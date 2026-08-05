Москва вдоль и поперёк: обзорная экскурсия с 4 остановками и круиз по Москве-реке

Эта программа объединяет две полноценные экскурсии — автобусную и теплоходную.
Вы проедете по главным улицам с остановками у Красной площади, храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах и в Москва-Сити. Поймёте, как формировался облик столицы и где происходили судьбоносные события. А с палубы теплохода полюбуетесь Кремлём, Зарядьем, набережными и мостами Москвы-реки.
Вы проедете по главным улицам с остановками у Красной площади, храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах и в Москва-Сити. Поймёте, как формировался облик столицы и где происходили судьбоносные события. А с палубы теплохода полюбуетесь Кремлём, Зарядьем, набережными и мостами Москвы-реки.
Описание экскурсии
Большая автобусная экскурсия (3 ч)
Вы увидите столицу во всём её многообразии — от древних памятников до современных небоскрёбов. Маршрут проходит через исторический центр, знаменитые проспекты и набережные, а гид расскажет, как менялся город на протяжении веков, поделится легендами и историями. По пути будут остановки с выходами для коротких прогулок:
- на Красной площади
- у храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту
- на смотровой площадке Воробьёвых гор
- в современном деловом квартале небоскрёбов Москва-Сити
Круиз на теплоходе (1,5 ч)
На нашем маршруте: парк «Зарядье» и Парящий мост — Московский Кремль — храм Христа Спасителя — Дом Правительства — Киевский вокзал и исторические набережные.
По пути теплоход пройдёт под шестью мостами, включая знаменитый Большой Каменный, и многие архитектурные детали, незаметные с улиц, окажутся как на ладони.
Организационные детали
- Продолжительность остановок во время автобусной экскурсии — от 15 до 30 мин
- Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых. При бронировании 3 и более детских билетов каждого ребёнка должен сопровождать один взрослый
- Для детей до 5 лет необходимо собственное детское кресло
- При группе до 18 человек экскурсия проводится на туристическом микроавтобусе, при большем количестве участников — на большом туристическом автобусе. Рассадка свободная
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу в 15:00, в субботу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|2550 ₽
|Стандартный
|2750 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды)
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 44574 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Входит в следующие категории Москвы
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