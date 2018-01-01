Об экскурсии

Приглашаю Вас на фотопрогулку в сердце Калининграда — в Рыбную деревню и на Остров Канта — в один из самых красивых и фотогеничных районов города. В этом удивительном месте органично сочетаются архитектура эпохи старого Кенигсберга и современного города.

Я расскажу Вам про этот уголок города, поделюсь его историей с момента создания до наших дней, включая события, произошедшие в период второй мировой войны. В процессе рассказа, мы будем делать красивые кадры на фоне достопримечательностей.

Как профессиональный фотограф с 10-ти летним стажем, я позабочусь еще и о том, чтобы Вы наилучшим образом получились на этих фотографиях. Мы сделаем несколько постановочных портретов, а также много ярких живых снимков.

Что Вас ожидает

Рыбная деревня

Мы посетим и пройдемся по одному из самых красивых мест в городе — Рыбной деревне. Это фотографическое сердце нашего региона, то место, где фотографируются Калининградские молодожены в день своей свадьбы. Я подготовила обширный рассказ об этом историческом месте и его окрестностях. История создания мостов, Рыбной деревни и острова Кнайпхоф. Я покажу Вам исторические фотографии каждой из достопримечательностей, с разбегом по времени (до, во время и после военных действий 1940 годов).

Кафедральный собор и мосты

Затем Вас ожидает прогулка по красивейшей набережной с многочисленными уютными кафе, где я покажу Вам самый лучший вид Кафедрального собора и, конечно же, сделаем фотографии на его фоне, а также на Юбилейном и Медовом мосту. Вы узнаете о жизни современного Калининграда и об истории этой набережной, о том кто и как разрушил сердце Кенигсберга. Вы сможете увидеть восстановленную и открытую в 2018 году Калининградскую синагогу, и я расскажу об истории ее возрождения.

Остров Канта

Следующим пунктом нашей прогулки будет остров Кнайпхоф, ныне остров Канта. Мы пройдемся вокруг Кафедрального собора и я покажу Вам фото, сделанные в период моего детства, когда он был практически разрушен, расскажу об этапах его восстановления.

Мы прогуляемся по аллее скульптур и по набережной острова. На протяжении всей прогулки мы будем останавливаться в приглянувшихся вам местах, чтобы запечатлеть лучшие мгновения и яркие эмоции, которые останутся с вами на снимках. Вы услышите историю о том, кто и как восстанавливал город после разрушения, как складывались отношения советских и немецких граждан после войны.

В память о нашей прогулке у Вас останутся фотографии с Вами на фоне достопримечательностей. Влюбитесь в наш Кенигсберг-Калининград и возвращайтесь снова!

Организационные моменты