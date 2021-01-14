Активные рождественские каникулы в Адыгее

Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее - живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и

5
3 отзыва
Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее – живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной, находящиеся недалеко от государственного природного биосферного заповедника – старейшей особо охраняемой природной территории.

Совершая легкие прогулки, вдыхая невероятно чистый и прозрачный горный воздух, вы увидите знаменитое плато Лаго-Наки, Гуамское ущелье, живописные водопады, грандиозные каньоны, посетите оборудованную карстовую пещеру «Большая Азишская», услышите неординарные исторические рассказы и версии ученых о здешних местах, о древнем океане Тетис, о происхождении дольменов.
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Активные рождественские каникулы в Адыгее
Ближайшие даты:
02
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • сбалансированная программа, сочетающая яркие впечатления от активного отдыха и расслабляющее купание в геотермальных источниках;
  • в программу тура включены рождественский ужин с индейкой и шашлыком, блюда из адыгейской кухни, тематические вечера;
  • вы сможете совершить прогулку верхом на лошади, получая удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным, спуститься со скалы по веревке и сплавиться на рафте по реке;
  • каждому участнику в подарок головка адыгейского сыра.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

14.00 Трансфер из г. Краснодара.

Туристов забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее).

16.30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Заселяемся в соответствии с договором в комфортабельные коттеджи или номера в гостиницах.

Отдыхаем.

18.00 Ужин.

19.00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой.

С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день
&quot;Беловодье&quot; и &quot;Сад камней&quot;

8.30-10.00 Завтрак.

10.00 Посещаем частные исторические и палеонтологические коллекции "Беловодье" и "Сад камней".

При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте.

Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час).

Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, по территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником. 

Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки. Активный, красивый маршрут.

Характер препятствий сильно меняется при перемене уровня воды. 

Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение.

13.30 -15.00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

19.00 Ужин. 

&quot;Беловодье&quot; и &quot;Сад камней&quot;&quot;Беловодье&quot; и &quot;Сад камней&quot;&quot;Беловодье&quot; и &quot;Сад камней&quot;
3 день
Горное ущелье «Руфабго»

8.30-10.00 - Завтрак.

10.00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией – водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

По желании, в качестве альтернативного маршрута – трекинг по ущелью водопадов «Руфабго» и спуск в пещ. Сквозная.

На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника, вы сможете освоить технику спуска по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет.

Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед, посещение термального  источника будет после ужина.

13.30 -15.00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19.00 Ужин.

Горное ущелье «Руфабго»Горное ущелье «Руфабго»Горное ущелье «Руфабго»
4 день
Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры &quot;Большая Азишская&quot;

8.30-10.00 Завтрак.

10.00 Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. 

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован волнами бескрайнего океана «Тетис» 300 млн. лет назад!

Катание на лыжах, санках и тюбингах (оплачивается на месте).

Обед – пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».

Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с полной памятью фотоаппарата.   

19.00 Ужин.

Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры &quot;Большая Азишская&quot;Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры &quot;Большая Азишская&quot;Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры &quot;Большая Азишская&quot;
5 день
Посещение Свято–Михайловского монастыря. Рождественский ужин

8.30-10.00 Завтрак.

10.00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято – Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части Свято–Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. 

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней. 

13.30 -15.00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19.00 Встречаемся за рождественский ужином с индейкой.

Общаемся, делимся впечатлениями.

Посещение Свято–Михайловского монастыря. Рождественский ужинПосещение Свято–Михайловского монастыря. Рождественский ужинПосещение Свято–Михайловского монастыря. Рождественский ужин
6 день
Пешеходная экскурсия в Гуамское ущелье

8.30-10.00 Завтрак.

10.00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, который образовала река Курджипс.

Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое впечатление.

Обед –пикник.

Возвращение на базу.

19.00 Ужин.

После ужина – поездка на геотермальный источник.

Пешеходная экскурсия в Гуамское ущельеПешеходная экскурсия в Гуамское ущельеПешеходная экскурсия в Гуамское ущелье
7 день
Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

8.30-10.00 Завтрак.

11.00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко,  откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

По желании, в качестве альтернативного маршрута – конная прогулка.

