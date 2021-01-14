Проведите рождественские каникулы в удивительной Адыгее – живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной, находящиеся недалеко от государственного природного биосферного заповедника – старейшей особо охраняемой природной территории. Совершая легкие прогулки, вдыхая невероятно чистый и прозрачный горный воздух, вы увидите знаменитое плато Лаго-Наки, Гуамское ущелье, живописные водопады, грандиозные каньоны, посетите оборудованную карстовую пещеру «Большая Азишская», услышите неординарные исторические рассказы и версии ученых о здешних местах, о древнем океане Тетис, о происхождении дольменов.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

14.00 Трансфер из г. Краснодара. Туристов забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее). 16.30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи. Заселяемся в соответствии с договором в комфортабельные коттеджи или номера в гостиницах. Отдыхаем. 18.00 Ужин. 19.00 Поездка на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника. Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой). В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

2 день "Беловодье" и "Сад камней"

8.30-10.00 Завтрак. 10.00 Посещаем частные исторические и палеонтологические коллекции "Беловодье" и "Сад камней". При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте. Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час). Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, по территории, граничащей с Государственным Биосферным Заповедником. Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки. Активный, красивый маршрут. Характер препятствий сильно меняется при перемене уровня воды. Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение. 13.30 -15.00 Обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. 19.00 Ужин.

3 день Горное ущелье «Руфабго»

8.30-10.00 - Завтрак. 10.00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией – водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок. По желании, в качестве альтернативного маршрута – трекинг по ущелью водопадов «Руфабго» и спуск в пещ. Сквозная. На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника, вы сможете освоить технику спуска по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м). Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет. Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед, посещение термального источника будет после ужина. 13.30 -15.00 Обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. 19.00 Ужин.

4 день Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры "Большая Азишская"

8.30-10.00 Завтрак. 10.00 Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой! Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован волнами бескрайнего океана «Тетис» 300 млн. лет назад! Катание на лыжах, санках и тюбингах (оплачивается на месте). Обед – пикник. На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская». Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с полной памятью фотоаппарата. 19.00 Ужин.

5 день Посещение Свято–Михайловского монастыря. Рождественский ужин

8.30-10.00 Завтрак. 10.00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято – Михайловский монастырь. Существует легенда, что в подземной части Свято–Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней. 13.30 -15.00 Обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. 19.00 Встречаемся за рождественский ужином с индейкой. Общаемся, делимся впечатлениями.

6 день Пешеходная экскурсия в Гуамское ущелье

8.30-10.00 Завтрак. 10.00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, который образовала река Курджипс. Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое впечатление. Обед –пикник. Возвращение на базу. 19.00 Ужин. После ужина – поездка на геотермальный источник.

7 день Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

8.30-10.00 Завтрак. 11.00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку. По желании, в качестве альтернативного маршрута – конная прогулка. 11.00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным! 13.30 -15.00 Обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника. 19.00 Ужин с шашлыком. Адыгейский сыр в подарок.

8 день Отъезд в Краснодар