Маршрут проходит по реке Преголя, которая протекает через центр города
Старт сплава начинается в культурно-историческом центре города, в самом его сердце
Выйдем в деловой центр, который тоже не обходится без культурных объектов, а затем переместимся в промышленную часть города и увидим Калининград совершенно с другой стороны
Вам выпала возможность увидеть с воды:
Калининградский порт с богатой историей, зародившейся ещё в Восточной Пруссии, двухъярусный разводной мост
Супер-современный, эффектный музей мирового океана, расположенный на Набережной Петра Великого.
Живописная Старопрегольская набережная, расположенная на острове Канта, знаменитый Кафедральный собор, Рыбная деревня, Синагога, Юбилейный и Медовый мосты
Измени ракурс наблюдения и заметишь, что привычное может быть совершенно иным. Чем -то удивительно новым.
На нашей прогулке позволительно то, что недоступно другим:
На территории Музея Мирового океана можно потрогать подводную лодку и корабли. Проникнуться их величием и мощью, которые ощущаются в их металлической коже.
С волнением пройти под грохочущим двухъярусным мостом, когда по нему летит электричка.
Насладиться европейскими видами Рыбной деревни, медленно проплывая под аркой каменного моста.
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, остались ли свободные места на нужную вам дату
Это прогулка для активных путешественников. Ограничений по весу нет. Можно брать с собой детей от 3 лет.
С вами буду я и другой опытный инструктор из нашей команды;
В плохую погоду (дождь, сильный ветер) возможен перенос на другой день или возврат денег;
По запросу можно организовать индивидуальную прогулку на байдарках (только для вашей компании) в любой будний день недели. Стоимость: 2 чел. — 6000 руб. за всю прогулку, 4-14 чел. — 1500 руб. с каждого.
Пятница в 17:00, суббота в 10:30, воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
Что входит
Мы организуем прогулки для людей, и занимаемся своим делом со всей душой.
Байдарки и оборудование подобраны специально для туристических прогулок. Мы приобрели лучшее, что можно было найти на рынке плавсредств.
Предусмотрели жилеты для самых маленьких путешественников от 3х лет.
Гарантируем безопасность и комфортную прогулку на всем маршруте:
В жаркий ясный день предложим крем от солнца и головной убор
В прохладу выдадим влаго - ветрозащитную куртку и юбку, которая сохранит ноги в сухости и тепле
Наши инструкторы прошли обучение по оказанию первой помощи
Мы строго контролируем правила движение по воде.
Фотографии и видео в хорошем качестве участники прогулки получают в тот же день
По желанию делаем музыкальное сопровождение
Дарим печенье ручной работы
Место начала и завершения?
Улица Карбышева 22А
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 17:00, суббота в 10:30, воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
Собой взять воду, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, если будет солнце.
Удобную одежду по погоде.
Перчатки для рук
Гермомешки для телефонов мы выдаём и можем выдать головной убор, если вы забыли его взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Калининграде
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