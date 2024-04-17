А Ася Байкальское очарование. Классический маршрут Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

А Ася Весенний Ольхон Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.

И Ирина Байкальское очарование. Классический маршрут Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Осеннее очарование Байкала Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

М Марина Весенний Ольхон Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!

М Мария Зимние чудеса Ольхона Добрый вечер! Путешествие было прекрасное, всё отлично организовано, места очень красивые. В восторге от Байкала! ❤️‍🔥 Спасибо за эмоции 🥰

О Олеся Ольхон - снежное сердце Байкала Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем настроем, поэтому всё понравилось, не жалею, что выбрала именно этот тур и эту компанию, за 3 дня посмотрели весь остров, впитали колорит местной кухни: буузы, уха из омуля и т. д. Много узнали от наших гидов Дарьи и Эльвиры. Ну и конечно незабываемые пейзажи ❤️❤️❤️отдельная любовь к водителю Соболя 119 Евгению ❤️❤️❤️это лучший водитель ❤️❤️❤️

Л Лариса Байкальское очарование. Классический маршрут Организация тура на высоте, гиды внимательные, отзывчивые, позитивные. Большое спасибо гидам Дарье и Альбине, девочки большие МОЛОДЦЫ. Все было очень круто!

Л Лариса Классика Байкала. Зеркальный маршрут Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.

П Павел Байкальское очарование. Зеркальный маршрут Все было великолепно, очень красивая природа, нам еще повезло с погодой, интересные экскурсии, замечательные гиды Екатерина и Альбина, особая благодарность водителю Юрию за песню про море