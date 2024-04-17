Туры в городах Иркутской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Иркутской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
75000
₽
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
5
4 отзыва
37000
₽
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
5
1 отзыв
97500
₽
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
26520
₽
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
129000
₽
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
5
1 отзыв
38500
₽
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
81500
₽
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
89000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
5
1 отзыв
61000
₽
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
75000
₽
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
5
4 отзыва
37000
₽
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
5
1 отзыв
97500
₽
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
26520
₽
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
129000
₽
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
5
1 отзыв
38500
₽
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
81500
₽
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
89000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
5
1 отзыв
61000
₽
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Обзорные по городам
5
1 отзыв
75000
₽
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
5
1 отзыв
61000
₽
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
25000
₽
за чел.
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
39500
₽
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
75000
₽
за чел.
Осень — самое время добавить в свою жизнь ярких красок Байкала. Шум синих волн, величественные скалы, крики чаек, шелест золотой листвы — настоящий ре...
79000
₽
за чел.
Этот тур – настоящее Байкальское кругосветное путешествие! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, ...
54290
₽
за чел.
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
25050
₽
за чел.
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
5
43 отзыва
26550
₽
за чел.
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Водные прогулки
5
4 отзыва
37000
₽
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
5
3 отзыва
54000
₽
за чел.
Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но ...
89000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
109900
₽
за чел.
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
64300
₽
за чел.
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
5
3 отзыва
от
67400
₽
за чел.
Тур к самому сердцу Байкала – острову Ольхон. Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться ...
5
3 отзыва
от
70000
₽
за чел.
Яркие краски в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставят равнодушным! Вас ждет комфортное и неутомительное путешествие по бухтам...
5
3 отзыва
от
60000
₽
за чел.
Круиз осенью – это не скучное перемещение между достопримечательностями. Яркие краски в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставя...
99000
₽
за чел.
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
75000
₽
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
5
1 отзыв
97500
₽
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
81500
₽
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
89000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
5
1 отзыв
61000
₽
за чел.
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
25000
₽
за чел.
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
159000
₽
за чел.
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
39500
₽
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
5
1 отзыв
19500
₽
за чел.
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Гастрономические туры
129000
₽
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
61750
₽
за чел.
Попробовать блюда бурятской кухни, отправиться в сафари по Тажеранам и устроить пикник у мыса Хобой
25000
₽
за чел.
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
39500
₽
за чел.
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
79000
₽
за чел.
Этот тур – настоящее Байкальское кругосветное путешествие! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, ...
99000
₽
за чел.
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
5
3 отзыва
125000
₽
за чел.
Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий. В этом туре Вы посетите лучшие рестораны сибирской и б...
35000
₽
за чел.
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
5
43 отзыва
26550
₽
за чел.
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
90000
₽
за чел.
Увлекательный тур в котором вы насладитесь красотами Байкала: побываете на Теплых озерах, поднимитесь на гору Соболиную, расслабитесь в горячих источн...
5
1 отзыв
75000
₽
за чел.
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
5
4 отзыва
37000
₽
за чел.
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
5
3 отзыва
54000
₽
за чел.
Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас! Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но ...
5
1 отзыв
97500
₽
за чел.
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
26520
₽
за чел.
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
129000
₽
за чел.
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
5
1 отзыв
38500
₽
за чел.
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
81500
₽
за чел.
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Последние отзывы о турах по Иркутской области
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ААся17 апреля 2024Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ММарина5 апреля 2024Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!
- ММария29 января 2024Добрый вечер! Путешествие было прекрасное, всё отлично организовано, места очень красивые. В восторге от Байкала! ❤️🔥 Спасибо за эмоции 🥰
- ООлеся17 января 2024Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем настроем, поэтому всё понравилось, не жалею, что выбрала именно этот тур и эту компанию, за 3 дня посмотрели весь остров, впитали колорит местной кухни: буузы, уха из омуля и т. д. Много узнали от наших гидов Дарьи и Эльвиры. Ну и конечно незабываемые пейзажи ❤️❤️❤️отдельная любовь к водителю Соболя 119 Евгению ❤️❤️❤️это лучший водитель ❤️❤️❤️
- ЛЛариса25 августа 2023Организация тура на высоте, гиды внимательные, отзывчивые, позитивные. Большое спасибо гидам Дарье и Альбине, девочки большие МОЛОДЦЫ. Все было очень круто!
- ЛЛариса23 июля 2023Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.
- ППавел17 июля 2023Все было великолепно, очень красивая природа, нам еще повезло с погодой, интересные экскурсии, замечательные гиды Екатерина и Альбина, особая благодарность водителю Юрию за песню про море
- ООксана12 июня 2023Незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Огромная благодарность нашим экскурсоводам Дарье, Екатерине и Альбине и водителю Юрию. Наша мечта побывать на Байкале сбылась!