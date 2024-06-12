Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Авторский тур в Краснодаре

Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов

Знаменитый маршрут № 30 проходит по Кавказскому заповеднику и заканчивается на берегу Чёрного моря.

Мы полюбуемся фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на Оштен, ощутим вкус победы и насладимся головокружительными видами с высоты.

Ночи в палатках, небо, усыпанное звёздами, еда, пропахшая дымком от костра — вас ждёт особая атмосфера и связь с природой, которую можно ощутить только в походах.
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Ближайшие даты:
12
июн
10
июл
7
авг
4
сен
2
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Маршрут простой, под силу любому человеку без серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, этого достаточно.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), паспорт, деньги, крем от солнца (фактор 30-50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги.

Проживание. В палатках (предоставляются).

Питание. 3-разовое походное питание.

Связь и интернет. Не доступны на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»

Встречаемся в 6:00 на ж. -д. вокзале Краснодара и едем до посёлка Гузерипль (Адыгея), куда прибудем в 10:00 и получим пропуска. Оттуда отправимся на Яровую поляну и, взяв рюкзаки, начнём наш поход. По дороге полюбуемся густыми лесами, расписанными художницей-осенью, просторными лугами, холмами и горами с белыми пятнами снега.

Преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м), посмотрим на Фишт, самую высокую вершину Адыгеи, название которой переводится как «белая голова». Её высота 2867 м, а на склонах расположились Большой Фиштинский и Малый Фиштинский ледники.

Дойдём до туристического приюта «Фишт» на живописной поляне рядом с рекой Белая. На ней разобьём лагерь и проведём первую ночь на природе, вдали от цивилизации и шума городов.

Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»
2 день

Покоряем Оштен

Сегодня выйдем в 5:00, чтобы подняться на вершину Оштен (2804 м), снег на которой почти никогда не тает. Отсюда и название — в переводе оно означает «вечный снег». Белая шапка выделяет розовато-серую гору среди других гор Кавказа. Чуть ниже снежного покрова начинается живописная зона лугов, изрезанных скальными уступами, поросшими мхом. У подножия — лиственные и хвойные леса, а на склонах берут начало бурные речки.

С высоты полюбуемся панорамным видом на Фишт и Пшеха-Су, плато Лаго-Наки. Спустимся около 17:00 и переночуем на поляне Фишт.

Покоряем ОштенПокоряем ОштенПокоряем ОштенПокоряем Оштен
3 день

Переход к Черкесскому перевалу

По утоптанной тропе через пихтовый лес поднимемся на перевал Белореченский (1788 м), где вдохнём влажный морской воздух, долетающий с побережья. По пути полюбуемся просторными лугами и серебряным холодом Фишта. Дойдём до Черкесского перевала и остановимся на ночь у хижины пастуха.

Переход к Черкесскому перевалуПереход к Черкесскому перевалуПереход к Черкесскому перевалуПереход к Черкесскому перевалу
4 день

Треккинг до приюта «Бабук-Аул»

Сегодня покорим перевал Черкесский (1830 м), а оттуда до приюта «Бабук-аул» нас ждёт головокружительный «весёлый спуск». Всего за день пройдём 14 км. Будет нелегко, но справятся все.

Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»
5 день

Село Солох-Аул, купание в Дагомысе

Утром на внедорожнике проедем 17 км, любуясь по пути видами гор. Доедем до села Солох-Аул, которое считается родиной русского чая. Здесь переселенец из Украины И. А. Кошман более 100 лет назад впервые посадил чай. По прибытии желающие могут посетить музей и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о местной чайной истории. Из Салох-Аула на городском автобусе доберёмся до Дагомыса, где искупаемся и отдохнём.

После окончания тура вы можете задержаться на несколько дней на море или выдвинуться в обратный путь — ближайшие ж. -д. вокзалы находятся в Лоо и Сочи, до аэропорт в Адлере ездят электрички.

Село Солох-Аул, купание в ДагомысеСело Солох-Аул, купание в ДагомысеСело Солох-Аул, купание в Дагомысе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • 3-разовое питание (походное)
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Билет в заповедник
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Краснодара и обратно из Сочи или Дагомыса
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости)
  • Проезд до начала маршрута в пос. Гузерипль - 1500-2000 руб
  • Трансфер от Бабук-Аула до Солох-Аула ~ 700-1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
Завершение: Солох-Аул, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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