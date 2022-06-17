Предновогодние каникулы в Адыгее

Прекрасный зимний отдых в преддверии главного праздника зарядит

5
3 отзыва
Прекрасный зимний отдых в преддверии главного праздника зарядит и восстановит ваши силы, а насыщенная программа не заставит скучать и подарит море ярких эмоций.
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Предновогодние каникулы в Адыгее
Ближайшие даты:
26
дек

Что вас ожидает 🤩

Термальные источники каждый вечер
Термальные источники каждый вечер
Расслабление по завершению каждого экскурсионного дня – купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр
Лучшие места Адыгеи
Лучшие места Адыгеи
Хаджохская теснина, первая канатная дорога в Адыгее и Гуамское ущелье
Поездка по Гуамскому ущелью
Поездка по Гуамскому ущелью
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках

11:00 – 13:00 Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара не позже 11:00, от здания аэропорта не позже 12:00. 

13:00 Прибытие в поселок Каменномостский. Размещение в номерах со всеми удобствами.

14:00 Обед. Знакомство группы с гидом-инструктором.

15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина».

18:00: Ужин.

19:00: Поездка на термальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 40 С°.

Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.

Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источникахЭкскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источникахЭкскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках
2 день
Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Скала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палец
3 день
Гуамское ущелье

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.

Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».

Обед-пикник на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
4 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

Вручение подарков.

10:00 – Отъезд

Проживание

В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация». 

Размещение в двухместных номерах (с подселением).

Одноместное размещение не предусмотрено. 

Туристическая база «Активация»

Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра.Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности. 

К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация»
  • Трансферы в день заезда из Краснодара и в день выезда в Краснодар
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до Краснодара
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский Гуамское ущелье (паровозик) – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский. Посещение термальных источников сверх программы – 350 руб. /1 час 600 руб/3 часа (оплачивается самостоятельно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный. Канатная дорога – 600 рублей
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Гуамское ущелье (паровозик) – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 350 руб. /1 час 600 руб/3 часа (оплачивается самостоятельно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Канатная дорога – 600 рублей
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие вещи необходимо взять с собой?

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
2. Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
3. Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
4. Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
5. Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
6. Рюкзак на 20-25 литров.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие документы нужно с собой взять для заселения в номер?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,

Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Возможно ли в данном туре одноместное размещение?

Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.

Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?

Место и время встречи группы:

Расчетное время заселения – 13-00, выселения – 10-00.

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 11.00, от аэропорта не позже 12.00.

Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3 500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 3 500 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа;

В случае не предоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

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