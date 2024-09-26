10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Восточной Пруссии
Начало: Калининград, улица Шевченко 2
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 08:30
7 дек в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
Начало: Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 14 950₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
Начало: Г. Зеленоградск, по месту вашего пребывания
Сегодня в 14:00
7 дек в 08:00
от 6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 сентября 2024Экскурсия Виштынецкое озеро - европейский БайкалЭкскурсия очень понравилась, полный восторг! Экскурсии на восток области самые познавательные. Рекомендую. Организация тура также вызывает положительные эмоции, все продумано. За обед в домике Лесника отдельное спасибо!
- ГГалина19 сентября 2024Экскурсия Виштынецкое озеро - европейский БайкалМаршрут составлен очень хорошо. Сочетание истории, природы и интересной информации. Приятный, эрудированный гид. Хорошая подача материала. Недостатки: - примитивный дорогой обед: тарелка
- ААлексей24 апреля 2024Мы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
- ООптова1 июля 2023Экскурсия «Очарование кёнигсбергской провинции: от Арнау до Тапиау»Людмила отличный гид
- ААлександр29 апреля 2023Экскурсия для действительно увлеченных историей архитектуры Восточный Пруссии. Вы увидите сохранившеся Кирхи и Замки, проедете маршрут в 300 км, познакомитесь
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парки и усадьбы»
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