24 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Путевые заметки

По дороге из Калининграда в Балтийск вы увидите несколько важных достопримечательностей 🏛️, в числе которых самая древняя постройка Кенигсберга. Мы остановимся, чтобы осмотреть Юдиттен-кирху конца XIII века и вспомнить легенды о происхождении ее названия.

Неспешный променад

Извилистые улочки и яркие истории 📖 о городе-герое перенесут вас в прошлое. Мы обойдем цитадель Пиллау, увидим базы ВМФ, заглянем при желании в уютный музей 🖼 Балтийского флота и дойдем до водонапорной башни пехотных казарм. Я расскажу о многолетней борьбе разных стран за территорию прибрежного города и его стратегическом значении для Российской Империи, быте горожан и выдающихся личностях, бывавших здесь.

Балтийская коса

После вас ждет переправа на пароме к Балтийской косе и форту «Западный». Нужно спешить, пока море 🌊 не поглотило его! С пляжа открывается великолепный вид на город 🏙️ и акваторию залива, так что вы насладитесь прогулкой по живописному берегу вдоль руинированного форта. Мы поговорим о событиях, происходивших здесь в прошлых столетиях, отыщем заброшенный аэродром «Нойтиф» и забытые немецкие береговые арт. батареи. А после вас ждет увлекательный джип-тур по песчаным дюнам Балтийского побережья.

Организационные детали