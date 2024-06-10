Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности

Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
Я расскажу об истории Калининградской области от Тевтонского ордена до наших дней.

Вы узнаете, где появилась первая троллейбусная сеть в Европе, в каком городе Твардовский написал «Василия Тёркина» и где захоронено сердце Барклая де Толли.

Побываете в живописном лесу, посетите древние кирхи и красивые соборы и по желанию заглянете на немецкий конезавод.
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гвардейск (Тапиау). Это уютный городок с отреставрированным центром и хорошо сохранившимся замком 13 века.

Черняховск (Инстербург) — жемчужина готической архитектуры. Соборы, кирхи и здания 18–19 веков идеально отреставрированы и готовы поразить вас красотой и удивительной историей.

Гусев (Гумбиннен), чья архитектура кардинально отличается от застройки других поселений. Я расскажу, как Гумбиннен принял переселенцев из других стран после великой чумы 18 века.

Роминтенская пуща — огромный лес, который по красоте флоры и фауны ничуть не уступает Куршской косе. Мы устроим пикник в месте, где в своё время трапезничала кёнигсбергская знать. Посетим кирху Гросс Роминтена 19 века и магазинчик, для которого не существует санкций.

Железнодорожный арочный мост высотой 25 метров, построенный в 1901 году. Эта фотогеничная локация с историческим колоритом не оставит вас равнодушными.

Организационные детали

  • В стоимость включено: перекус в дороге, пикник с домашней едой в Роминтенской пуще, трансфер, сопровождение гида
  • Поездка проходит на автомобиле Nissan Almera Classic. Протяжённость маршрута в одну сторону — 140 км.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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