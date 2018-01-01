Фотопрогулка в сердце Калининграда

Приглашаю Вас на фотопрогулку в сердце Калининграда - в Рыбную деревню и на Остров Канта - в один из...

Приглашаю Вас на фотопрогулку в сердце Калининграда — в Рыбную деревню и на Остров Канта — в один из самых красивых и фотогеничных районов города.

Я расскажу Вам про этот уголок города, поделюсь его историей с момента создания и до наших дней.

А самое главное мы сделаем много ярких живых снимков.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда

Что вы увидите 🤩

  • Рыбная деревня
  • Мосты Юбилейный и Медовый
  • Новая синагога
  • Остров Канта и кафедральный собор
Об экскурсии
Приглашаю Вас на фотопрогулку в сердце Калининграда — в Рыбную деревню и на Остров Канта — в один из самых красивых и фотогеничных районов города. В этом удивительном месте органично сочетаются архитектура эпохи старого Кенигсберга и современного города.
Я расскажу Вам про этот уголок города, поделюсь его историей с момента создания до наших дней, включая события, произошедшие в период второй мировой войны. В процессе рассказа, мы будем делать красивые кадры на фоне достопримечательностей.
Как профессиональный фотограф с 10-ти летним стажем, я позабочусь еще и о том, чтобы Вы наилучшим образом получились на этих фотографиях. Мы сделаем несколько постановочных портретов, а также много ярких живых снимков.
Что Вас ожидает
Рыбная деревня
Мы посетим и пройдемся по одному из самых красивых мест в городе — Рыбной деревне. Это фотографическое сердце нашего региона, то место, где фотографируются Калининградские молодожены в день своей свадьбы. Я подготовила обширный рассказ об этом историческом месте и его окрестностях. История создания мостов, Рыбной деревни и острова Кнайпхоф. Я покажу Вам исторические фотографии каждой из достопримечательностей, с разбегом по времени (до, во время и после военных действий 1940 годов).
Кафедральный собор и мосты
Затем Вас ожидает прогулка по красивейшей набережной с многочисленными уютными кафе, где я покажу Вам самый лучший вид Кафедрального собора и, конечно же, сделаем фотографии на его фоне, а также на Юбилейном и Медовом мосту. Вы узнаете о жизни современного Калининграда и об истории этой набережной, о том кто и как разрушил сердце Кенигсберга. Вы сможете увидеть восстановленную и открытую в 2018 году Калининградскую синагогу, и я расскажу об истории ее возрождения.
Остров Канта
Следующим пунктом нашей прогулки будет остров Кнайпхоф, ныне остров Канта. Мы пройдемся вокруг Кафедрального собора и я покажу Вам фото, сделанные в период моего детства, когда он был практически разрушен, расскажу об этапах его восстановления.
Мы прогуляемся по аллее скульптур и по набережной острова. На протяжении всей прогулки мы будем останавливаться в приглянувшихся вам местах, чтобы запечатлеть лучшие мгновения и яркие эмоции, которые останутся с вами на снимках. Вы услышите историю о том, кто и как восстанавливал город после разрушения, как складывались отношения советских и немецких граждан после войны.
В память о нашей прогулке у Вас останутся фотографии с Вами на фоне достопримечательностей. Влюбитесь в наш Кенигсберг-Калининград и возвращайтесь снова!
Организационные моменты
  • Через 7–14 дней Вы получите 80–120 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета
  • Экскурсия начинается непосредственно в Рыбной деревне
  • Художественная глубокая ретушь фотографий (100 руб/кадр)
  • Услуги визажиста от 1500 рублей по желанию
  • Трансфер (я могу подвезти Вас от отеля до Рыбной деревни и обратно)

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
4 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионный рассказ
  • Профессиональная фотосессия
Что не входит
  • Вход на обзорную площадку маяка — 100 рублей
  • Трансфер от отеля до места начала экскурсии — 300 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: Вход в отель Кайзерхоф. Октябрьская улица, д. 6а.
Завершение: Недалеко от новой синагоги, Октябрьская ул., 1А
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Анна Я.
Анна Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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