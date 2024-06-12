Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Мы полюбуемся фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на Оштен, ощутим вкус победы и насладимся головокружительными видами с высоты.
Ночи в палатках, небо, усыпанное звёздами, еда, пропахшая дымком от костра — вас ждёт особая атмосфера и связь с природой, которую можно ощутить только в походах.
июн
июл
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Маршрут простой, под силу любому человеку без серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, этого достаточно.
С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), паспорт, деньги, крем от солнца (фактор 30-50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги.
Проживание. В палатках (предоставляются).
Питание. 3-разовое походное питание.
Связь и интернет. Не доступны на маршруте.
Программа тура по дням
Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»
Встречаемся в 6:00 на ж. -д. вокзале Краснодара и едем до посёлка Гузерипль (Адыгея), куда прибудем в 10:00 и получим пропуска. Оттуда отправимся на Яровую поляну и, взяв рюкзаки, начнём наш поход. По дороге полюбуемся густыми лесами, расписанными художницей-осенью, просторными лугами, холмами и горами с белыми пятнами снега.
Преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м), посмотрим на Фишт, самую высокую вершину Адыгеи, название которой переводится как «белая голова». Её высота 2867 м, а на склонах расположились Большой Фиштинский и Малый Фиштинский ледники.
Дойдём до туристического приюта «Фишт» на живописной поляне рядом с рекой Белая. На ней разобьём лагерь и проведём первую ночь на природе, вдали от цивилизации и шума городов.
Покоряем Оштен
Сегодня выйдем в 5:00, чтобы подняться на вершину Оштен (2804 м), снег на которой почти никогда не тает. Отсюда и название — в переводе оно означает «вечный снег». Белая шапка выделяет розовато-серую гору среди других гор Кавказа. Чуть ниже снежного покрова начинается живописная зона лугов, изрезанных скальными уступами, поросшими мхом. У подножия — лиственные и хвойные леса, а на склонах берут начало бурные речки.
С высоты полюбуемся панорамным видом на Фишт и Пшеха-Су, плато Лаго-Наки. Спустимся около 17:00 и переночуем на поляне Фишт.
Переход к Черкесскому перевалу
По утоптанной тропе через пихтовый лес поднимемся на перевал Белореченский (1788 м), где вдохнём влажный морской воздух, долетающий с побережья. По пути полюбуемся просторными лугами и серебряным холодом Фишта. Дойдём до Черкесского перевала и остановимся на ночь у хижины пастуха.
Треккинг до приюта «Бабук-Аул»
Сегодня покорим перевал Черкесский (1830 м), а оттуда до приюта «Бабук-аул» нас ждёт головокружительный «весёлый спуск». Всего за день пройдём 14 км. Будет нелегко, но справятся все.
Село Солох-Аул, купание в Дагомысе
Утром на внедорожнике проедем 17 км, любуясь по пути видами гор. Доедем до села Солох-Аул, которое считается родиной русского чая. Здесь переселенец из Украины И. А. Кошман более 100 лет назад впервые посадил чай. По прибытии желающие могут посетить музей и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о местной чайной истории. Из Салох-Аула на городском автобусе доберёмся до Дагомыса, где искупаемся и отдохнём.
После окончания тура вы можете задержаться на несколько дней на море или выдвинуться в обратный путь — ближайшие ж. -д. вокзалы находятся в Лоо и Сочи, до аэропорт в Адлере ездят электрички.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- 3-разовое питание (походное)
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Билет в заповедник
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Краснодара и обратно из Сочи или Дагомыса
- Прокат личного снаряжения (при необходимости)
- Проезд до начала маршрута в пос. Гузерипль - 1500-2000 руб
- Трансфер от Бабук-Аула до Солох-Аула ~ 700-1000 руб