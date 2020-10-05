24 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое

Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города

5
24 отзыва
Андрей
Андрей – представитель из Калининграда
От маяка до заброшенного немецкого аэродрома — в ходе обзорной экскурсии 🧭 мы исследуем героический Балтийск и погрузимся в атмосферу старинного прусского городка.

Вы увидите главные памятники и руинированные оборонительные сооружения, услышите истории 📖 о войнах и воинах, жителях и завоевателях, а также насладитесь пейзажами Балтийского моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 93008 370 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое

Что вас ожидает

Путевые заметки
По дороге из Калининграда в Балтийск вы увидите несколько важных достопримечательностей 🏛️, в числе которых самая древняя постройка Кенигсберга. Мы остановимся, чтобы осмотреть Юдиттен-кирху конца XIII века и вспомнить легенды о происхождении ее названия.

Неспешный променад
Извилистые улочки и яркие истории 📖 о городе-герое перенесут вас в прошлое. Мы обойдем цитадель Пиллау, увидим базы ВМФ, заглянем при желании в уютный музей 🖼 Балтийского флота и дойдем до водонапорной башни пехотных казарм. Я расскажу о многолетней борьбе разных стран за территорию прибрежного города и его стратегическом значении для Российской Империи, быте горожан и выдающихся личностях, бывавших здесь.

Балтийская коса
После вас ждет переправа на пароме к Балтийской косе и форту «Западный». Нужно спешить, пока море 🌊 не поглотило его! С пляжа открывается великолепный вид на город 🏙️ и акваторию залива, так что вы насладитесь прогулкой по живописному берегу вдоль руинированного форта. Мы поговорим о событиях, происходивших здесь в прошлых столетиях, отыщем заброшенный аэродром «Нойтиф» и забытые немецкие береговые арт. батареи. А после вас ждет увлекательный джип-тур по песчаным дюнам Балтийского побережья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Я заберу вас из любой точки города Калининград и отвезу обратно после экскурсии 🧭 (это включено в стоимость). Если вы находитесь за городом, то трансфер будет стоить 800 рублей с группы.
  • Билеты на паром оплачивается отдельно — 70 руб. /чел.
  • Посещение музея ВМФ по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсия может быть перенесена на другой день в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. Или по согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию ⛳.
Начало и место завершения
🚩 в удобном для вас месте
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я организую увлекательные туры по историческим местам Восточной Пруссии. Я обучил еще 4 гидов и дружной командой мы проводим увлекательные экскурсии. Вы посетите уникальные, недоступные для групповых туров места, услышите интересные истории и получите незабываемые впечатления.
Напишите мне

