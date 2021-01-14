Преимущества этого путешествия:
14.00 Трансфер из г. Краснодара.
Туристов забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее).
16.30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.
Заселяемся в соответствии с договором в комфортабельные коттеджи или номера в гостиницах.
Отдыхаем.
18.00 Ужин.
19.00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой.
С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
8.30-10.00 Завтрак.
10.00 Посещаем частные исторические и палеонтологические коллекции "Беловодье" и "Сад камней".
При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте.
Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час).
Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, по территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником.
Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки. Активный, красивый маршрут.
Характер препятствий сильно меняется при перемене уровня воды.
Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение.
13.30 -15.00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
19.00 Ужин.
8.30-10.00 - Завтрак.
10.00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией – водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
По желании, в качестве альтернативного маршрута – трекинг по ущелью водопадов «Руфабго» и спуск в пещ. Сквозная.
На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника, вы сможете освоить технику спуска по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет.
Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед, посещение термального источника будет после ужина.
13.30 -15.00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19.00 Ужин.
8.30-10.00 Завтрак.
10.00 Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован волнами бескрайнего океана «Тетис» 300 млн. лет назад!
Катание на лыжах, санках и тюбингах (оплачивается на месте).
Обед – пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».
Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с полной памятью фотоаппарата.
19.00 Ужин.
8.30-10.00 Завтрак.
10.00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято – Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части Свято–Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
13.30 -15.00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19.00 Встречаемся за рождественский ужином с индейкой.
Общаемся, делимся впечатлениями.
8.30-10.00 Завтрак.
10.00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, который образовала река Курджипс.
Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое впечатление.
Обед –пикник.
Возвращение на базу.
19.00 Ужин.
После ужина – поездка на геотермальный источник.
8.30-10.00 Завтрак.
11.00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
По желании, в качестве альтернативного маршрута – конная прогулка.
11.00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).
Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!
13.30 -15.00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.
19.00 Ужин с шашлыком.
Адыгейский сыр в подарок.
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд в Краснодар.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|
|
2 - 3 человека
в номере
|
от 4-х человек
в номере
|
Коттедж "Замок Грез"
|
51 000
|
45 000
|
Коттедж "Аквариум", номер на 2 этаже
|
51 000
|45 000
|
Коттедж "Аквариум", номер на 1 этаже
|
49 000
|
–
|
Гостевой дом "На Аминовской"
|
43 000
|–
|
Гостевой дом "Деревянные коттеджи"
|–
|
43 000
|
Гостевой дом "У горы"
|47 000
|–
|
Гостевой дом "Беловодье"
|48 000
|46 000
|
Гостевой дом «Графство Хаджох» "Люкс"
|51 000
|–
|
Гостевой дом "Графство Хаджох. Полулюкс"
|48 000
|–
|
Гостевой дом "Графство Хаджох. Стандарт».
|45 000
|–
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер осуществляется в день заезда 2 января.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
Машина выезжает из г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.
Трансфер в день заезда позже 14.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара осуществляется 09 января в 08.00. утра.
Автобус доезжает сначала до аэропорта, далее до ж/д вокзала.
Трансфер в другой день или в другое время, раньше или позже 08.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Дополнительная информация:
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении -17 часов.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзал Краснодара до п. Каменномостский – 3 000 руб. за легковую машину; из Белореченска – 1 200 руб. из Майкопа – 1 000 руб. за машину. На новогодние праздники цены на трансфер могут увеличится.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Организатор окончательное формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.