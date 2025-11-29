Москву можно узнавать всю жизнь. Но если у вас не так много времени, мы отправимся в поездку по ключевым местам столицы. Проедем по Тверской, погуляем у Кремля и полюбуемся его

соборами с Софийской набережной. Отправимся к храму Христа Спасителя и на Воробьёвы горы. Ощутим бешеный ритм города на Кутузовском и замедлимся на Старом Арбате, где всё ещё витает тот самый дух старой Москвы.

Описание экскурсии

Мы проедем по главной улице города — Тверской, на которой расположены самые красивые здания, дорогие отели и рестораны.

Посетим Красную площадь, где запланирован выход из автобуса. Вы узнаете, почему у собора Василия Блаженного 10 куполов, в честь кого он так назван и сколько зубцов у кремлёвских стен. Посмотрите на Мавзолей с Историческим музеем и попробуете мороженое в ГУМе.

С Софийской набережной увидим как на ладони все соборы Кремля: Архангельский, Успенский, Благовещенский. Обратим внимание на Спасскую башню, колокольню «Иван Великий» и Оружейную палату.

Отправимся по Москве дальше — и посмотрим на дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, памятник князю Владимиру, Патриарший мост и храм Христа Спасителя. По желанию посетим храм и сделаем фото на мосту, с которого открываются панорамные виды Кремля.

Прокатимся по Золотой миле Москвы — улицам Остоженка и Пречистенка, входящими в десятку самых дорогих улиц мира.

Рассмотрим архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, являющийся памятником ЮНЕСКО. У вас будет свободное время на его посещение.

Отправимся на Воробьёвы горы, чтобы полюбоваться видами столицы со смотровой площадки. При желании вы сможете прокатиться на фуникулёре к стадиону «Лужники» и обратно — дорога занимает несколько минут.

На Кутузовском проспекте вас будут ждать Триумфальная арка, музей-панорама Бородинской битвы и башни делового квартала «Москва-Сити».

Завершится прогулка на Старом Арбате, который порадует встречей с уличными художниками и музыкантами, возможностью выпить чашечку кофе и попробовать самые вкусные в Москве хачапури.

Вы узнаете:

Как маленькая деревушка на границе Владимиро-Суздальского княжества превратилась в один из самых красивых мегаполисов мира

Кто построил краснокаменный Кремль и каким он был по счёту

Отчего над Красной площадью не летают птицы

Почему Москва не верит слезам, а только делам

Кто проживает в столице, что в ней производят и сколько стоят квартиры в разных районах города

Где проводит вечера московская интеллигенция и молодежь, какие клубы и рестораны являются самыми посещаемыми

Где готовят самый вкусный кофе и как бесплатно попасть на общегородские мероприятия

И многое другое!

Организационные детали