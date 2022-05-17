Преимущества этого путешествия:
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
В 20:00 встреча в кафе у камина, чаепитие.
В общем, расслабимся и ощутим, что мы в горах.
Сегодня вас ожидает прогулка по Гранитному каньону.
По пути делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Далее отправляемся к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.
После маршрута – возвращаемся на базу, ужин.
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – всё это отличное завершение хорошего дня.
Нашей особенностью является яркая экспедиционная «заброска» групп к началу маршрутов, в места дикие и малопосещаемые.
Осваиваем «динозавра» советской эпохи – вездеход ГАЗ 66.
Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту (10 км.) – глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
В переводе Руфабго означает – «бешенный».
Склоны ущелья Руфабго густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Возвращение на базу, ужин – домашняя кухня, посиделки у камина с гитарой.
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно – белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.
Вечером, возвращение на базу, ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Приключения объединяют и потому расставаться нелегко.
Нужно верить, что друзья смогут увидеться вновь.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Формула активного отдыха"Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
Документы:
Удобную спортивную обувь по сезону:
Спортивную одежду для холодной погоды:
Средства личной гигиены.
Полезное снаряжение:
Организатор для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер не входит в стоимость тура.
Вы можете воспользоваться нашим объединенным трансфером.
Сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Краснодара.
Обратный трансфер в 10:00 отправление с базы размещения.
Индивидуальный трансфер:
Легковой автомобиль
Минивен
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).