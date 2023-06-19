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Понедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. Арбат

Автобусная экскурсия «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Исторический музей.

Во время экскурсии вы узнаете о быте и занятиях древних москвичей, о том, чем отличалась жизнь в столице.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по Арбату.

Арбат – это символ старой Москвы.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.

Возвращение в гостиницу на автобусе.