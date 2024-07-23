Мы делаем все, чтобы после нашего тура у вас остались только положительные чувства и яркие эмоции! И обещаем, что поездка на Байкал и Ольхон наполнит вас счастьем и радостью!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
В иркутском аэропорту ориентировочно с 9:00 до 11:00 вас встретит наш гид.
Здесь познакомитесь с остальной группой.
После располагаемся в комфортных автомобилях и сразу выезжаем на Ольхон.
По пути – остановка в кафе, где у вас появится возможность попробовать традиционные блюда бурятской кухни – сочные буузы или ароматный бухлёр (оплачивается самостоятельно).
Также в планах остановка у памятников Орлу и Бродяге.
Здесь вам откроются поразительные пейзажи на древние степи и акваторию Байкала.
На острове вы заселитесь в уютный отель, передохнёте с дороги, а затем отправитесь на прогулку к скале Шаманка.
Вы пройдёте 13 столбов Сэргэ, которые имеют в традиционной культуре кочевников сакральное значение и олицетворяют сыновей небесных духов. Шаманка – это отличное место для того, чтобы принести важную клятву, вознести молитву, подвести итоги и начать новый жизненный этап.
Даже спустя многие годы скала по-прежнему хранит мощную энергетику, которая поможет вам запустить процесс обновления собственных сил.
После мы спустимся к Сарайскому пляжу, где посидим у песчаного берега, насладимся солнечным светом и полюбуемся здешними видами.
По окончанию насыщенного дня любуемся прекрасным ольхонским закатом и отправляемся отдыхать.
Включено: без питания.
Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон
Мыс Хобой – это сакральное место с невероятными видами на Байкальские хребты и удивительной природной энергетикой.
Вместе с нашим гидом вы погрузитесь в мир древних мифов и легенд.
Группа осуществит небольшие обряды по задабриванию местных богов.
С их покровительством дорога пройдёт без проблем.
Поедем на внедорожниках УАЗ, или «буханке».
Даже маршрут до мыса станет настоящим событием.
Вы увидите густые леса, степи, песчаные дюны и высокие скалы.
Во время пути наш гид расскажет вам о многочисленных легендах, связанных с историей острова.
Мыс «Любви», скала «Три брата», «Урочище Песчаное», скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» – у каждого памятного места мы будем делать остановку.
Но больше всего преданий сохранилось именно о Хобое.
Когда спускаешься по склону, со всех сторон окружённому безграничными водами Байкала, то внутри всё так и сжимается от восторга!
С давних времён в этой точке царит живая и дикая энергия обновления.
Это ощущаешь в воздухе, в траве, даже в том, как светит солнце.
Здесь себя можно почувствовать на краю мира!
Затем, прямо под чистым ольхонским небом, мы разобьём небольшой, но очень вкусный пикник.
Давайте отдадимся моменту и как следует насладимся красотой окружающей природы!
Включено: завтрак, обед-пикник.
Свободный день
Свободный день вы можете провести по своему усмотрению.
Прогуляйтесь по окрестностям Хужира, посидите в одном из кафе.
Рекомендуем покататься на сап-бордах: с воды открывается интересные ракурсы на скалу Шаманку и береговую линию.
Также за дополнительную плату можно отправиться на одну из представленных экскурсий.
Экскурсия к острову Огой будет проходить на быстроходном катере.
Мы сделаем остановку у святого источника с обогащённой ионами серебра целебной водой.
На самом острове нам более всего интересна буддийская Ступа Просветления.
Пройдите вокруг неё 108 раз и достигните просветления – главной цели буддизма!
Но так много ходить необязательно.
К примеру, для того чтобы просто загадать желание, достаточно пройти 7 раз.
На Огое невероятная энергия, так что оно обязательно сбудется!
Экскурсия по острову на автомобиле – это возможность увидеть лучшие виды Ольхона, укромные заливы и интересные места со своей историей.
Вас ждут потрясные пейзажи на побережье Хужира, буддийскую Ступу Просветления, Малое море и открытый Байкал.
Наш гид расскажет вам легенды о берёзе в Семисоснах и о загадочной Курыканской стене.
