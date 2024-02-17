Необыкновенное путешествие по городам Самбийского полуострова.
Вы вдохновитесь удивительной природой и архитектурой, увидите самые интересные и живописные места Балтийского побережья. Вас ожидает знакомство с уникальными курортными городами самого западного региона России.
Вы вдохновитесь удивительной природой и архитектурой, увидите самые интересные и живописные места Балтийского побережья. Вас ожидает знакомство с уникальными курортными городами самого западного региона России.
Ближайшие даты:
17
фев
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18
фев
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19
фев
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даты
Что вас ожидает:
- Зеленоградск
- Светлогорск
- Янтарный
Описание
Путешествие по самым знаковым местам побережья Зеленоградск Мы с вами прогуляемся по Курортному проспекту, насладимся уникальной архитектурой довоенного Кранца. Полюбуемся знаковыми достопримечательностями федерального курорта. Светлогорск Аутентичный европейский город, с уникальной архитектурой на западе России. Посетим знаковые места Раушена: Водонапорная башня и здание водолечебницы в стиле национального романтизма, скульптура «Нимфа» создана Германом Брахертом в 1938 году, макет средневекового Кёнигсберга, солнечные часы «Зодиак», виллы построены в начале XX века. Рассказ о солнечном камне Мы отправимся в город с говорящим названием «Янтарный»: здесь вы узнаете все о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря. Прогуляетесь по улочкам города и встретите старинную кирху. И, конечно, увидите пляж, получивший награду «Голубой флаг» и вошедший в список чистейших пляжей мира. Внимание! Возможны другие направления для путешествий: Куршская коса, Балтийск, Балтийская коса, восток области — Советск, Неман, Черняховск, Гвардейск, Правдинск, Знаменск, Железнодорожный и. т. д. Важная информация:• Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
- На определённые даты микроавтобус на 7 мест может быть уже занят, тогда экскурсия может быть проведена на автомобиле до 4 мест. Наличие определенного транспорта уточняйте пожалуйста в переписке.
- Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы, но только для вас и ваших близких. Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные! Организационные детали:• Экскурсия начинается в Калининграде.
- Возможен трансфер из аэропорта Храброво и обратно (оплачивается дополнительно).
- Начало экскурсии возможно из любого места региона, согласовывается заранее (оплачивается дополнительно).
- Туристические маршруты возможно изменить по вашему желанию.
- Предоставляется комфортабельный автомобиль.
- Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги опытного гида.
- Комфортабельный автомобиль
- Что не входит
- Музеи и другие развлечения.
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Экскурсия начинается в Калининграде, также возможно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво (оплачивается дополнительно).
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
- Оплата за каждый дополнительный час оговаривается индивидуально.
- Туристические маршруты возможно изменить по вашему желанию, согласовывается заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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