47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и знаковыми местами города на обзорной прогулке

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по вечернему Калининграду.

Вам представится уникальная возможность познакомиться с историей Кенигсберга, посетить самые интересные места и насладиться городом.
980 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — Проспект Мира, 26 главный вход
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У этой экскурсии47 отзывов
4.66
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда

Что вас ожидает

Во время прогулки по главным достопримечательностям Кенигсберга и знакомства с его знаменитыми фортификационными сооружениями вы услышите множество интересного: историю-загадку о 7 кенигсбергских мостах, о Кафедральном Соборе, о покорении Тевтонского ордена пруссов. Побываете в старинном районе вилл Амалиенау, рассмотрите Росгартенские и Брандербургские ворота и, возможно, встретите гномиков острова Кнайпхоф. И, конечно, заглянете в Музей Марципана, где сможете попробовать сладости, приготовленные по особому рецепту. А хорошим дополнением к образу вечернего города станет катание на пароходике по реке Преголя: вы посмотрите на музей Мирового океана, порты Калининграда и увидите остров Кнайпхоф.

Организационные детали

  • Экскурсия транспортно-пешеходная, проезд входит в стоимость экскурсии
  • Билет на пароход не входит в стоимость – 500 руб./человек
  • В зимнее время речная прогулка не проводится. Пароход работает с 01.05.
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда
Огни ночного Калининграда

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Проспект Мира, 26 главный вход.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Экскурсия прошла динамично и увлекательно. Приехала в Калининград впервые и очень рада, что попала на экскурсию к такому гиду как Ирина. Два часа пролетели незаметно!!! Всем советую!
5 января 2020
Очень понравилась экскурсия по ночному Калининграду с гидом Ириной! Спасибо за интересный рассказ об истории города! На комфортном автомобиле и пешком она показала немецкие особняки, остров Канта, Кафедральный собор, городские ворота, оборонительные сооружения, музей марципана. Получила много удовольствия, всем советую!
4 декабря 2019
Экскурсия по городу выпала на морозный день, но это не отвлекло от темы - Знакомство с городом. Ирина замечательно, интересно и профессионально рассказать о городе, показала его самые интересные с исторической точки зрения районы, мы поехали по всем значимым улицам Центрального района, узнали много фактов о «воротах» Калининграда, посетили марципановый музей, попробовали незабываемый напиток -кофе с марципаном, сразу захотелось напоить этим напитком своих родных и друзей. Костёл, синагога и манила Канта с важными историческим изложением - и это все мы успели увидеть и изучить всего ль за 2,5 часа. Всем советую. Обязательно посетите эту экскурсию, если будем свободных несколько часов
31 октября 2019
Зачем организовывать вечернюю экскурсию в городе без подсветке ?((( БОльшую часть времени экскурсии мы стояли в пробках и смотрели на исторические здания через темное окно! Вышли из машины 2 раза на 10 минут: у исторических особняков, и в музей марципана, где не дали послушать рассказ музейного работника о марципане, а просто предложили его купить! Данная экскурсия своих денег абсолютно не стоит!
6 октября 2019
Спасибо большое!
17 сентября 2019
Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
14 сентября 2019
В общем и целом нормально. Обычная обозрка, но приятно, что не пешком, а на авто!
11 сентября 2019
Наш гид Ирина открыла нам настоящий Konigsberg! Это, действительно, экскурсия - открытие. Очень интересно, легко, в непринуждённой форме, но весьма информативно. Помешала погода - не состоялось катание на теплоходике, но это не ухудшило настроения. Спасибо, Ирина! С Вами хочется встречаться вновь и вновь!
4 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Интересно и содержательно, большое спасибо Ирине за знакомство с Калининградом, за прекрасно проведенный вечер!
20 августа 2019
Экскурсия просто замечательная. Ирина прекрасный расказчик , очень хорошо знает историю края. Интересно рассказывает, показывает . Информация усваивается легко.
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Советую данную экскурсию.
Ещё 37 отзывов

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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