24 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Экскурсия эксклюзивная. Маршрут выбран безукоризненно. Гид - разносторонний рассказчик, хороший краевед. В нашей экскурсионной группе были люди разных возрастов и интересов, но при этом каждый нашел что-то близкое для себя, за что большая благодарность.
24 сентября 2020
Присоединяемся к восторженным отзывам на эту поездку! Спасибо огромное Андрею за этот чудесный день, всё супер! И общение (Андрей прекрасный рассказчик, в его изложении история - это не просто набор имён и дат, а живая и интересная жизнь), и природа (а мы побывали в таких колоритных диких местах, куда обычно турист просто не может добраться), и военные объекты, и приключение-езда по дюнам и пляжу, и "пикник на обочине", и сбор янтаря, и домашний чай с вареньем из шиповника - всё это будем вспоминать еще долго и с удовольствием! Мы решили, что в сравнении Куршской и Балтийской косы однозначно выигрывает Балтийская, но чтобы это увидеть и понять, надо ехать непременно с Андреем. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым. Отдельное спасибо за "визитную карточку", подаренную на прощание, это очень мило и приятно :)
21 сентября 2020
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Мы даже представить не могли, что всем так понравится. Но отставим эмоции в сторону и начнём по порядку. В условленное время к нашему дому подъехал Андрей, мы загрузили вещи, и наша экскурсия началась. По нашей просьбе нас повозили по самому Калининграду и рассказали о самом городе и его истории. Также, нам рассказали множество забавных историй. После мы отправились непосредственно в сам Балтийск. По дороге в город нам рассказали историю этой земли, начиная с самого-самого начала. Нужно отметить, что Андрей прекрасно владеет материалом и даёт его в лёгкой непринуждённой форме с долей юмора. Таким образом, его рассказ запоминается и вам ни за что не станет скучно! По приезде в город нам рассказали о находящихся здесь суднах (в этой теме Андрей тоже разбирается прекрасно!), о бытовой жизни города, подробно ответил на все возникшие вопросы. Перебравшись на другой берег начинается самое интересное. Вас отвезут на Южный мол, в Форт Западный, старый аэропорт, Старый люнет(здесь вы отведаете прекрасных булочек и вкусный кофе) и множество других интересных мест. Дальше вы отправитесь на берег Балтийского моря. По пути зайдёте в советский и немецкий бункеры, расскажут о стратегически важных точках косы. Вы покатаетесь по пляжу, где вам откроются прекрасные виды. Вам предоставят возможность искупаться в море, побродить по пляжу в поисках янтаря и выпить кофе. По договоренности нас отвезли в аэропорт. При этом мы успели заскочить и посмотреть личную коллекцию Андрея. В общем, кто хочет испытать кучу эмоций, узнать историю этой области, вам к Андрею. Всем советую, вы ни за что не пожалеете!!!
20 сентября 2020
Это путешествие мы будем помнить очень долго. Такого больше нигде не увидеть и не почувствовать. Удивительное по красоте и силе Балтийское море, бесконечная линия пляжей и нетронутая природа. Гуляющие лебеди, парящие бакланы... Суровые и такие разные военные укрепления. Это все нужно увидеть своими глазами. Андрей, огромное спасибо Вам за такой замечательный день, за Ваши знания истории, культуры и огромную любовь к родному краю. Так держать, ! До новых удивительных встреч
15 сентября 2020
Недавно мы провели незабываемый день в г. Балтийский и на Балтийской косе. Не ожидали, что экскурсия будет настолько интересной и познавательной, что захотелось вернуться туда снова. И все это благодаря Андрею - очень увлечённому и знающему историю своего родного края гиду. Мы увидели военный аэродром, спустились в немецкий и советский бункеры, с ветерком покатались на джипе по песчаным дюнам и даже искупались в водах Балтики!!!! Организация экскурсии на высшем уровне! Спасибо Андрею! Рекомендуем всем! Даже не раздумывайте в выборе! Только Андрей! Он самый лучший!!! Только он сделает ваш день таким же незабываемым!!!
11 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась, полное погружение в прошлое. Андрей - замечательный гид! Учел все мои пожелания, очень хороший рассказчик и просто увлеченных нашей историей человек. Огромное ему спасибо за его труд и
9 сентября 2020
Отличная экскурсия. Андрей замечательный гид, рекомендую всем.
31 августа 2020
Экскурссия очень хорошая, экскурсовод Андрей прикладывает все усилия для Вашего комфорта и для наполнения экскурси, делает хорошие видео фото на Ваш телефон в процессе, показывает все возможные красивые места. Рассказывает много истории. Это было захватывающее приключение.
