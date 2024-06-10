Я расскажу об истории Калининградской области от Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете, где появилась первая троллейбусная сеть в Европе, в каком городе Твардовский написал «Василия Тёркина» и где захоронено сердце Барклая де Толли. Побываете в живописном лесу, посетите древние кирхи и красивые соборы и по желанию заглянете на немецкий конезавод.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гвардейск (Тапиау). Это уютный городок с отреставрированным центром и хорошо сохранившимся замком 13 века.

Черняховск (Инстербург) — жемчужина готической архитектуры. Соборы, кирхи и здания 18–19 веков идеально отреставрированы и готовы поразить вас красотой и удивительной историей.

Гусев (Гумбиннен), чья архитектура кардинально отличается от застройки других поселений. Я расскажу, как Гумбиннен принял переселенцев из других стран после великой чумы 18 века.

Роминтенская пуща — огромный лес, который по красоте флоры и фауны ничуть не уступает Куршской косе. Мы устроим пикник в месте, где в своё время трапезничала кёнигсбергская знать. Посетим кирху Гросс Роминтена 19 века и магазинчик, для которого не существует санкций.

Железнодорожный арочный мост высотой 25 метров, построенный в 1901 году. Эта фотогеничная локация с историческим колоритом не оставит вас равнодушными.

Организационные детали