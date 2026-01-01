Мои заказы

Грот Дианы – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Грот Дианы» в Минеральных Водах, цены от 25 730 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Автобусный тур по 3 городам и природным красотам Кавказских Минеральных Вод
На автобусе
4 дня
На автобусе
Подняться на Мусса-Ачитара, посетить термальные источники и увидеть Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также возможна вс...
8 фев в 13:00
22 фев в 13:00
25 730 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
На машине
Канатная дорога
4 дня
На машине

Канатная дорога
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
29 янв в 09:00
2 фев в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
На автобусе
6 дней
На автобусе
Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встре...
8 фев в 13:00
22 фев в 13:00
39 825 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Минеральных Водах в январе 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Грот Дианы" можно забронировать 3 тура от 25 730 до 80 000.
