Невероятная история Калининграда-Кенигсберга. От подвалов Королевского замка и величественного Кафедрального собора по мостам, уводящим в далекое прошлое этого края.
Мы проникнем в мир Тевтонского ордена и Ганзейского союза. Пройдемся по местам ночевки барона Мюнхгаузена и по следам великого Канта. Пересечем реку и окажемся на набережной имени Петра Великого. В программе город рыболовов и морских ученых, белая карма легендарного НИС Витязь и единственная в стране подводная лодка-музей, находящаяся на плаву.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Набережная Петра Великого, 9, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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