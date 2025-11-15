Единственный в России! Здесь можно вдоволь надышаться хвойными ароматами, прогуляться по уютным улочкам, полюбоваться
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность экскурсионных дней, а также очередность показа локаций может меняться при сохранении программы. Оставляем за собой право менять маршрут по погодным условиям или в случае технической невозможности показа объекта.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда и отвезём в Светлогорск. Разместимся в отеле в спокойном районе города, до центра вы сможете дойти за 30-40 минут, а к морю — спуститься по лестнице из 250 ступенек. Заселение в отель с 14:00.
Внимание. Очерёдность экскурсий в туре может быть изменена.
Прогулка по Светлогорску
После завтрака вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия на 2–2,5 часа. Прогуляемся по самому европейскому городу-курорту, побываем на променаде и полюбуемся солнечными часами и скульптурой «Нифма», осмотрим водонапорную башню — символ Светлогорска. Увидим театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводится фестиваль КВН.
Возвращение в отель самостоятельно.
Знакомство с Калининградом: остров Канта, Кафедральный собор и музей «Бункер»
Позавтракаем и отправимся в Калининград. Сегодня увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.
Обед в кафе города — заказ и оплата самостоятельно. Затем посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. Вечером вернёмся в Светлогорск.
Свободный день
Свободный день. По запросу и за доплату вы сможете присоединиться к экскурсионным мини-группам по маршрутам: Янтарный, Зеленоградск, Балтийск и Балтийская коса, Полесский район. Стоимость экскурсий запрашивайте.
Свободный день
После завтрака — день в вашем распоряжении.
Свободный день
После завтрака — день в вашем распоряжении.
Замок Шаакен, дегустация сыра и Куршская коса
Позавтракаем и отправимся к замку Шаакен. Здесь находится небольшая трапезная и двор с качелями, инсталляциями и деревянными инструментами, мишени для стрельбы из лука и даже небольшая выставка оружия и загон с домашними животными. Заглянем на сыроварню «Шаакен Дорф» и с бокалом вина продегустируем сыры.
У вас будет время на обед — оплачивается самостоятельно. Дальше поедем в национальный парк «Куршская коса». Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.
Вечером вернёмся в Светлогорск.
Отъезд
Наш тур завершён. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал с 9:00 до 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
- Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 12 000-15 000 ₽ (зависит от сезона и тарифов)
- Доплаты за повышение категории номеров
- Дополнительные экскурсии
- Тур состоится от 2 участников