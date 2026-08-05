Москва вдоль и поперёк: обзорная экскурсия с 4 остановками и круиз по Москве-реке

Эта программа объединяет две полноценные экскурсии — автобусную и теплоходную. Вы проедете по главным улицам с остановками у Красной площади, храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах и в Москва-Сити. Поймёте, как формировался облик столицы и где происходили судьбоносные события. А с палубы теплохода полюбуетесь Кремлём, Зарядьем, набережными и мостами Москвы-реки.

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Описание экскурсии

Большая автобусная экскурсия (3 ч)

Вы увидите столицу во всём её многообразии — от древних памятников до современных небоскрёбов. Маршрут проходит через исторический центр, знаменитые проспекты и набережные, а гид расскажет, как менялся город на протяжении веков, поделится легендами и историями. По пути будут остановки с выходами для коротких прогулок:

на Красной площади

у храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту

на смотровой площадке Воробьёвых гор

в современном деловом квартале небоскрёбов Москва-Сити

Круиз на теплоходе (1,5 ч)

На нашем маршруте: парк «Зарядье» и Парящий мост — Московский Кремль — храм Христа Спасителя — Дом Правительства — Киевский вокзал и исторические набережные.

По пути теплоход пройдёт под шестью мостами, включая знаменитый Большой Каменный, и многие архитектурные детали, незаметные с улиц, окажутся как на ладони.

Организационные детали