Эта программа идеально подходит семьям с детьми: если история и архитектура утомят маленьких путешественников, то поездка в парк с альпаками вернёт им (да и родителям тоже) бодрость.
Альпаки рады не только детям, но и взрослым! Так что приезжайте в любом составе — главное, соблюдайте правила, чтобы не навредить пушистикам.
Альпаки рады не только детям, но и взрослым! Так что приезжайте в любом составе — главное, соблюдайте правила, чтобы не навредить пушистикам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Старинный Свияжск
История острова величественна и трагична одновременно. Чего только он ни видел с 16 века — военные действия, детские дома, тюрьмы, психбольницы… Вы побываете:
- в Успенском Богородицком мужском монастыре (с 2017 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), где узнаете, как в нашем крае укоренилась христианская культура
- в Иоанно-Предтеченском монастыре с храмом «Всех Скорбящих радости» и старейшей на острове деревянной Троицкой церковью, в которой, по преданию, молился сам Иван Грозный
- на Рождественской площади, с которой открывается потрясающий вид на окрестности острова. Здесь много торговых лавок, интерактивных площадок. А если встать в центр площади, то появляется акустический эффект и можно очень громко говорить без микрофона
P. S. На территории острова есть несколько точек питания, а также 5 музеев и детский центр «Сказка», где можно оставить ребёнка поиграть и посетить один из музеев. Дополнительное посещение музеев можно обсудить в переписке с гидом.
Милые альпаки
Отправимся в волшебный парк, где обитают пушистые жители Перу — альпаки. А также декоративные кролики и благородные олени. В открытых вольерах животных можно обнимать, гладить, кормить.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается по месту вашего проживания в Казани. Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса, по запросу можем предоставить бизнес-класс, стоимость зависит от авто
- Экскурсию можно провести для любого количества человек — пишите, обсудим
- Если с вами путешествуют маленькие дети, просьба указать это при бронировании — при необходимости будут предоставлены детские кресла
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в град Свияжск — 110 ₽/дети, 130 ₽/взрослые
- билеты в парк альпак — бесплатно малышам до 3 лет, 700 ₽ для детей 4–14 лет, 800 ₽ в будни и 900 ₽ в выходные дни для взрослых и детей с 15 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 8677 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
8 авг 2024
Все отлично.
Светлана
4 авг 2024
Сегодня ездили в Свияжск. С нами провела экскурсию гид Алла. Во-первых, сразу хочу выразить огромную благодарность за проведённое время. Алла приехала заранее. По дороге нам был предложен разнообразить нашу дорогу,
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