29 августа 2020
Вау! Вау! Вау! Экскурсия была бесподобная! Если вы читаете отзывы и думаете ехать или не ехать, то я вам скажу точно, что ехать, ехать и еще раз ехать! Андрей замечательный гид, человек и местный житель с глубоким знанием истории своего края, людей и местности. Без него мы бы никогда не посмотрели Балтийск и Балтийскую косу, так как показал ее он! Мы посмотрели достопримечательности и флоты города, он детально рассказал про каждый корабль, затем мы переправились на пароме на косу. Балтийская коса удивительна своей красотой. Мы посетили Западный Форт, военный аэродром, советский и немецкий бункера, покатались по дюнам по косе (вплоть до границы с Польшей), искупались и даже успели поискать и найти янтарь! В общем, всем очень рекомендуем! А мы когда приедем снова, то только к Андрею на остальные его маршруты, а может даже и снова на этот! Просто супер, 5 из 5! Вся наша семья осталась очень довольна!
28 августа 2020
Большое спасибо за интересную и познавательную поездку. Получили с ребенком массу позитивных впечатлений.
26 августа 2020
Одним словом - восторг. Андрей очень увлечённый гид, узнали много нового, побывали в таких местах в которые сами бы никогда не добрались. Интересно было абсолютно всем, и взрослым и трехлетнему ребёнку. Экскурсовод идёт на встречу и корректирует программу под ваши желания. Отлично, чтобы погрузится в историю и ощутить первозданную красоту природы. Если вы ищите что-то действительно уникальное, то вам точно нужна эта поездка :). От души рекомендуем.
26 августа 2020
Это лучшая экскурсия в г. Калиненград. Индивидуальный подход. Места, которые вы не увидите ни с кем. Эмоции которые вы не почувствуете ни с кем. Форты, кормление диких лебедей с рук, на пароме без очереди, даже кофе на косе. Виды, которые знает только он!!! Нашли мячи привитые с моря. Дети счастливы как слоны. Катание на джипе по дюнах. Знание истории уровень Бог. Еле расстались. Дети ждут следующего года. Чтобы вновь с Андреем. Всем рекомендую!!!!
24 августа 2020
Одно из самых лучших моих путешествий! Все прошло на высшем уровне! Комфортный автомобиль, насыщенная и содержательная программа. Андрей - большой души человек, поражает своей эрудицией, начитанностью, увлеченностью историей своего края и не только. Конечно стоит отметить профессиональный стиль вождения. Полный восторг вызвала езда по дюнам. За день получили массу положительных впечатлений и обогатились знаниями! Рекомендую!
24 августа 2020
Лучшая из экскурсий! Ребёнок 12 лет -в восторге!
22 августа 2020
Экскурсия Балтийск-Пиллау с Андреем это эксклюзив!!! Мой супруг и взрослый сын также в восторге от экскурсии! Начну с того, что Андрей необыкновенный кладезь информации, сразу видно, что он любит и знает историю, мы получили огромный объем исторических сведений, начиная с истории появления пруссов на территории Калининградской области и до настоящего времени! Т. е. помимо экскурсионной программы мы получили экскурс в прошлое по истории Калининградского края. Я специально заказывала эту экскурсию на свой день рождения, чтобы зарядиться положительными эмоциями!!! Эмоции превысили ожидания!!! Программа предполагается длительностью 9 часов, но у нас это заняло 11 часов, к тому же начало и окончание экскурсии было в Зеленоградске (за что Андрей не взял с нас никакой доплаты, другой гид за аналогичную услуга просил + 1500 руб. к экскурсии). День прошел на одном дыхании, экскурсия настолько необычная, что пересказать ее невозможно, очень рекомендую заказывать экскурсию Балтийск-Пиллау именно у Андрея!!! Огромными плюсами является, что Андрей является жителем Балтийской косы (минус очереди на паром и плата за переправу за автомобиль), знает места как свои пять пальцев, угощает чаем в своем доме, где имеется его личная военная коллекция, экскурсия проходит на джипе, на другом автомобиле прогулка по косе невозможна!!! Очень пожалели, что не заказали экскурсию Андрея по рыцарским замкам! Обязательно воспользуемся услугами Андрея в следующее посещение Калининградской области!!!
Ещё 9 отзывов

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

«Территория Надровии»: рыцарские замки
скидка10%
9960
8 964
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
6 отзывов
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Истории «Королевской горы»
скидка10%
7800
7 020
5 часов
Истории «Королевской горы»
3 отзыва
Погрузиться в историю, осматривая районы Амалиенау и Кнайпхоф, и почувствовать ауру Калининграда

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау