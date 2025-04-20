Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носом и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 литров), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.

Проживание. В гостевом доме «Нескучный сад». Размещение в 2- и 3-местных номерах с удобствами.

Если вы едете один/одна, мы постараемся подобрать пару для проживания среди туристов группы, но не можем этого гарантировать. Если пара не найдётся, необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

Если вы едете с семьёй/компанией, можем предложить 3-местный номер. Также возможно размещение ребёнка на дополнительном месте (диване или раскладном кресле).

Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в гостевом доме, а также перекусы на маршрутах. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Транспорт. Зависит от количества людей в группе. Обычно это минивэн или Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Для детей до 13 лет есть скидки.

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо экскурсии, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупреждать при заявке).

Внимание: стоимость тура для заездов 18.05, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08 составляет 53 200 ₽.