Неспешный тур в Светлогорск: погружение в историю, дегустация и свободные дни на побережье

Полюбоваться Кафедральным собором, побывать в рыцарском замке и отдохнуть от суеты на Балтике
Мы отправляемся прочь от шумных мегаполисов в уютный и сказочный Светлогорск, включённый в международную сеть «медленных городов».

Единственный в России! Здесь можно вдоволь надышаться хвойными ароматами, прогуляться по уютным улочкам, полюбоваться
немецкими особняками и провести время на пляже.

Мы специально освободили 3 дня, чтобы и вы прочувствовали замедление и могли просто насладиться отдыхом и перезагрузиться.

А ещё вы увидите главные места Калининграда, посетите Куршскую косу и послушаете, как поют пески, заглянете на сыроварню и отведаете сыров с бокалом вина.

Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность экскурсионных дней, а также очередность показа локаций может меняться при сохранении программы. Оставляем за собой право менять маршрут по погодным условиям или в случае технической невозможности показа объекта.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда и отвезём в Светлогорск. Разместимся в отеле в спокойном районе города, до центра вы сможете дойти за 30-40 минут, а к морю — спуститься по лестнице из 250 ступенек. Заселение в отель с 14:00.

Внимание. Очерёдность экскурсий в туре может быть изменена.

Прибытие и заселение
2 день

Прогулка по Светлогорску

После завтрака вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия на 2–2,5 часа. Прогуляемся по самому европейскому городу-курорту, побываем на променаде и полюбуемся солнечными часами и скульптурой «Нифма», осмотрим водонапорную башню — символ Светлогорска. Увидим театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводится фестиваль КВН.

Возвращение в отель самостоятельно.

Прогулка по Светлогорску
3 день

Знакомство с Калининградом: остров Канта, Кафедральный собор и музей «Бункер»

Позавтракаем и отправимся в Калининград. Сегодня увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.

Обед в кафе города — заказ и оплата самостоятельно. Затем посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. Вечером вернёмся в Светлогорск.

Знакомство с Калининградом: остров Канта, Кафедральный собор и музей «Бункер»
4 день

Свободный день

Свободный день. По запросу и за доплату вы сможете присоединиться к экскурсионным мини-группам по маршрутам: Янтарный, Зеленоградск, Балтийск и Балтийская коса, Полесский район. Стоимость экскурсий запрашивайте.

Свободный день
5 день

Свободный день

После завтрака — день в вашем распоряжении.

Свободный день
6 день

Свободный день

После завтрака — день в вашем распоряжении.

Свободный день
7 день

Замок Шаакен, дегустация сыра и Куршская коса

Позавтракаем и отправимся к замку Шаакен. Здесь находится небольшая трапезная и двор с качелями, инсталляциями и деревянными инструментами, мишени для стрельбы из лука и даже небольшая выставка оружия и загон с домашними животными. Заглянем на сыроварню «Шаакен Дорф» и с бокалом вина продегустируем сыры.

У вас будет время на обед — оплачивается самостоятельно. Дальше поедем в национальный парк «Куршская коса». Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.

Вечером вернёмся в Светлогорск.

Замок Шаакен, дегустация сыра и Куршская коса
8 день

Отъезд

Наш тур завершён. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал с 9:00 до 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
  • Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 12 000-15 000 ₽ (зависит от сезона и тарифов)
  • Доплаты за повышение категории номеров
  • Дополнительные экскурсии
  • Тур состоится от 2 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим на на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда с 8:00 до 21:00
Завершение: Доставим на ж/д вокзал или в аэропорт с 9:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Калининграда

