«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов

Всего за день вы увидите главные достопримечательности в окрестностях Сочи

Всего за день вы увидите главные достопримечательности в окрестностях Сочи.

Мы посетим три главных курорта: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром», а в Олимпийском парке можно будет посмотреть шоу фонтанов.
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов
«Красная Поляна»: три курорта и шоу олимпийских фонтанов

Что вы увидите 🤩

  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Горки Город
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов

Источник богатырского напитка

По Старой дороге мы отправимся к горным курортам, по пути сделаем остановку на смотровой площадке над ущельем Ахцу. Также заедем к минеральному источнику Чвижепсе — вы оцените вкус нарзана, а затем восстановите силы за обедом.

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром

Вы услышите об истории горных курортов и событиях Сочинской олимпиады. На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика».

Вечернее шоу

В Олимпийском парке мы пересядем на электро-кары и как раз к началу вечерней программы доберёмся до фонтанов. Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 700 ₽
Детский
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Обед в этнографическом комплексе — 600 руб. /чел. (средний чек)
  • Канатная дорога «Горки Город» (2200 м. ) (взрослый — 1690 руб. /чел., детский (от 7 до 14 лет) — 1000 руб. /чел. и людям старше 70 лет по предъявлению документа бесплатно
  • Минеральный источник Чвижепсе — 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Сочи Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Отвезём вас туда от куда забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00

Николай И.
Николай И.
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