Неприступная крепость Шаакен Тевтонский рыцарский замок 🏰 XIII века, переживающий свое второе рождение. В нем вы сможете погрузиться в атмосферу Средневековья и узнать, кто мог стать рыцарем, как они жили и зачем ходили в «Крестовые походы». Хозяева замка поделятся его историей 📖 и приправят рассказ загадочными легендами, а гид проведёт вас по средневековым залам и покажет убранство прошлого. Каждый гость сможет примерить рыцарские доспехи и сфотографироваться в одеждах Средних веков на перевес со старинным оружием. У вас будет уникальная возможность попробовать Средневековье на вкус: отведать блюда в местной таверне и продегустировать настойки по старинным прусским рецептам. Куршская косаВ сказочном природном заповеднике можно провести целый день, ни на секунду не заскучав. Здесь и песчаные дюны, и залив, и причудливые леса, а также разнообразная флора, дикие животные и потрясающий воздух. В поселке Лесное искупаетесь в освежающих волнах Балтийского моря 🌊 и отведаете только что выловленной местной рыбки, приготовленной при вас на углях. После — сможете попробовать хмельного, сваренного в лучших традициях немецких виртуозов. На высоте Мюллера вам откроется захватывающий вид на море и длинную узкую полоску косы, уходящую за горизонт. Великолепие песчаных дюн, сосновые леса и озеро Чайка, притаившееся посреди густой зелени деревьев. Загадке «Танцующего леса» Аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы — изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене и любопытных версиях, которые его объясняют. Со смотровой площадки Высота Эфа восхититесь панорамным видом на окрестности: белоснежные песчаные дюны, волнующее Балтийское море и поселок Морское. Организационные детали:- Экскурсия ⛳ продолжительностью от 6 часов, оплата за каждый дополнительный час — 1000 рублей.

Начать и закончить экскурсию можно в Калининграде, Зеленоградске и прилегающих поселках на север от Калининграда (без дополнительной платы).

Вы можете взять с собой детей — машина оборудуется специальными креслами. Количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании в переписке.

Время выезда и возвращения — удобное для вас (уточните в переписке).

Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем.

В стоимость прогулки не включено: билет 🎫 в нац. парк 🌳 Куршская коса — 300 руб. /автомобиль, 150 руб. /чел. Входной билет в замок Шаакен - 250 р. /чел.

По пути возможно посещение курортного города Зеленоградск (детали уточняйте в переписке).

Стоимость экскурсии 🧭 указана за легковой автомобиль до 4-х человек. Также можно провести экскурсию от 5 до 8 человек (стоимость уточняйте в переписке).