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Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий

4.3
380 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Обзорная 5-часовая автобусная экскурсия ⛳ из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех Религий.

Вы побываете на острове 🏝️, где сконцентрировано все православное наследие Поволжья.

Там вы увидите уникальный храм, где соседствуют одновременно буддийская пагода, синагога, мечеть, и даже исчезнувшие религии.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий

Что вы увидите

  • Успенский монастырь
  • бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость"
  • Рождественскую площадь
  • Конный двор и Ленивый Торжок
  • смотровую площадку Рождественской площади
Светская обзорная автобусная экскурсия ⛳ по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.
Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск — духовный центр Среднего Поволжья.
Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории 📖, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей 🖼 «Остров-град Свияжск».
Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения (внешний осмотр) — архитектурное сооружение, возведение которого начато в 1994 году художником, архитектором, скульптором, целителем и общественным деятелем Ильдаром Хановым. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружён как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций.
Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь ⛪, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийская пагода.

Экскурсионная программа:

  • 11:00 — Встреча экскурсовода с туристами в отеле Ногай, ул. Баумана, 19. Выезд на экскурсионную программу;
  • Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это уникальное здание, объединившее в себе черты католических, православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур(внешний осмотр).
12:30–14:30 — Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров 🏝️ Град Свияжск»
Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск стал духовным центром Среднего Поволжья. Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск».

Вы посетите:

  • Действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско;
  • Бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI века со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова;
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле;
  • Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля;
  • Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры 🎁, мастера-ремесленники;
  • Смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены;
  • Самостоятельный обед.
  • 16:00 — Окончание экскурсионной программы метро 🚇 пл. Тукая ТЦ «Кольцо» Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
  • входные билеты в музеи и храмы
  • радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра – 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. )
Начало
🚩 Ул. Баумана, д. 19 (ст. м. "Площадь Тукая")
Место завершения
🏁 Ул. Баумана, станция метро "Площадь Тукая"
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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380 отзывов оставили туристы

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