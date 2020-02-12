47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки по главным достопримечательностям Кенигсберга и знакомства с его знаменитыми фортификационными сооружениями вы услышите множество интересного: историю-загадку о 7 кенигсбергских мостах, о Кафедральном Соборе, о покорении Тевтонского ордена пруссов. Побываете в старинном районе вилл Амалиенау, рассмотрите Росгартенские и Брандербургские ворота и, возможно, встретите гномиков острова Кнайпхоф. И, конечно, заглянете в Музей Марципана, где сможете попробовать сладости, приготовленные по особому рецепту. А хорошим дополнением к образу вечернего города станет катание на пароходике по реке Преголя: вы посмотрите на музей Мирового океана, порты Калининграда и увидите остров Кнайпхоф.