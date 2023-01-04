Новый год в Адыгее
Групповой тур в Краснодаре

Отдых на природе в Майкопе: прогулки и купание в геотермальных источниках

4.7
3 отзыва
Встретить Новый Год в невероятной Адыгее – это возможность побывать в живом мире природы! Здесь текут горные реки чистой воды с гранитными берегами розового цвета, а ночью видны яркие звезды и сияет млечный путь.

Грандиозные каньоны, пещеры со сталактитами и сталагмитами, водопады и причудливые скалы станут настоящей новогодней сказкой.

В этом крае можно всей душой ощутить красоту гор, вдохнуть хрустальный горный воздух, почувствовать запахи леса и услышать многоголосье птиц.
Новый год в Адыгее
Новый год в Адыгее
Новый год в Адыгее
Ближайшие даты:
28
дек

Что вас ожидает:

Заряд здоровья
Заряд здоровья
Расслабляющее купание в бассейнах с геотермальной водой
Активный зимний отдых
Активный зимний отдых
Полезные и бодрящие пешие прогулки, по желанию катание на лыжах и тюбингах или конная прогулка по ущелью
Новогодние подарки по-адыгейски
Новогодние подарки по-адыгейски
Каждому участнику в подарок головка адыгейского сыра

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна и один детский с температурой от +34 до +39 градусов, и один бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источник

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.

При желании, можно будет совершить конную прогулку по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).

14:00 Обедаем и едем на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источник
3 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп. плата).

Доходим до памятника природы – скалы Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
4 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового года

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на микроавтобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.

По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух

При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп. плата).

Обед – пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).

18:00 Ужин.

23:00 Встреча Нового года! (Праздничный Новогодний фуршет и анимация оплачивается отдельно).

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового годаАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового годаАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового годаАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового годаАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового года
5 день

Геотермальный источник. Легкая прогулка к водопадам

10:00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.

14:00 Обед.

15:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (входные билеты оплачиваются отдельно).

19:00 Ужин с шашлыком.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр!

Геотермальный источник. Легкая прогулка к водопадамГеотермальный источник. Легкая прогулка к водопадамГеотермальный источник. Легкая прогулка к водопадамГеотермальный источник. Легкая прогулка к водопадам
6 день

Отъезд

07.00 Отъезд.

Ланч-бокс на завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Гостевой дом "База Земля":
    • Коттедж "Замок Грез" (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином) – 39 900 руб.;
    • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки, номер на 2-ом этаже, двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, пл. 44 кв. м.) – 39 900 руб.;
    • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Всего 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 39 000 руб.;
  • гостевой дом “У горы” (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном, вода не термальная, номера со всеми удобствами).– 42 000 руб.;
  • Гостевой дом "Графство Хаджох. “Улучшенный” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.;
  • Гостевой дом “Графство Хаджох. Стандарт” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.;
  • Гостиница "Графство Хаджох" (номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник) – 27 000 руб.;
  • Гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 30 000 руб.;

Размещение со скидкой 4 чел. в номере:

  • Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, коттедж "Замок Грез" – 33 000 руб. с чел.;
  • Гостевой дом "Деревянные коттеджи" – 33 000 руб. с чел.

Варианты проживания

Коттедж «Замок грез»

5 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • настоящий камин на дровах;
  • фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
  • круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
  • центральное окно высотой 4 метра;
  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»

Коттедж «Аквариум»

5 ночей

Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей

Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

5 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «Графство Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»Гостевой дом «Графство Хаджох»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Питание 3-х разовое
  • Работа гидов-инструкторов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
  • Групповой трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Минеральные воды до места проведения тура пос. Каменномостский в день заезда
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Обратный трансфер в день выезда
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на лыжах и тюбингах
  • Праздничный Новогодний стол и анимации
  • Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
  • Конная прогулка - 1 час - 800 руб., 2 часа - 1500 руб. оплачивается на месте
  • Билеты на экскурсионные объекты: пещера "Большая Азишская" - 700 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб. билеты на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. билеты на "Водопады Руфабго" - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 700 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб
  • Билеты на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Билеты на «Водопады Руфабго» - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Новогодний фуршет и анимация (предварительное бронирование и полная предоплата не позднее, чем за 2 недели до начала мероприятия):взрослый - 4 000 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет - 3 000 руб. /чел. дети до 7 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Дети с 7 до 12 лет - 3 000 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - 2 000 руб. /чел
  • Спортивная страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда 28 декабря 2023 г.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 12:40.