Маршрут пройдёт через залив Харгой, мыс Кобылья голова, озеро «Сердце» и удивительный природный замок «Хулы».
Будет невероятно красиво, интересно и волшебно!
Включено: завтрак.
Ольхон - Иркутск
Высыпайтесь и позавтракайте в неспешной и умиротворяющей обстановке.
Сегодня мы покидаем берега Байкала.
Обязательно возвращайтесь – здесь остались чудеса, которые стоят того!
Трансфер до Иркутска.
В свободное время прогуляемся по центральным улицам.
Город известен за большое количество сохранившейся исторической деревянной застройки.
Многие дома были адаптированы под современные нужды горожан.
Посмотреть на них можно в 130 квартале.
Здесь же вы увидите статую бобра – гербового животного Иркутской области.
Рекомендуем заглянуть на ухоженный сквер Кирова, цветущий остров Юность и благоустроенную Нижнюю Набережную.
Каждая локация раскрывает облик Иркутска с новой стороны.
На следующий день с новыми силами продолжаем наше духовное путешествие!
Включено: завтрак.
Иркутск - Аршан
Отправляемся в прекрасную “Сибирскую Швейцарию”!
Аршан знаменит живописными видами, зелёными лугами и горными водопадами.
Вы увидите только всё самое лучшее!
В пути вы сможете полюбоваться бескрайними степями Тункинской долины и сменяющими их густыми лесами.
А на подъезде к посёлку перед вами предстанут уходящие ввысь снежные хребты Саянских гор.
В Аршане заселяемся в гостиницу.
У вас будет немного времени на отдых, после чего мы отправимся на рынок.
Здесь можно купить сувениры из Монголии и травяные сборы, в том числе знаменитый «Саган-Дайля».
Отправляемся по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.
Здесь можно набрать для себя холодную и горячую минеральную воду, а выше по течению посетить знаменитый глазной источник.
Также вы увидите установленную здесь статую мальчика с кувшином, из которого льётся целебная вода.
Обязательно попробуйте её на вкус!
Впереди раскидистые леса и живописные горные виды.
Весенняя свежесть и красота этих мест потрясает!
Путь к водопаду можно преодолеть в спокойном прогулочном темпе.
Разбиваясь о горные валуны, вода с брызгами разлетается в разные стороны.
Кажется, в любой момент эти каменные громады сорвутся вниз по реке!
Но нет – они накрепко спаяны друг с другом.
Лишь природа умеет создавать такие необычные каменные скульптуры!
На обратном пути ближе к посёлку снова попробуем воду из минеральных источников.
Вечером последний раз соберёмся всей компанией, чтобы поделиться эмоциями от всего путешествия.
Включено: завтрак.
Горячие источники по желанию
Посетим посёлок «Жемчуг».
Вода в здешних горячих источниках обладает уникальными целебными свойствами.
В состав воды входит метан, углекислый газ, сероводород и радон.
За дополнительную плату вы можете искупаться в этих источниках.
После путешествия в «Жемчуг» усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.
Прибытие ориентировочно к 19:00.
На этом наше приключение подходит к концу.
До новых встреч!
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
- Ольхон: база отдыха «Ольхонские терема»/база Ольхон (3 ночи) или аналогичная по классу;
- Иркутск: отель «Звезда» (1 ночь) или аналогичный по классу;
- Аршан: гостиница «Туяна» (1 ночь) или аналогичная по классу.
Доплата за одноместное размещение: 9 500 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Ольхонские терема»
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
Отель «Звезда»
Отель "Звезда" находится в тихом районе, в километре от река Ангара и в 5 км от аэропорта Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, спа-салон и элегантные номера, оборудованные телевизорами с плоским экраном. Номера отеля "Звезда" обставлены классической мебелью. В вашем распоряжении кондиционер, принадлежности для чая/кофе и рабочий стол. Помимо этого, все номера оборудованы собственной ванной комнатой с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.
Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.
Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак обед-пикник3 день - завтрак4 день - завтрак5 день - завтрак6 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак обед-пикник
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
- Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость: экскурсия на быстроходном катере к острову Огойэкскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину
- Экскурсия на быстроходном катере к острову Огой
- Экскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину
- Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет скидка 5%.