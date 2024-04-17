Авторские туры по Иркутской области

Туры в городах Иркутской области

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Индивидуальные экскурсии

Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
5
1 отзыв
75000
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
5
4 отзыва
37000
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Иркутск
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
5
1 отзыв
97500
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
26520
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Иркутск
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
129000
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Иркутск
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
5
1 отзыв
38500
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Иркутск
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
81500
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
89000
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Иркутск
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
5
1 отзыв
61000
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Иркутск

Групповые экскурсии

Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
5
1 отзыв
75000
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
5
4 отзыва
37000
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Иркутск
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
5
1 отзыв
97500
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
26520
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Иркутск
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
129000
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Иркутск
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
5
1 отзыв
38500
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Иркутск
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
81500
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
89000
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Иркутск
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
5
1 отзыв
61000
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Иркутск

Обзорные по городам

Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
5
1 отзыв
75000
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
5
1 отзыв
61000
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Иркутск
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
25000
за чел.
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Иркутск
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
39500
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Иркутск
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
75000
за чел.
Осень — самое время добавить в свою жизнь ярких красок Байкала. Шум синих волн, величественные скалы, крики чаек, шелест золотой листвы — настоящий ре...
Иркутск
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
79000
за чел.
Этот тур – настоящее Байкальское кругосветное путешествие! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, ...
Иркутск
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
54290
за чел.
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Иркутск
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
25050
за чел.
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Иркутск
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
5
43 отзыва
26550
за чел.
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск

Водные прогулки

В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
5
4 отзыва
37000
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Иркутск
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
5
3 отзыва
54000
за чел.
Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но ...
Иркутск
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
89000
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Иркутск
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
109900
за чел.
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Иркутск
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
64300
за чел.
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Иркутск
Рыбалка на Ольхоне
Рыбалка на Ольхоне
5
3 отзыва
от
67400
за чел.
Тур к самому сердцу Байкала – острову Ольхон. Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться ...
Иркутск
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
5
3 отзыва
от
70000
за чел.
Яркие краски в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставят равнодушным! Вас ждет комфортное и неутомительное путешествие по бухтам...
Байкал
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
5
3 отзыва
от
60000
за чел.
Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями. Яркие краски в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставя...
Байкал
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
99000
за чел.
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Иркутск

Туры на автомобиле

Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
5
1 отзыв
75000
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
5
1 отзыв
97500
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
81500
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
89000
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Иркутск
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
5
1 отзыв
61000
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Иркутск
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
25000
за чел.
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Иркутск
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
159000
за чел.
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Иркутск
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
39500
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Иркутск
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
5
1 отзыв
19500
за чел.
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Иркутск

Гастрономические туры

Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
129000
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Иркутск
Весенние краски Байкала: «Сибирский Париж», красоты Ольхона и цветение багульника
Весенние краски Байкала: «Сибирский Париж», красоты Ольхона и цветение багульника
61750
за чел.
Попробовать блюда бурятской кухни, отправиться в сафари по Тажеранам и устроить пикник у мыса Хобой
Иркутск
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
25000
за чел.
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Иркутск
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
39500
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Иркутск
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
79000
за чел.
Этот тур – настоящее Байкальское кругосветное путешествие! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, ...
Иркутск
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
99000
за чел.
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Иркутск
Винно-гастрономический тур на Байкал
Винно-гастрономический тур на Байкал
5
3 отзыва
125000
за чел.
Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий. В этом туре Вы посетите лучшие рестораны сибирской и б...
Иркутск
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
35000
за чел.
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Иркутск
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
5
43 отзыва
26550
за чел.
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск

Экскурсионные туры на несколько дней

Летние приключения на Байкале в Бурятии
Летние приключения на Байкале в Бурятии
5
3 отзыва
от
90000
за чел.
Увлекательный тур в котором вы насладитесь красотами Байкала: побываете на Теплых озерах, поднимитесь на гору Соболиную, расслабитесь в горячих источн...
Иркутск
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
5
1 отзыв
75000
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Иркутск
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
5
4 отзыва
37000
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Иркутск
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
5
3 отзыва
54000
за чел.
Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но ...
Иркутск
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
5
1 отзыв
97500
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
26520
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Иркутск
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
129000
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Иркутск
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
5
1 отзыв
38500
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Иркутск
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
81500
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск

Последние отзывы о турах по Иркутской области

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкальское очарование. Классический маршрут
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкальское очарование. Классический маршрут
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Осеннее очарование Байкала
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!
    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений
  • М
    Мария
    29 января 2024
    Зимние чудеса Ольхона
    Добрый вечер! Путешествие было прекрасное, всё отлично организовано, места очень красивые. В восторге от Байкала! ❤️‍🔥 Спасибо за эмоции 🥰
    Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Ольхон - снежное сердце Байкала
    Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем настроем, поэтому всё понравилось, не жалею, что выбрала именно этот тур и эту компанию, за 3 дня посмотрели весь остров, впитали колорит местной кухни: буузы, уха из омуля и т. д. Много узнали от наших гидов Дарьи и Эльвиры. Ну и конечно незабываемые пейзажи ❤️❤️❤️отдельная любовь к водителю Соболя 119 Евгению ❤️❤️❤️это лучший водитель ❤️❤️❤️
    Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем
  • Л
    Лариса
    25 августа 2023
    Байкальское очарование. Классический маршрут
    Организация тура на высоте, гиды внимательные, отзывчивые, позитивные. Большое спасибо гидам Дарье и Альбине, девочки большие МОЛОДЦЫ. Все было очень круто!
  • Л
    Лариса
    23 июля 2023
    Классика Байкала. Зеркальный маршрут
    Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.
    Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время
  • П
    Павел
    17 июля 2023
    Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
    Все было великолепно, очень красивая природа, нам еще повезло с погодой, интересные экскурсии, замечательные гиды Екатерина и Альбина, особая благодарность водителю Юрию за песню про море
  • О
    Оксана
    12 июня 2023
    Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
    Незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. Наша мечта побывать на Байкале сбылась!
    Незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. НашаНезабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. НашаНезабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. НашаНезабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. НашаНезабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. Наша
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