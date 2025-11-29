Описание экскурсии
Мы проедем по главной улице города — Тверской, на которой расположены самые красивые здания, дорогие отели и рестораны.
Посетим Красную площадь, где запланирован выход из автобуса. Вы узнаете, почему у собора Василия Блаженного 10 куполов, в честь кого он так назван и сколько зубцов у кремлёвских стен. Посмотрите на Мавзолей с Историческим музеем и попробуете мороженое в ГУМе.
С Софийской набережной увидим как на ладони все соборы Кремля: Архангельский, Успенский, Благовещенский. Обратим внимание на Спасскую башню, колокольню «Иван Великий» и Оружейную палату.
Отправимся по Москве дальше — и посмотрим на дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, памятник князю Владимиру, Патриарший мост и храм Христа Спасителя. По желанию посетим храм и сделаем фото на мосту, с которого открываются панорамные виды Кремля.
Прокатимся по Золотой миле Москвы — улицам Остоженка и Пречистенка, входящими в десятку самых дорогих улиц мира.
Рассмотрим архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, являющийся памятником ЮНЕСКО. У вас будет свободное время на его посещение.
Отправимся на Воробьёвы горы, чтобы полюбоваться видами столицы со смотровой площадки. При желании вы сможете прокатиться на фуникулёре к стадиону «Лужники» и обратно — дорога занимает несколько минут.
На Кутузовском проспекте вас будут ждать Триумфальная арка, музей-панорама Бородинской битвы и башни делового квартала «Москва-Сити».
Завершится прогулка на Старом Арбате, который порадует встречей с уличными художниками и музыкантами, возможностью выпить чашечку кофе и попробовать самые вкусные в Москве хачапури.
Вы узнаете:
- Как маленькая деревушка на границе Владимиро-Суздальского княжества превратилась в один из самых красивых мегаполисов мира
- Кто построил краснокаменный Кремль и каким он был по счёту
- Отчего над Красной площадью не летают птицы
- Почему Москва не верит слезам, а только делам
- Кто проживает в столице, что в ней производят и сколько стоят квартиры в разных районах города
- Где проводит вечера московская интеллигенция и молодежь, какие клубы и рестораны являются самыми посещаемыми
- Где готовят самый вкусный кофе и как бесплатно попасть на общегородские мероприятия
И многое другое!
Организационные детали
- Мы заберём вас от места проживания в любом районе столицы, на ж/д вокзале или в аэропорту
- Экскурсия проходит на микроавтобусе с широкими панорамными окнами, оборудованном кондиционером и микрофоном. Запланировано 3 выхода: на Красной площади — 30 минут, у храма Христа Спасителя — 30 минут, на Воробьёвых горах — 20 минут. Прогулка по Арбату возможна, если уложимся в тайминг
- Если вы хотите посетить храм Христа Спасителя, не надевайте шорты и короткие юбки, одежду с декольте
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Дети младше двух лет допускаются на экскурсию только в том случае, если их родители могут предоставить автокресло, организатор такое автокресло предоставить не может
