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Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

4.9
40 отзывов
Наталья И.
Наталья И. – Гид из Калининграда
Калининград и его окрестности — настоящая шкатулка с удивительными местами.

Со мной вы отправитесь в путешествие за пределы Калининграда.

Мы прогуляемся по Танцующему лесу 🌲 и разгадаем его загадки, насладимся видами Балтийского моря 🌊 с самой высокой дюны и заедем в настоящий средневековый замок!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

Что вы увидите

  • замок Шаакен
  • на Куршской косе: пляж в п. Лесное
  • озеро Чайка
  • высота Мюллера
  • залив п. Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа.
Неприступная крепость Шаакен Тевтонский рыцарский замок 🏰 XIII века, переживающий свое второе рождение. В нем вы сможете погрузиться в атмосферу Средневековья и узнать, кто мог стать рыцарем, как они жили и зачем ходили в «Крестовые походы». Хозяева замка поделятся его историей 📖 и приправят рассказ загадочными легендами, а гид проведёт вас по средневековым залам и покажет убранство прошлого. Каждый гость сможет примерить рыцарские доспехи и сфотографироваться в одеждах Средних веков на перевес со старинным оружием. У вас будет уникальная возможность попробовать Средневековье на вкус: отведать блюда в местной таверне и продегустировать настойки по старинным прусским рецептам. Куршская косаВ сказочном природном заповеднике можно провести целый день, ни на секунду не заскучав. Здесь и песчаные дюны, и залив, и причудливые леса, а также разнообразная флора, дикие животные и потрясающий воздух. В поселке Лесное искупаетесь в освежающих волнах Балтийского моря 🌊 и отведаете только что выловленной местной рыбки, приготовленной при вас на углях. После — сможете попробовать хмельного, сваренного в лучших традициях немецких виртуозов. На высоте Мюллера вам откроется захватывающий вид на море и длинную узкую полоску косы, уходящую за горизонт. Великолепие песчаных дюн, сосновые леса и озеро Чайка, притаившееся посреди густой зелени деревьев. Загадке «Танцующего леса» Аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы — изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене и любопытных версиях, которые его объясняют. Со смотровой площадки Высота Эфа восхититесь панорамным видом на окрестности: белоснежные песчаные дюны, волнующее Балтийское море и поселок Морское. Организационные детали:- Экскурсия ⛳ продолжительностью от 6 часов, оплата за каждый дополнительный час — 1000 рублей.
  • Начать и закончить экскурсию можно в Калининграде, Зеленоградске и прилегающих поселках на север от Калининграда (без дополнительной платы).
  • Вы можете взять с собой детей — машина оборудуется специальными креслами. Количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании в переписке.
  • Время выезда и возвращения — удобное для вас (уточните в переписке).
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем.
  • В стоимость прогулки не включено: билет 🎫 в нац. парк 🌳 Куршская коса — 300 руб. /автомобиль, 150 руб. /чел. Входной билет в замок Шаакен - 250 р. /чел.
  • По пути возможно посещение курортного города Зеленоградск (детали уточняйте в переписке).
  • Стоимость экскурсии 🧭 указана за легковой автомобиль до 4-х человек. Также можно провести экскурсию от 5 до 8 человек (стоимость уточняйте в переписке).
Что входит
  • Гид + транспорт.
Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на косу — 300 руб. /автомобиль, 150 руб. /чел.
  • Входной билет в замок Шаакен - 250 р. /чел.
Начало
🚩 по договоренности: адрес проживания в Калининграде
Место завершения
🏁 г. Калининград
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья И.
Наталья И.
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40 отзывов оставили туристы

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