11.00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

13.30 -15.00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.

19.00  Ужин с шашлыком.

Адыгейский сыр в подарок.

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка
8 день
Отъезд в Краснодар

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезд в Краснодар.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

 

2 - 3 человека

в номере

от 4-х человек

в номере

Коттедж "Замок Грез"

51 000

45 000

Коттедж "Аквариум", номер на 2 этаже

51 000

 45 000

Коттедж "Аквариум", номер на 1 этаже 

49 000

Гостевой дом "На Аминовской"

43 000

Гостевой дом  "Деревянные коттеджи"

43 000

Гостевой дом  "У горы"

 47 000

Гостевой дом "Беловодье"

 48 000 46 000

Гостевой дом «Графство Хаджох» "Люкс"

 51 000

Гостевой дом "Графство Хаджох. Полулюкс"

 48 000

Гостевой дом "Графство Хаджох. Стандарт». 

 45 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостинице
  • Питание 3-х разовое, полноценное. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение в гостиницу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает первое блюдо
  • Праздничный ужин с индейкой и шашлыком
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой тура)
  • Работа гидов-инструкторов
  • Все трансферы по программе тура
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский в день заезда до 14:00.
  • Обратный трансфер до г. Краснодара в день выезда в 08:00
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
  • Билеты на экскурсионные объекты: «Хаджохская Теснина» – 500 руб. Пещеры «Большая Азишская» – 500 руб. Посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб. Частная коллекция «Сад камней – 100 руб. Частная коллекция "Беловодье" – 150 руб. Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1500 руб. Оплачивается на месте Сплав – 1200 руб. (1,5 часа). Оплачивается на месте.
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • Пещеры «Большая Азишская» – 500 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней – 100 руб.
  • Частная коллекция "Беловодье" – 150 руб.
  • Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1500 руб. Оплачивается на месте
  • Сплав – 1200 руб. (1,5 часа). Оплачивается на месте
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда 2 января.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

Машина выезжает из г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.

Трансфер в день заезда позже 14.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара осуществляется 09 января в 08.00. утра.

Автобус доезжает сначала до аэропорта, далее до ж/д вокзала.

Трансфер в другой день или в другое время, раньше или позже 08.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Дополнительная информация:

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении -17 часов.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзал Краснодара до п. Каменномостский – 3 000 руб. за легковую машину; из Белореченска – 1 200 руб. из Майкопа – 1 000 руб. за машину. На новогодние праздники цены на трансфер могут увеличится.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Страховка

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа маршрута?

Организатор окончательное формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 янв 2021
В целом все хорошо.
О
12 янв 2021
Замечательный зимний тур, организованный внимательными, неравнодушными и гостеприимными людьми. Адыгея - красивое место в любое время года, хотя изначально как зимнее направление мы ее не рассматривали. Хорошо, что решили попробовать. Получили опыт зимнего рафтинга, вспомнили прекрасные конные прогулки, которые очаровали нас еще много лет назад, посмотрели на каньоны и водопады, украшенные не зеленью, а льдом.
Но самое главное - это, конечно, люди. Все, кто работали с нами - большие молодцы. Детальнее - в отзыве об организаторе.
Мы жили в коттеджах - и это был отличный выбор - тепло, хорошие кровати, есть холодильник, микроволновка и чайник. К воде нужно привыкнуть, но это особенность местности. В целом, тур рассчитан грамотно, есть дни расслабления, есть интенсивные, термальные источники, опять же, почти каждый день, хотя в праздники там многовато народа.
Все 4 человека нашей "команды" полностью довольны путешествием и, безусловно, рекомендуем этот конкретный тур. Спасибо.
Е
12 янв 2021
Прекрасный тур,рекомендую всем. Я впервые путешествовала по стране,и сравниваю с путешествиями по миру. Организовано все четко,без накладок и задержек. Интересно. Ты занят весь день до вечера,но нет чувства усталости или перенасыщения. Особенно хочется отметить организатора Николая. Питание как дома,девочки повара старались,чувствовалась забота о каждом госте. Вкусные домашние продукты. Выезды на экскурсии всегда вовремя.

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