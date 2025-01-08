Остров-град Свияжск – место с величественной историей со множеством памятников исторического наследия XVI-XIX веков. Его будет интересно посетить взрослым и полезно детям. Мы посетим:

Успенский Богородицкий мужской монастырь, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иоанно-Предтеченский монастырь с храмом «Всех Скорбящих радости» • старейшую на острове деревянную Троицкую церковь. По преданию её посещал сам Иван Грозный.

Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация:.

Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация:.

• Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация: