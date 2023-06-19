За неделю вы увидите Красную площадь, парк Зарядье, исторический район старой Москвы, Третьяковскую галерею и киностудию «Мосфильм».Тур для школьных групп может быть организован от трех до семи дней с 19.06.2023 по 25.06.2023.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. Арбат
Автобусная экскурсия «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Исторический музей.
Во время экскурсии вы узнаете о быте и занятиях древних москвичей, о том, чем отличалась жизнь в столице.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по Арбату.
Арбат – это символ старой Москвы.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Вторник. Красная площадь
Пешеходная экскурсия по Красной площади.
Выувидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, Лобное место, Мавзолей, Александровский сад, ГУМ.
Посещение территории Московского Кремля (за доп. плату).
Вы прогуляетесь по Кремлевским площадям и улицам, увидите царь-колокол и царь-пушку, посетите один из музеев-соборов: Успенский, Архангельский или Благовещенский – ознакомитесь с системой росписи и убранством православного храма.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Среда. Зарядье. Московский планетарий
Автобусно-пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.
Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.
Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Московский планетарий – один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России.
Во время экскурсии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии и освоения Космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Четверг. Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галерею
Замоскворечье.
Пешеходная экскурсия по историческому району старой Москвы.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Экскурсия в Третьяковскую галерею – самый известный художественный музей в Москве.
На экскурсии можно увидеть самые известные картины в собрании Третьяковской галереи: портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, «Всадницу» Карла Брюллова, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Богатырей» Виктора Васнецова, пейзажи Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова, узнать, как развивалась русская живопись на протяжении 200 лет: от европейских реформ Петра I до конца XIX века.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Пятница. Киностудия «Мосфильм». Проезд по канатной дороге Воробьевы горы
Киностудия «Мосфильм».
Экскурсия на к/с«Мосфильм» – как маленькое путешествие в мир кино.
Вы узнаете о киносъёмочном процессе и работе режиссеров, гримеров, декораторов и костюмеров.
Вы посетите площадку с декорациями старой Москвы и киносъемочный павильон, увидите эскизы к фильмам, операторскую технику, коллекцию ретро-автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы.
Проезд по канатной дороге Воробьевы горы – Лужники.
Канатная дорога стала точкой притяжения для москвичей и туристов.
С нее открывается вид на десятки достопримечательностей столицы.
С высоты птичьего полета можно увидеть все высотки Москвы и узнать историю уникального сооружения метромоста.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Суббота. ВДНХ. Музей космонавтики
ВДНХ.
Прогулка по Центральной аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», павильонов на площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток» – копии космического корабля, на котором Гагарин облетел Землю.
Макет Москвы.
Вы увидите миниатюры Кремля, Красной площади, храма Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя, Дома на набережной, парков и проспектов.
Экскурсия в музей Космонавтики.
Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира.
Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос.
Обед в кафе.
Свободное время.
Воскресенье. Усадьба Царицыно
Усадьба Царицыно.
В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Познакомитесь с историей строительства летней загородной усадьбы, её дальнейшей судьбой, узнаете, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры, а также увидите изделия народных мастеров из собрания музея-заповедника «Царицыно», представленных в залах Хлебного дома
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за взрослого в составе группы школьников – 2 500 руб.
Стоимость на 1 школьника в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
Стоимость
Доплата за SGL
|Космос ***
стандарт
2-х местное размещение
43 700
1 200
|Максима Заря ***
стандарт
2-х местное размещение
40 200
1 700
|Измайлово Бета ***
стандарт
2-местное размещение
44 700
1 500
|Валс **
Блочное размещение
39 800
–
Питание во всех гостиницах: шведский стол.
Варианты проживания
Отель «Космос»
Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.
Отель «Максима Заря»
Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.
Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.
Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.
В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.
Гостиница «Измайлово Бета»
Гостиница Измайлово это огромный гостиничный комплекс, который состоящий из 4 корпусов – «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма/Дельта». Гостиничный комплекс Измайлово предлагает гостям столицы полный спектр гостиничных и бизнес услуг для туристам и бизнесменам.
Гостиница Измайлово Бета находится в самом зелёном и экологически чистом районе Москвы, недалеко от Измайловского парка. Гостиница Измайлово Бета находится на расстоянии 50 метров от станции метро «Партизанская».
Гостиница «Валс»
Гостиница «Валс» располагается в городе Москва. К услугам постояльцев прачечная, глажка одежды и камера хранения багажа.
Номера отеля оформлены в классическом стиле, в основном преобладают кремовые и бежевые тона. Каждый из них оснащен — телевизором, холодильником, кухонными принадлежностями, телефоном и бесплатным Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча на вокзале с 07:00 (на 3-х вокзалах – Ленинградский, Казанский, Ярославский)
- Проживание (согласно выбранному варианту)
- Питание: завтраки (со второго дня тура), обеды – ежедневно
- Экскурсионная программа, включая входные
- Билеты в музеи
- Услуги экскурсовода
- Транспорт – по программе
- Трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Трансфер из и в аэропорт
- Завтрак в первый день тура (от 300 руб. /чел)
- Ужин в кафе города (от 650 руб. /чел)
- Доплата за входной билет на территорию Кремля на школьника, достигшего 16-ти летнего возраста – 700 руб. /чел.
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как происходит встреча в первый день тура?
Встреча на вокзале с 07:00 (на 3-х вокзалах – Ленинградский, Казанский, Ярославский).
Встреча в аэропорту оплачивается дополнительно.
- Есть ли трансфер на вокзал/аэропорт в последний день тура?
Трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы входит в стоимость тура.
Трансфер в аэропорт оплачивается дополнительно?
- В какой день начинается тур?
День заезда – любой день с 19.06.2023 по 25.06.2023.
- Тур может быть только 7 дней?
Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах указанных дат.
Стоимость на 1 школьника в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2 дня/
1 ночь
3 дня/
2 ночи
4 дней/
3 ночи
5 дней/
4 ночи
6 дней/
5 ночей
7 дней/
6 ночей
Космос ***
стандарт
2-х местное размещение
12 800
17 500
23 400
31 400
38 200
43 700
Максима Заря ***
стандарт
2-х местное размещение
12 200
16 400
21 600
29 100
35 300
40 200
Измайлово Бета ***
стандарт
2-местное размещение
12 900
17 900
23 800
32 100
39 000
44 700
Валс **
Блочное размещение
12 100
16 200
21 400
28 800
34 900
39 800
Доплата за взрослого в составе группы школьников
1 300
1 800
2 000
2 200
2 500
2 500
Питание во всех гостиницах: шведский стол.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.