Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры

Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Приглашаем отдохнуть всей семьёй в горах.

Ежедневно мы будем совершать лёгкие прогулки по заповедным местам и любоваться горными пейзажами и бурными реками, каньонами и водопадами.

Вас ждут увлекательная экскурсия в Музее природы,
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знакомство с традиционной кухней, рассказы о местной культуре и не только. Вы научитесь готовить знаменитый адыгейский сыр и лепить национальные пирожки — халюжи. У вас также будет возможность искупаться в тёплых термальных источниках. Интересно будет и детям, и взрослым!

Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Ближайшие даты:
20
апр18
мая1
июн29
июн13
июл27
июл10
авг
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой: треккинговую обувь с закрытым носом и плотной нескользящей подошвой, рюкзак средних размеров (около 20 литров), чтобы кроме личных вещей в него помещались общие продукты на перекус.

Проживание. В гостевом доме «Нескучный сад». Размещение в 2- и 3-местных номерах с удобствами.

Если вы едете один/одна, мы постараемся подобрать пару для проживания среди туристов группы, но не можем этого гарантировать. Если пара не найдётся, необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

Если вы едете с семьёй/компанией, можем предложить 3-местный номер. Также возможно размещение ребёнка на дополнительном месте (диване или раскладном кресле).

Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в гостевом доме, а также перекусы на маршрутах. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Транспорт. Зависит от количества людей в группе. Обычно это минивэн или Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет. Для детей до 13 лет есть скидки.

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Если вы не хотите участвовать в какой-либо экскурсии, от неё можно отказаться или заменить на более простую (обязательно предупреждать при заявке).

Внимание: стоимость тура для заездов 18.05, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08 составляет 53 200 ₽.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдых

Встречаемся и отправляемся в посёлок Каменномостский (в пути — 5-6 часов), находящийся в уютном местечке, вдали от городского шума. Остановимся на обед в придорожном кафе (за доплату). По приезде разместимся в комфортном гостевом доме, поужинаем в кафе (оплачивается дополнительно), познакомимся друг с другом поближе и отдохнём от дороги.

Встреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдыхВстреча, переезд в Каменномостский, размещение в гостевом доме, отдых
2 день

Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко

Позавтракав, едем в горы! Вас ждёт знакомство со Свято-Михайловским монастырём и его окрестностями. Сначала прогуляемся до святого источника, рядом с которым оборудована купель — желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Затем поднимемся на вершину горы Физиабго (992 м). Вы полюбуетесь живописными видами на подворье монастыря и плато Лаго-Наки и сможете устроить перезвон на колокольне, которая здесь находится.

После спустимся и пройдёмся по территории святыни. Вы узнаете её историю и осмотрите внутреннее убранство Свято-Троицкого храма — единственного сохранившегося здесь с конца 19 века. Заглянем в «Монастырский погребок» перекусить или устроим пикник.

Отдохнув, отправимся в ущелье Мишоко, название которого переводится как «медвежья долина». Место известно тем, что в одной из пещер здесь были найдены следы жизни первобытных людей. А ещё отсюда открываются потрясающие красочные пейзажи. К вечеру вернёмся в гостевой дом.

Длительность прогулки — 5–6 часов.

Свято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье МишокоСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье МишокоСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье МишокоСвято-Михайловский монастырь, подъём на гору Физиабго, ущелье Мишоко
3 день

Экскурсия по Майкопу, термальные источники

Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу. Побываем в центральной части города-сада, исследуем его улочки, поговорим о местных традициях, культуре и кухне. Остановимся у филармонии и памятника «Единения и согласия». Пройдёмся по площади Дружбы и посетим Национальный музей Республики Адыгея и Соборную мечеть.

В кафе традиционной кухни на обед вы попробуете национальный адыгейский суп. Затем мы отправимся в городской парк им. Горького и к дамбе крупнейшей адыгейской электростанции.

В завершении заедем на термальные источники. Вечером соберёмся вместе: пообщаемся и поделимся впечатлениями.

Длительность прогулки — 5–6 часов.

Экскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источникиЭкскурсия по Майкопу, термальные источники
4 день

Река Белая, водопады Руфабго, пикник

Позавтракаем и отправимся исследовать одно из самых живописных мест Адыгеи — ущелье горной реки Руфабго. Вы полюбуетесь каньонами и каскадом водопадов. Мы пройдёмся по мосту через реку Белая и прогуляемся по оборудованной тропе вдоль говорливого ручья. Увидим увитые лианами густые кроны грабов и вязов. Рассмотрим древние горные породы, складками нависающие над тропой. У самих водопадов устроим пикник. Затем вернёмся в гостевой дом и отдохнём.

Длительность прогулки — 5-6 часов.

Река Белая, водопады Руфабго, пикникРека Белая, водопады Руфабго, пикникРека Белая, водопады Руфабго, пикникРека Белая, водопады Руфабго, пикник
5 день

Майкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источники

Начнём день с прогулки по Майкопу. Затем поднимемся по лестнице Мэздах к хребту Нагиеж-Уаш, чтобы с обзорной площадки полюбоваться живописным видом на город. После вы поучаствуете в мастер-классе по сыроварению и лепке национальных адыгейских пирожков — халюжей.

Затем вас снова ждёт купание в термальных источниках. К вечеру вернёмся в отель.

Длительность экскурсии — 4–5 часов.

Майкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источникиМайкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источникиМайкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источникиМайкоп, лестница Мэздах, кулинарный мастер-класс, термальные источники
6 день

Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник

В этот день после завтрака едем в самый южный населённый пункт Адыгеи — посёлок Гузерипль, откуда начнём прогулку по Гранитному каньону. Пройдёмся в окружении скал из красного гранита и полюбуемся рекой Белой.

Затем посетим Кавказский природный биосферный заповедник. Погуляем по его извилистым тропам и заглянем в местный Музей природы. Вы посмотрите на обитателей небольшого зверинца: оленей, зубра и других. После устроим пикник на свежем воздухе. Нагулявшись, вернёмся в отель и проведём время по своему усмотрению: например, можно устроить праздничный ужин с шашлыком и блюдами на мангале (оплачивается дополнительно).

Длительность прогулки — 6–7 часов.

Посёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедникПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедникПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедникПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедникПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедникПосёлок Гузерипль и Гранитный каньон, Кавказский заповедник
7 день

Отъезд

После завтрака, в 10:00 — трансфер в аэропорт Минеральных Вод.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет51 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и перекусы на маршруте
  • Групповой трансфер из аэропорта Минеральных Вод в пос. Каменномостский и обратно
  • Работа гида-инструктора
  • Все переезды по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Купание в термальных источниках (1 час, 2 раза)
  • Мастер-класс по сыроварению и лепке халюжей
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Обеды в кафе
  • Страховка
  • Индивидуальные трансферы
  • 1-местное размещение
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из зала прилёта. Обратите внимание, что дорога из Минеральных Вод до Каменномостского займёт 5-6 часов. По запросу возможна встреча на ж/д вокзале Майкопа в 13:00 и на ж/д вокзале Краснодара в 11:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 16:00. Переезд до аэропорта Минеральных Вод займёт около 6 часов, обратные билеты рекомендуем брать на рейсы после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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