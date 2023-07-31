Ветер странствий Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Настоящий ветер приключений захватит вас и пронесёт по энергетически мощным, впечатляющим и невероятно живописным местам на Байкале! Вы увидите Байкальское сердце — остров Ольхон, почувствуете фундаментальность и силу величественных Восточных Саян, побываете на легендарной Кругобайкальской железной дороге и получите впечатления, которые запомнятся надолго!
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ближайшие даты:
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17
июн
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Что вас ожидает:

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Проедем на поезде по известной железной дороге и насладимся невероятными видами
Водопады и термальные источники
Водопады и термальные источники
Посетим водопады и при желании заглянем на термальные источники
Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Удивимся впечатляющей скульпторе «Хранитель Байкала» Даши Намдакова
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. Ольхон
4 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Трансфер в Иркутск в первой половине дня. Время в пути – около 6 ч.

По прибытии в Иркутск после заселения в гостиницу у вас останется время для прогулок, покупки памятных сувениров – в центре города большое количество сувенирных лавок и магазинов.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, услуги гида, проживание, обед по дороге в Иркутск.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
5 день

Экскурсия по КБЖД

Завтрак.

Экскурсия по КБЖД – однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде. Ранним утром вы отправляетесь в порт Байкал, откуда начнется экскурсия. Здесь где вас ждет поезд, который двигается по старой Кругобайкальской железной дороге. Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.

Экскурсия предполагает остановку в удивительном месте – на вокзале в Слюдянке. Его называют мраморным чудом Транссиба. Здание вокзала сделано из нешлифованного байкальского мрамора, построено более века назад и до сих пор остается действующим: в 2005 году к 100-летию была проведена реконструкция здания.

Возвращение в Иркутск.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед, проживание.

Экскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖД
6 день

Дорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаны

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия в республике Бурятия.

Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на юге Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.

Дорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаны
7 день

Экскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!

Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника. Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии.), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год), а также познакомят со статуей Будды!

Эта статуя высотой 2 метра (с постаментом), заказанная в Тибете, одна из самых привлекательных вещей для наших гостей.

Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.

Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.

Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию).

В стоимость не входит (800 руб. – мастер- класс, 200 руб. – катание на лошади\санях).

После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завтра завершится программа вашего тура.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, сопровождение гида, проживание.

Экскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников. Возвращение в ИркутскЭкскурсия в Тагархай. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
8 день

Завершение программы тура

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак.

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в на о. Ольхон (3 ночи), в г. Иркутск (3 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
83 00098 000132 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
15 75028 00052 500

Варианты проживания

БО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичные

3 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.

Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.

База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.

На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

БО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "Шаманка", БО "Алдартай" или аналогичные

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.

Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В номерах стандарт есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.

На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичныеКемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

3 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные

3 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.

Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\

Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичныеХостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные

Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.

Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.

По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.

Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичныеОтель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные

3 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.

В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичныеОтель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные

ГД «Аршан» или аналогичные

1 ночь

Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.

Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.

ГД «Аршан» или аналогичныеГД «Аршан» или аналогичныеГД «Аршан» или аналогичныеГД «Аршан» или аналогичные

Гостиница Иркут или аналогичные

1 ночь

Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.

Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостиница Иркут или аналогичныеГостиница Иркут или аналогичныеГостиница Иркут или аналогичныеГостиница Иркут или аналогичныеГостиница Иркут или аналогичные

Отель «Корона Плюс» или аналогичные

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.

Отель «Корона Плюс» или аналогичныеОтель «Корона Плюс» или аналогичныеОтель «Корона Плюс» или аналогичныеОтель «Корона Плюс» или аналогичныеОтель «Корона Плюс» или аналогичные

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программезавтраки
  • Кроме 1 дня
  • Обед-пикник на мысе Хобой обед по дороге на Ольхон
  • Обед по дороге в Иркутскпроживаниеэкскурсии
  • Указанные в программевход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?

Краткая программа классического маршрута:

1 день. Дорога на о. Ольхон

2 день. Экскурсия на мыс Хобой на машине

3 день. Свободный день на острове Ольхон

4 день. Возвращение в Иркутск.

5 день. Экскурсия по КБЖД

6 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

7 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Дорога в Иркутск

8 день. Завершение программы тура

Краткая программа зеркального маршрута:

1 день. Дорога на о. Ольхон

2 день. Экскурсия на мыс Хобой на машине

3 день. Свободный день на острове Ольхон

4 день. Возвращение в Иркутск.

5 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

6 день. Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Дорога в Иркутск

7 день. Экскурсия по КБЖД

8 день. Завершение программы тура

Даты:

02.06.24
07.06.24- зеркальный
12.06.24
17.06.24- зеркальный
22.06.24- зеркальный
02.07.24- зеркальный
07.07.24
12.07.24
17.07.24
22.07.24- зеркальный
27.07.24- зеркальный
01.08.24
06.08.24- зеркальный
11.08.24
16.08.24
21.08.24

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
31 июля 2023
Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.
Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.Тур интересный. И нам повезло, что КБЖД перенесли на конец тура, осталось впечатление что ты был на Байкале, а не в дороге.
О
31 июля 2023
Отличный тур, за неделю были на Байкале на Ольхоне, покорили Пик Любви в Саянах, посетили КБЖД в Иркутске. Всё на высоте. Уже несколько лет путешествуем только Большой Страной. Всегда отдых незабываемый.
И
31 июля 2023
Очень замечательно, всё понравилось… Гид Дарья ответственный, замечательный гид, человек своего дела.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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