Время отправления автобуса из г. Краснодара – 14:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.

Трансфер в день заезда, раньше или позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир в 15.00 – 15.20.

Трансферы позже или раньше назначенного времени оплачиваются отдыхающими самостоятельно.

Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара, г. Армавира и г. Кавминводы осуществляется 02 января в 07.00 утра.

  • стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды – 800 руб. с чел.
  • стоимость обратного трансфера в г. Краснодар – 500 руб. с чел.
  • стоимость обратного трансфера в г. Армавир – 500 руб. с чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа маршрута?

Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Какое меню будет у новогоднего банкета за доп. плату?
МЕНЮ НОВОГОДНЕГО ФУРШЕТА 2024
САЛАТЫ:
  • Селедочка под «шубой» – 100 гр.;
  • «Оливье» с курицей и грибами – 100 гр.;
  • Салат «Греческий» с адыгейским сыром – 100 гр.;
  • «Цезарь» с семгой– 100 гр.;

ГОРЯЧЕЕ:

  • 1 Шашлык свиной, жареный на мангале – 200 гр.;
  • 2 Люля-кебаб (курица) - 100 гр.;
  • 3 Картофель, запеченный по-деревенски - 100 гр.;
  • 4 Ассорти из кабачков, баклажан, лука, болгарского перца, грибов и томатов – 200 гр.
  • ЗАКУСКИ:
  • 1 Канапе 4 сыра – 80 гр.
  • 2 Мясная нарезка (4 вида) – 100 гр.
  • 3 Разносолы – 100 гр.
  • 4 Свежие овощи –100 гр
  • 5 Тарталетка с красной рыбой и красной икрой – 20 гр
  • 6 Брускетта с авокадо и красной рыбой - 20 гр
  • 7 Канапе со шпротами- 25 пр
  • 8 Канапе со свежим огурцом. маслиной и ветчиной – 25 гр
  • 9 Бекон с черносливом и миндалем – 25 гр
  • 10 Сочная королевская креветка с огурцом и базиликом на шпажке – 25 гр
ДЕСЕРТЫ:
  • Медовик праздничный домашний - 150 гр.
  • Фрукты (яблоки, мандарины, апельсины. виноград, грейпфрут, лимон) – 300 гр.
НАПИТКИ:
  • Минеральная вода – 500 мл. (1 бут);
  • Компот из «Груши- дички» – 500 мл.
  • Игристое вино – 225г мл.
  • Чай, кофе растворимый - без ограничений.
  • Соус красный и белый – 100 гр.
  • Хлебная корзина – 110 гр
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ:
Праздничный сладкий подарок и поздравление от Деда-мороза и Снегурочки!
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ: БОЛЬШАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ: «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КРОКОДИЛА ГЕНЫ»
Ведущий: Сертифицированный психодраматерапевт, психолог-консультант, бизнес -тренер, организатор социальных проектов, игропрактик Любовь Малофеева
  • НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ИГРЫ - 22:00
  • НАЧАЛО ФУРШЕТА - 23:00
МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ХОЛЛЕ ГОСТИНИЦЫ «ГРАФСТВО ХАДЖДОХ»
Стоимость праздничного фуршета и анимации - 4 000 руб. /чел.
Детям:
  • с 7 до 12 лет - 3000 руб. с чел.
  • до 7 лет – 2000 руб. с чел
Гости участвуют в мероприятии только по предварительному бронированию и при полной предоплате не позднее чем за 2 недели до начала мероприятия.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ж
4 янв 2023
Да! Есть замечания и пожелания!
1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2 дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман.
2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти.
3. Николай все время скрывался.
4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было.
5. Водители Владимир и Сергей- молодцы!
6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер.
Очень интересная лекция по Адыгее.
Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.
Д
4 янв 2023
🤝
Г
15 мар 2024
Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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