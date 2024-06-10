Гвардейск (Тапиау). Это уютный городок с отреставрированным центром и хорошо сохранившимся замком 13 века.
Черняховск (Инстербург) — жемчужина готической архитектуры. Соборы, кирхи и здания 18–19 веков идеально отреставрированы и готовы поразить вас красотой и удивительной историей.
Гусев (Гумбиннен), чья архитектура кардинально отличается от застройки других поселений. Я расскажу, как Гумбиннен принял переселенцев из других стран после великой чумы 18 века.
Роминтенская пуща — огромный лес, который по красоте флоры и фауны ничуть не уступает Куршской косе. Мы устроим пикник в месте, где в своё время трапезничала кёнигсбергская знать. Посетим кирху Гросс Роминтена 19 века и магазинчик, для которого не существует санкций.
Железнодорожный арочный мост высотой 25 метров, построенный в 1901 году. Эта фотогеничная локация с историческим колоритом не оставит вас равнодушными.
Организационные детали
В стоимость включено: перекус в дороге, пикник с домашней едой в Роминтенской пуще, трансфер, сопровождение гида
Поездка проходит на автомобиле Nissan Almera Classic. Протяжённость маршрута в одну сторону — 140 км.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, мне 27 лет. Всю свою сознательную жизнь я живу в Калининградской области и очень люблю её за историческое наследие и поистине великолепную природу. Предлагаю рассказать о ней и показать её вам!
Провожу индивидуальные мультиэкскурсии для 1–3 человек по Калининграду и Калининградской области. Мультиэкскурсия — это экскурсия с посещением нескольких мест в один день.