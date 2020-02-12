47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по городу выпала на морозный день, но это не отвлекло от темы - Знакомство с городом. Ирина замечательно, интересно и профессионально рассказать о городе, показала его самые интересные с исторической точки зрения районы, мы поехали по всем значимым улицам Центрального района, узнали много фактов о «воротах» Калининграда, посетили марципановый музей, попробовали незабываемый напиток -кофе с марципаном, сразу захотелось напоить этим напитком своих родных и друзей. Костёл, синагога и манила Канта с важными историческим изложением - и это все мы успели увидеть и изучить всего ль за 2,5 часа. Всем советую. Обязательно посетите эту экскурсию, если будем свободных несколько часов