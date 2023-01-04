2 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источник

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.

При желании, можно будет совершить конную прогулку по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).

14:00 Обедаем и едем на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.