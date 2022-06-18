Измени ракурс наблюдения и заметишь, что привычное может быть совершенно иным. Чем -то удивительно новым.

На нашей прогулке позволительно то, что недоступно другим:

На территории Музея Мирового океана можно потрогать подводную лодку и корабли. Проникнуться их величием и мощью, которые ощущаются в их металлической коже.

С волнением пройти под грохочущим двухъярусным мостом, когда по нему летит электричка.

Насладиться европейскими видами Рыбной деревни, медленно проплывая под аркой каменного моста.

Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, остались ли свободные места на нужную вам дату