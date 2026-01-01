Автобусный тур по 3 городам и природным красотам Кавказских Минеральных Вод
Подняться на Мусса-Ачитара, посетить термальные источники и увидеть Медовые водопады
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также возможна вс...
8 фев в 13:00
22 фев в 13:00
25 730 ₽ за человека
Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
29 янв в 09:00
2 фев в 09:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встре...
8 фев в 13:00
22 фев в 13:00
39 825 ₽ за человека
