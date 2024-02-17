Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Балтийская ривьера

Индивидуальный трансфер в Калининграде
Необыкновенное путешествие по городам Самбийского полуострова.

Вы вдохновитесь удивительной природой и архитектурой, увидите самые интересные и живописные места Балтийского побережья. Вас ожидает знакомство с уникальными курортными городами самого западного региона России.
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Балтийская ривьера
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Балтийская ривьера
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Балтийская ривьера
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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Что вас ожидает:

  • Зеленоградск
  • Светлогорск
  • Янтарный

Описание

Путешествие по самым знаковым местам побережья Зеленоградск Мы с вами прогуляемся по Курортному проспекту, насладимся уникальной архитектурой довоенного Кранца. Полюбуемся знаковыми достопримечательностями федерального курорта. Светлогорск Аутентичный европейский город, с уникальной архитектурой на западе России. Посетим знаковые места Раушена: Водонапорная башня и здание водолечебницы в стиле национального романтизма, скульптура «Нимфа» создана Германом Брахертом в 1938 году, макет средневекового Кёнигсберга, солнечные часы «Зодиак», виллы построены в начале XX века. Рассказ о солнечном камне Мы отправимся в город с говорящим названием «Янтарный»: здесь вы узнаете все о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря. Прогуляетесь по улочкам города и встретите старинную кирху. И, конечно, увидите пляж, получивший награду «Голубой флаг» и вошедший в список чистейших пляжей мира. Внимание! Возможны другие направления для путешествий: Куршская коса, Балтийск, Балтийская коса, восток области — Советск, Неман, Черняховск, Гвардейск, Правдинск, Знаменск, Железнодорожный и. т. д. Важная информация:• Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
  • На определённые даты микроавтобус на 7 мест может быть уже занят, тогда экскурсия может быть проведена на автомобиле до 4 мест. Наличие определенного транспорта уточняйте пожалуйста в переписке.
  • Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Организационные детали:• Экскурсия начинается в Калининграде.
  • Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно (оплачивается дополнительно).
  • Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее (оплачивается дополнительно).
  • Туристические маршруты возможно изменить по вашему желанию.
  • Предоставляется комфортабельный автомобиль.
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги опытного гида.
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит
  • Музеи и другие развлечения.
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво (оплачивается дополнительно).
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
  • Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.
  • Туристические маршруты возможно изменить по вашему желанию, согласовывается заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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