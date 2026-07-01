Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю
Главные природные локации, древние аулы и самый южный город России
Начало: Махачкала, 8:30
16 июл в 08:30
20 июл в 08:30
35 000 ₽ за человека
Дагестанский джип-тур с чуду, лагманом и курзе: Сулак, Гамсутль, Дербент (всё включено)
Увидеть Карадахскую теснину, бархан Сарыкум и водопады, попробовать плов, форель и хинкал
Начало: Вокзал или аэропорт Махачкалы, 10:00. Если вы уже ...
17 июл в 10:00
21 июл в 10:00
42 000 ₽ за человека
От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе
Катание на катере, аулы-призраки Гамсутль и Гоор, гастрономия, Сулакский каньон и Дербент
Начало: Аэропорт Махачкалы, 8:30. Вы можете прилететь в Да...
20 июл в 08:30
22 июл в 08:30
45 000 ₽ за человека
«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места
Сулак и Хунзах, Гуниб и Гамсутль, Каменная чаша и Чохские террасы, Гоор и Дербент
Начало: Махачкала, Южная автостанция (проспект Амет-Хана С...
20 июл в 09:00
27 июл в 09:00
35 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чохские террасы»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
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- Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю;
- Дагестанский джип-тур с чуду, лагманом и курзе: Сулак, Гамсутль, Дербент (всё включено);
- От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе;
- «Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места.
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