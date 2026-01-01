По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
15 июн в 13:30
20 июл в 13:30
60 800 ₽ за человека
-
15%
Джип-тур по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе
Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
27 янв в 13:00
20 фев в 13:00
49 895 ₽
58 700 ₽ за человека
Созвездие гор: курорты КМВ, Домбай, Архыз и Эльбрус
Изучить Пятигорск и Кисловодск, посетить Баксанское и Черекское ущелья, осмотреть Аланское городище
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00. Также можем встре...
8 фев в 13:00
22 фев в 13:00
39 825 ₽ за человека
