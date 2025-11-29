Мои заказы

Москва для вас с посещением Новодевичьего монастыря

Увидеть знаковые достопримечательности столицы и узнать о ней всё: от тайн Кремля до цен на квартиры
Москву можно узнавать всю жизнь. Но если у вас не так много времени, мы отправимся в поездку по ключевым местам столицы. Проедем по Тверской, погуляем у Кремля и полюбуемся его
читать дальше

соборами с Софийской набережной. Отправимся к храму Христа Спасителя и на Воробьёвы горы.

Ощутим бешеный ритм города на Кутузовском и замедлимся на Старом Арбате, где всё ещё витает тот самый дух старой Москвы.

Москва для вас с посещением Новодевичьего монастыря© Валерия
Москва для вас с посещением Новодевичьего монастыря© Валерия
Москва для вас с посещением Новодевичьего монастыря© Валерия

Описание экскурсии

Мы проедем по главной улице города — Тверской, на которой расположены самые красивые здания, дорогие отели и рестораны.

Посетим Красную площадь, где запланирован выход из автобуса. Вы узнаете, почему у собора Василия Блаженного 10 куполов, в честь кого он так назван и сколько зубцов у кремлёвских стен. Посмотрите на Мавзолей с Историческим музеем и попробуете мороженое в ГУМе.

С Софийской набережной увидим как на ладони все соборы Кремля: Архангельский, Успенский, Благовещенский. Обратим внимание на Спасскую башню, колокольню «Иван Великий» и Оружейную палату.

Отправимся по Москве дальше — и посмотрим на дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, памятник князю Владимиру, Патриарший мост и храм Христа Спасителя. По желанию посетим храм и сделаем фото на мосту, с которого открываются панорамные виды Кремля.

Прокатимся по Золотой миле Москвы — улицам Остоженка и Пречистенка, входящими в десятку самых дорогих улиц мира.

Рассмотрим архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, являющийся памятником ЮНЕСКО. У вас будет свободное время на его посещение.

Отправимся на Воробьёвы горы, чтобы полюбоваться видами столицы со смотровой площадки. При желании вы сможете прокатиться на фуникулёре к стадиону «Лужники» и обратно — дорога занимает несколько минут.

На Кутузовском проспекте вас будут ждать Триумфальная арка, музей-панорама Бородинской битвы и башни делового квартала «Москва-Сити».

Завершится прогулка на Старом Арбате, который порадует встречей с уличными художниками и музыкантами, возможностью выпить чашечку кофе и попробовать самые вкусные в Москве хачапури.

Вы узнаете:

  • Как маленькая деревушка на границе Владимиро-Суздальского княжества превратилась в один из самых красивых мегаполисов мира
  • Кто построил краснокаменный Кремль и каким он был по счёту
  • Отчего над Красной площадью не летают птицы
  • Почему Москва не верит слезам, а только делам
  • Кто проживает в столице, что в ней производят и сколько стоят квартиры в разных районах города
  • Где проводит вечера московская интеллигенция и молодежь, какие клубы и рестораны являются самыми посещаемыми
  • Где готовят самый вкусный кофе и как бесплатно попасть на общегородские мероприятия

И многое другое!

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места проживания в любом районе столицы, на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе с широкими панорамными окнами, оборудованном кондиционером и микрофоном. Запланировано 3 выхода: на Красной площади — 30 минут, у храма Христа Спасителя — 30 минут, на Воробьёвых горах — 20 минут. Прогулка по Арбату возможна, если уложимся в тайминг
  • Если вы хотите посетить храм Христа Спасителя, не надевайте шорты и короткие юбки, одежду с декольте
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дети младше двух лет допускаются на экскурсию только в том случае, если их родители могут предоставить автокресло, организатор такое автокресло предоставить не может
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6505 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве