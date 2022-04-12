Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда

Невероятная история Калининграда-Кенигсберга

Индивидуальная
Невероятная история Калининграда-Кенигсберга.

От подвалов Королевского замка и величественного Кафедрального собора по мостам, уводящим в далекое прошлое этого края.
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Руины Королевского замка
  • Исторические мосты
  • Синагога
  • Рыбная деревня
  • Хомлины
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • Набережная исторического флота

Об экскурсии

Невероятная история Калининграда-Кенигсберга. От подвалов Королевского замка и величественного Кафедрального собора по мостам, уводящим в далекое прошлое этого края.
Мы проникнем в мир Тевтонского ордена и Ганзейского союза. Пройдемся по местам ночевки барона Мюнхгаузена и по следам великого Канта. Пересечем реку и окажемся на набережной имени Петра Великого. В программе город рыболовов и морских ученых, белая карма легендарного НИС Витязь и единственная в стране подводная лодка-музей, находящаяся на плаву.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Набережная Петра Великого, 9, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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