Обычно путешественники приезжают в Свияжск в поисках красивых видов. Кроме того, остров знаменит своими древними монастырями и храмами. Мы с вами также посмотрим все главные достопримечательности острова.
Но ещё предлагаем вам разнообразить классическую программу поездкой в парк альпак, где будет интересно и взрослым, и детям.
Но ещё предлагаем вам разнообразить классическую программу поездкой в парк альпак, где будет интересно и взрослым, и детям.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск – место с величественной историей со множеством памятников исторического наследия XVI-XIX веков. Его будет интересно посетить взрослым и полезно детям. Мы посетим:
- Успенский Богородицкий мужской монастырь, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Иоанно-Предтеченский монастырь с храмом «Всех Скорбящих радости» • старейшую на острове деревянную Троицкую церковь. По преданию её посещал сам Иван Грозный.
Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация:.
Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация:.
• Рождественскую площадь — главную площадь Свияжска. С неё открывается отличный вид на весь остров. Чтобы детишки не скучали, дорогу в Свияжск мы решили разнообразить посещением волшебного парка, где обитают коренные жители Перу — альпаки. В Парке «Пача Мама» Вас как своих встретят ручные альпаки, декоративные кролики и благородные олени, а гиды помогут подружиться со всей пушистой семьей. Животных можно будет погладить и пообнимать. Важная информация:
- Мы заберём вас по месту вашего проживания в Казани и доставим обратно.
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, сообщите это при бронировании. Мы предоставим детские кресла.
- Экскурсия проводится на легковом автомобиле категории комфорт для групп 1-4 человека. Для больших групп возможна аренда минивэна или микроавтобуса за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский Богородицкий мужской монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Троицкая церковь
- Храм «Всех Скорбящих радости»
- Рождественская площадь
- Парк альпак «Пача Мама»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход в град Свияжск: /n 110 ₽ - дети/n 130 ₽ - взрослые.
- Билеты в парк альпак: /n малышам до 3-х лет - бесплатно /n 700 ₽ - для детей 4-14 лет /n 800 ₽ в будни и 900 ₽ в выходные дни - для взрослых и детей с 15 лет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
Завершение: По месту проживания гостей или в районе центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 янв 2025
Спасибо за экскурсию. На обратном пути заехали в Храм Всех религий. Альпаки такие милые и забавные.
А
Анна
7 янв 2025
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