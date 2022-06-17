11:00 – 13:00 Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.
Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара не позже 11:00, от здания аэропорта не позже 12:00.
13:00 Прибытие в поселок Каменномостский. Размещение в номерах со всеми удобствами.
14:00 Обед. Знакомство группы с гидом-инструктором.
15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина».
18:00: Ужин.
19:00: Поездка на термальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
Вручение подарков.
10:00 – Отъезд
В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация».
Размещение в двухместных номерах (с подселением).
Одноместное размещение не предусмотрено.Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра.Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
2. Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
3. Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
4. Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
5. Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
6. Рюкзак на 20-25 литров.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.
Место и время встречи группы:
Расчетное время заселения – 13-00, выселения – 10-00.
В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 11.00, от аэропорта не позже 12.00.
Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
В случае не предоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: