Эта программа идеально подходит семьям с детьми: если история и архитектура утомят маленьких путешественников, то поездка в парк с альпаками вернёт им (да и родителям тоже) бодрость. Альпаки рады не только детям, но и взрослым! Так что приезжайте в любом составе — главное, соблюдайте правила, чтобы не навредить пушистикам.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старинный Свияжск

История острова величественна и трагична одновременно. Чего только он ни видел с 16 века — военные действия, детские дома, тюрьмы, психбольницы… Вы побываете:

в Успенском Богородицком мужском монастыре (с 2017 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), где узнаете, как в нашем крае укоренилась христианская культура

(с 2017 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), где узнаете, как в нашем крае укоренилась христианская культура в Иоанно-Предтеченском монастыре с храмом «Всех Скорбящих радости» и старейшей на острове деревянной Троицкой церковью, в которой, по преданию, молился сам Иван Грозный

с храмом «Всех Скорбящих радости» и старейшей на острове деревянной Троицкой церковью, в которой, по преданию, молился сам Иван Грозный на Рождественской площади, с которой открывается потрясающий вид на окрестности острова. Здесь много торговых лавок, интерактивных площадок. А если встать в центр площади, то появляется акустический эффект и можно очень громко говорить без микрофона

P. S. На территории острова есть несколько точек питания, а также 5 музеев и детский центр «Сказка», где можно оставить ребёнка поиграть и посетить один из музеев. Дополнительное посещение музеев можно обсудить в переписке с гидом.

Милые альпаки

Отправимся в волшебный парк, где обитают пушистые жители Перу — альпаки. А также декоративные кролики и благородные олени. В открытых вольерах животных можно обнимать, гладить, кормить.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается по месту вашего проживания в Казани. Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса, по запросу можем предоставить бизнес-класс, стоимость зависит от авто

Экскурсию можно провести для любого количества человек — пишите, обсудим

Если с вами путешествуют маленькие дети, просьба указать это при бронировании — при необходимости будут предоставлены детские кресла

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: