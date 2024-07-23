1 день

Иркутск - Ольхон

В иркутском аэропорту ориентировочно с 9:00 до 11:00 вас встретит наш гид.

Здесь познакомитесь с остальной группой.

После располагаемся в комфортных автомобилях и сразу выезжаем на Ольхон.

По пути – остановка в кафе, где у вас появится возможность попробовать традиционные блюда бурятской кухни – сочные буузы или ароматный бухлёр (оплачивается самостоятельно).

Также в планах остановка у памятников Орлу и Бродяге.

Здесь вам откроются поразительные пейзажи на древние степи и акваторию Байкала.

На острове вы заселитесь в уютный отель, передохнёте с дороги, а затем отправитесь на прогулку к скале Шаманка.

Вы пройдёте 13 столбов Сэргэ, которые имеют в традиционной культуре кочевников сакральное значение и олицетворяют сыновей небесных духов. Шаманка – это отличное место для того, чтобы принести важную клятву, вознести молитву, подвести итоги и начать новый жизненный этап.

Даже спустя многие годы скала по-прежнему хранит мощную энергетику, которая поможет вам запустить процесс обновления собственных сил.

После мы спустимся к Сарайскому пляжу, где посидим у песчаного берега, насладимся солнечным светом и полюбуемся здешними видами.

По окончанию насыщенного дня любуемся прекрасным ольхонским закатом и отправляемся отдыхать.

Включено: без питания.