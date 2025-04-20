Ежедневно мы будем совершать лёгкие прогулки по заповедным местам и любоваться горными пейзажами и бурными реками, каньонами и водопадами.
Вас ждут увлекательная экскурсия в Музее природы,
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носом и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 литров), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.
Проживание. В гостевом доме «Нескучный сад». Размещение в 2- и 3-местных номерах с удобствами.
Если вы едете один/одна, мы постараемся подобрать пару для проживания среди туристов группы, но не можем этого гарантировать. Если пара не найдётся, необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.
Если вы едете с семьёй/компанией, можем предложить 3-местный номер. Также возможно размещение ребёнка на дополнительном месте (диване или раскладном кресле).
Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в гостевом доме, а также перекусы на маршрутах. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.
Транспорт. Зависит от количества людей в группе. Обычно это минивэн или Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Для детей до 13 лет есть скидки.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо экскурсии, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупреждать при заявке).
Внимание: стоимость тура для заездов 18.05, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08 составляет 53 200 ₽.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдых
Встречаемся и отправляемся в посёлок Каменномостский (в пути — 5-6 часов), находящийся в уютном местечке, вдали от городского шума. Остановимся на обед в придорожном кафе (за доплату). По приезде разместимся в комфортном гостевом доме, поужинаем в кафе (оплачивается дополнительно), познакомимся друг с другом поближе и отдохнём от дороги.
Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко
Позавтракав, едем в горы! Вас ждёт знакомство со Свято-Михайловским монастырём и его окрестностями. Сначала прогуляемся до святого источника, рядом с которым оборудована купель — желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Затем поднимемся на вершину горы Физиабго (992 м). Вы полюбуетесь живописными видами на подворье монастыря и плато Лаго-Наки и сможете устроить перезвон на колокольне, которая здесь находится.
После спустимся и пройдёмся по территории святыни. Вы узнаете её историю и осмотрите внутреннее убранство Свято-Троицкого храма — единственного сохранившегося здесь с конца 19 века. Заглянем в «Монастырский погребок» перекусить или устроим пикник.
Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина». Место известно тем, что в одной из пещер здесь были найдены следы жизни первобытных людей. А ещё отсюда открываются потрясающие красочные пейзажи. К вечеру вернёмся в гостевой дом.
Длительность прогулки — 5–6 часов.
Экскурсия по Майкопу, термальные источники
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу. Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне. Остановимся у филармонии и памятника «Единения и согласия». Пройдёмся по площади Дружбы и посетим Национальный музей Республики Адыгея и Соборную мечеть.
В кафе традиционной кухни на обед вы попробуете национальный адыгейский суп. Затем мы отправимся в городской парк им. Горького и к дамбе крупнейшей адыгейской электростанции.
В завершении заедем на термальные источники. Вечером соберёмся вместе: пообщаемся и поделимся впечатлениями.
Длительность прогулки — 5–6 часов.
Река Белая, водопады Руфабго, пикник
Позавтракаем и отправимся исследовать одно из самых живописных мест Адыгеи — ущелье горной реки Руфабго. Вы полюбуетесь каньонами и каскадом водопадов. Мы пройдёмся по мосту через реку Белая и прогуляемся по оборудованной тропе вдоль говорливого ручья. Увидим увитые лианами густые кроны грабов и вязов. Рассмотрим древние горные породы, складками нависающие над тропой. У самих водопадов устроим пикник. Затем вернёмся в гостевой дом и отдохнём.
Длительность прогулки — 5-6 часов.
Майкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источники
Начнём день с прогулки по Майкопу. Затем поднимемся по лестнице Мэздах к хребту Нагиеж-Уаш, чтобы с обзорной площадки полюбоваться живописным видом на город. После вы поучаствуете в мастер-классе по сыроварению и лепке национальных адыгейских пирожков — халюжей.
Затем вас снова ждёт купание в термальных источниках. К вечеру вернёмся в отель.
Длительность экскурсии — 4–5 часов.
Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник
В этот день после завтрака едем в самый южный населённый пункт Адыгеи — посёлок Гузерипль, откуда начнём прогулку по Гранитному каньону. Пройдёмся в окружении скал из красного гранита и полюбуемся рекой Белой.
Затем посетим Кавказский природный биосферный заповедник. Погуляем по его извилистым тропам и заглянем в местный Музей природы. Вы посмотрите на обитателей небольшого зверинца: оленей, зубра и других. После устроим пикник на свежем воздухе. Нагулявшись, вернёмся в отель и проведём время по своему усмотрению: например, можно устроить праздничный ужин с шашлыком и блюдами на мангале (оплачивается дополнительно).
Длительность прогулки — 6–7 часов.
Отъезд
После завтрака, в 10:00 — трансфер в аэропорт Минеральных Вод.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины и перекусы на маршруте
- Групповой трансфер из аэропорта Минеральных Вод в пос. Каменномостский и обратно
- Работа гида-инструктора
- Все переезды по маршруту
- Все экскурсии по программе
- Купание в термальных источниках (1 час, 2 раза)
- Мастер-класс по сыроварению и лепке халюжей
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Обеды в кафе
- Страховка
- Индивидуальные трансферы
- 1-местное размещение
- Личные расходы (сувениры и т. д.)