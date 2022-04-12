Об экскурсии

Невероятная история Калининграда-Кенигсберга. От подвалов Королевского замка и величественного Кафедрального собора по мостам, уводящим в далекое прошлое этого края.

Мы проникнем в мир Тевтонского ордена и Ганзейского союза. Пройдемся по местам ночевки барона Мюнхгаузена и по следам великого Канта. Пересечем реку и окажемся на набережной имени Петра Великого. В программе город рыболовов и морских ученых, белая карма легендарного НИС Витязь и единственная в стране подводная лодка-музей, находящаяся на плаву.