На определённые даты микроавтобус на 7 мест может быть уже занят, тогда экскурсия может быть проведена на автомобиле до 4 мест. Наличие определенного транспорта уточняйте пожалуйста в переписке.

Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Организационные детали:• Экскурсия начинается в Калининграде.

Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно (оплачивается дополнительно).

Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее (оплачивается дополнительно).

Туристические маршруты возможно изменить по вашему желанию.

Предоставляется комфортабельный автомобиль.

Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.

Путешествие по самым знаковым местам побережья Зеленоградск Мы с вами прогуляемся по Курортному проспекту, насладимся уникальной архитектурой довоенного Кранца. Полюбуемся знаковыми достопримечательностями федерального курорта. Светлогорск Аутентичный европейский город, с уникальной архитектурой на западе России. Посетим знаковые места Раушена: Водонапорная башня и здание водолечебницы в стиле национального романтизма, скульптура «Нимфа» создана Германом Брахертом в 1938 году, макет средневекового Кёнигсберга, солнечные часы «Зодиак», виллы построены в начале XX века. Рассказ о солнечном камне Мы отправимся в город с говорящим названием «Янтарный»: здесь вы узнаете все о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря. Прогуляетесь по улочкам города и встретите старинную кирху. И, конечно, увидите пляж, получивший награду «Голубой флаг» и вошедший в список чистейших пляжей мира. Внимание! Возможны другие направления для путешествий: Куршская коса, Балтийск, Балтийская коса, восток области — Советск, Неман, Черняховск, Гвардейск, Правдинск, Знаменск, Железнодорожный и. т. д. Важная информация:• Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.