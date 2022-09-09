Приглашаем вас на борт теплохода класса премиум — «Ривер Палас». Три часа вы проведете в атмосфере роскоши и изысканности, любуясь на красоту столицы.



Все главные достопримечательности Москвы — Кремль, Воробьевы горы, памятник Петру I, Дом Правительства и другие — встретятся нам на маршруте от Киевского вокзала до Дома музыки и обратно. На ваш выбор два варианта прогулки — обычная прогулка и прогулка с изысканным сетом от шеф-повара.