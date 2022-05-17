Золотая осень в Адыгее

Это короткий и яркий тур для тех, кому необходимо вырваться из бетонного плена городов на просторы горного плато к

5
3 отзыва
Это короткий и яркий тур для тех, кому необходимо вырваться из бетонного плена городов на просторы горного плато к водопадам и ущельям. Для тех, кто стремится познать тайны дольменов, насладиться красотой горной реки. В один из вечеров согреваемся в геотермальных водах и у камина. Реальная перезагрузка!
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Ближайшие даты:
04
сен
11
сен
18
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25
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим самый большой дольмен Западного Кавказа;
  • прогуляемся по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами;
  • сходим в настоящий пеший поход на плато Лаго-Наки;
  • расслабимся в горячих водах термального источника.

Программа тура по дням

1 день
Добро пожаловать в горную Адыгею

Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.

В 20:00 встреча в кафе у камина, чаепитие.

В общем, расслабимся и ощутим, что мы в горах.

Добро пожаловать в горную АдыгеюДобро пожаловать в горную АдыгеюДобро пожаловать в горную Адыгею
2 день
Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источники

Сегодня вас ожидает прогулка по Гранитному каньону.

По пути делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.

Далее отправляемся к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.

После маршрута – возвращаемся на базу, ужин.

В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – всё это отличное завершение хорошего дня.

Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источникиГранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источникиГранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источники
3 день
Маршрут по ущелью реки Руфабго

Нашей особенностью является яркая экспедиционная «заброска» групп к началу маршрутов, в места дикие и малопосещаемые.

Осваиваем «динозавра» советской эпохи – вездеход ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту (10 км.) – глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

В переводе Руфабго означает – «бешенный».

Склоны ущелья Руфабго густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.

Возвращение на базу, ужин – домашняя кухня, посиделки у камина с гитарой.

Маршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки Руфабго
4 день
Пеший маршрут на плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход!

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно – белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

Вечером, возвращение на базу, ужин.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

Пеший маршрут на плато Лаго-НакиПеший маршрут на плато Лаго-НакиПеший маршрут на плато Лаго-Наки
5 день
Отъезд

Приключения объединяют и потому расставаться нелегко.

Нужно верить, что друзья смогут увидеться вновь.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Формула активного отдыха"

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 35 000 руб.;
  • одноместное размещение – 42 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-4-й дни – трехразовое питание, 5-й день – завтрак)
  • Активные и экскурсионные программы
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (2000 руб. /чел. – в обе стороны, комфортабельный минивен, автобус. Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара, обратный трансфер – в 10 ч., отправление с базы размещения)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Баня (для каждой индивидуальной группы, семьи) – 2 000 руб. /2 часа
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

Документы:

  • паспорт;
  • страховой полис (медицинский)э

Удобную спортивную обувь по сезону:

  • трекинговые ботинки (по сезону);
  • сменная обувь (обязательно);

Спортивную одежду для холодной погоды:

  • куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • теплая шапка;
  • перчатки;
  • очки солнцезащитные;
  • купальный костюм;

Средства личной гигиены.

Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

Организатор для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура.

Вы можете воспользоваться нашим объединенным трансфером.

Сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Краснодара.

Обратный трансфер в 10:00 отправление с базы размещения.

Индивидуальный трансфер:

Легковой автомобиль

  • из г. Краснодар – 3 500 – 4 000 руб. /4 человека;
  • из г. Белореченск – 2 000 руб. /4 человека;
  • из г. Майкоп – 1 700 руб. /4 человека.

Минивен

  • из г. Краснодар – 5 000 руб. /5 человек;
  • из г. Белореченск – 2 500 руб. /5 человек;
  • из г. Майкоп – 2 000 руб. /5 человек.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!
И
16 фев 2022
Принимающая сторона с душой подходит к организации отдыха своих гостей. Все проблемы быстро решаются, персонал базы приветлив, радушен и очень дружен. Ощущение одной большой семьи! В маршруты нас сопровождали каждый раз новые инструкторы - о каждом из них можно петь дифирамбы. Маша, Фил, Кирилл - всем огромное спасибо! Ребята, вы супер! Отдельное спасибо поварам за вкусную кухню, которая органично дополняла наш прекрасный отдых. Всем рекомендую отдых в этих краях!

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