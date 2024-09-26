Экскурсии по паркам и усадьбам Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Калининграде, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знаковые места Восточной Пруссии
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Восточной Пруссии
Начало: Калининград, улица Шевченко 2
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 08:30
7 дек в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
Пешая
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
Начало: Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 14 950 за всё до 3 чел.
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининград и Кенигсберг: связь времен. Обзорная прогулка
Начало: Г. Зеленоградск, по месту вашего пребывания
Сегодня в 14:00
7 дек в 08:00
от 6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 сентября 2024
    Экскурсия Виштынецкое озеро - европейский Байкал
    Экскурсия очень понравилась, полный восторг! Экскурсии на восток области самые познавательные. Рекомендую. Организация тура также вызывает положительные эмоции, все продумано. За обед в домике Лесника отдельное спасибо!
  • Г
    Галина
    19 сентября 2024
    Экскурсия Виштынецкое озеро - европейский Байкал
    Маршрут составлен очень хорошо. Сочетание истории, природы и интересной информации. Приятный, эрудированный гид. Хорошая подача материала. Недостатки: - примитивный дорогой обед: тарелка
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    борща и 2 манты с компотом за 800руб - это дорого. На стол вместо вина выставили и включили в стоимость самогон с отвратительным запахом, его никто не пил. Хитрая уловка хозяев: все платят, а продукт сохраняется. - на Виштынецком озере вместо обещанных 1,5 часов пробыли 20 минут. Очень жаль. Покупаться толком не успели.

  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
    Мы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
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    решили поехать с гидом. Выбрали экскурсию у Сергея по 2-м параметрам: вариатив программ и отзывы. Изначально выбрали 3 города: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Но буквально накануне сын заявил, что без Куршской косы он не уедет … Позвонили Сергею и ДОГОВОРИЛИСЬ! Такая лояльность и открытость заранее вызвали уважение и благодарность. Ну, а далее утром всё началось и продолжилось прекрасно! Новый минивэн, начало без опозданий, располагающее знакомство, тайминг и периметр экскурсионного дня. И, конечно, Сергей показал нам все красоты региона, самое сердце! И даже договорился с погодой 🙃 Мы успели и погулять по Куршской косе, и попробовать местные специалитеты, и погулять по ВСЕМ городам. А сколько всего интересного нам рассказал Сергей, причём для детей в формате интересных вопросов. Моя любовь к региону стала просто безграничной!! И особенная радость - Сергей завёз нас на частное производство янтарных изделий - и это абсолютный восторг и восхищение! Мы с детьми сами шлифовали самородки, делали отверстия, придавали форму! Незабываемые впечатления. В общем и целом, огромное спасибо! 13 часов пролетели насыщенно, но совершенно незаметно! Рекомендуем услуги Сергея однозначно и будем делиться контактом с друзьями

  • О
    Оптова
    1 июля 2023
    Экскурсия «Очарование кёнигсбергской провинции: от Арнау до Тапиау»
    Людмила отличный гид
  • А
    Александр
    29 апреля 2023
    Знаковые места Восточной Пруссии
    Экскурсия для действительно увлеченных историей архитектуры Восточный Пруссии. Вы увидите сохранившеся Кирхи и Замки, проедете маршрут в 300 км, познакомитесь
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    с интресными и увлеченными людьми, посетить маленькие, незаслуженно не популярные у туристов города. Владимир, не нагружает туристов излишней информацией и не навязывает своё мнение, а даёт возможность увидеть всё своими глазами и сделать самостоятельные выводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Парки и усадьбы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Остров Канта
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  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 900 до 14 950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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