Аршан.
Желающие исследовать природные достопримечательности и красоты Тункинской долины могут отправиться в пеший поход с гидом на «Пик любви», располагающийся на высоте 2124 м.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак и ужин в гостинице.
Возвращение в Иркутск, Култукский тракт
Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются.
Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать.
Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса. По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за доп. плату).
А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.
По прибытии в Иркутск – окончание программы на ж/д вокзале.
Трансфер в Иркутск на рейсовом автобусе или маршрутном такси (210 км, ~ 5 ч.).
Питание включено: завтрак в гостинице.
Окончание программы в ~13:00.
Проживание
Тура предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Слюдянке (1 ночь), в Аршане (3 ночи), а также ночевки в палатках.
Возможно одноместное размещение за дополнительную плату – 16 600 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Кемпинг-отель «Прошлый век»
Находится в пос. Листвянка, в Крестовой пади, в 700 м от берега озера Байкал. Уют деревянного дома в стиле прошлого века в сочетании с современным комфортом. Тишина и свежий воздух соснового леса в окружении гор и озера Байкал. Недалеко находится Свято-Никольская церковь и Байкальский центр ездовых видов спорта.
К размещению предлагаются 8 благоустроенных двухместных номеров в деревянных домиках с отдельным входом. В каждом номере имеется современная мебель: две кровати, прикроватные тумбочик, светильник, а также холодная и горячая вода, электрическое отопление, санузел с душевой кабиной.
К услугам гостей кафе на 20 мест, где можно попробовать блюда из байкальской рыбы, русская баня на дровах, площадка для пикника и удобная парковка. Завтрак включен в стоимость проживания.
Гостиница «Парус»
"Парус" — одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.
В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.
В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман-камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Гостиничный комплекс «Пик Черского»
Гостиничный Комплекс находится на самом берегу Байкала в пос. Сухой Ручей (г. Слюдянка).
Находится на 115 км от г. Иркутска. От г. Слюдянка турбаза расположена на 3-м км в сторону г. Байкальска (около 35 км до г. Байкальск).
В наличии 12 двухместных благоустроенных номеров (общая вместимость 24 человека), каждый номер имеет свой выход на террасу. Кроме проживания отдыхающим предлагается питание ресторанного типа, комплекс развлечений на территории гостиницы, охраняемая автостоянка.
Гостиница в п. Аршан
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в пос. Листвянка (1 ночь), пос. Слюдянка (1 ночь), пос. Аршан (3 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание, включенное в программу тура:1 день: обед2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак, обед, ужин6 день: завтрак, ужин7 день: завтрак, ужин8 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак, обед, ужин
- 5 день: завтрак, обед, ужин
- 6 день: завтрак, ужин
- 7 день: завтрак, ужин
- 8 день: завтрак
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Билет на туристический поезд по КБЖД
- Аренда снаряжения и оборудования
- Сопровождение инструктором в пешем походе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
- Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы»
- Экскурсия в Байкальский экологический музей
- Прогулка на катере по Байкалу или на квадроциклах
- Баня
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не указанные в программе
- Пеший поход на «Пик любви» с гидом (из Аршана)
- Сплав в среднем течение р. Иркут (2-3 дня, для группы от 4 чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 80-100 литров;
- головной убор (теплая шапочка и кепка от солнца);
- не менее двух пар обуви: трекинговые ботинки, легкие тапочки (сланцы);
- комплект вещей для спортивного отдыха, в том числе комплект теплой одежды, куртку;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- ветрозащитный костюм;
- накидку от дождя;
- «неприкосновенный запас» (в нем вы будете спать): теплая кофта, рубашка или футболка, запасной комплект нижнего белья, теплые штаны, носки х/б и шерстяные;
- предметы личной гигиены;
- фонарик со сменными батарейками;
- спички;
- нож;
- личный комплект посуды (миску, кружку, ложку);
- индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
- рекомендуется взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
- личное туристское снаряжение (спальник, коврик) приветствуется.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет. Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.
Туристу желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Какие особенности питания и размещения в туре?
В Листвянке размещение предоставляется в благоустроенной гостинице не ниже уровня 2** в двухместных номерах, завтрак в ресторане/кафе гостиницы.
В Слюдянке и Аршане размещение на благоустроенных турбазах в двухместных номерах, питание в кафе. Расчетный час в гостиницах – 12:00.
Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы.
При наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.
На активной части маршрута приготовление пищи осуществляется на костре. В некоторых случаях возможна замена горячих обедов сухим пайком.
Туристы, по своему желанию, и с разрешения инструктора могут помогать в приготовлении пищи. В рацион входят: мясные продукты, свежие овощи, консервированные продукты, супы, каши, чай, кофе, какао, молочная кухня, кондитерские изделия, шоколад, орехи, сублиматы и др.
На активной части маршрута проживание в 2-3-х местных палатках. На стоянках туристы участвуют в обустройстве лагеря и в сборе дров. Туристы несут свои спальники, коврики, палатки и часть продуктов.
Питание по маршруту – стандартное комплексное, включающее блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр.
Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты.
Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.