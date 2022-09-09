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Описание
Что вас ждёт:
В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал».
В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
стоимость VIP билета входит прогулка на теплоходе «Ривер Палас» и депозит по меню на сумму 4300 рублей. В пределах указанной суммы вы сможете заказать любые блюда по своему усмотрению из меню в ресторане теплохода.
Теплоходы «River Palace» — это роскошь во всем! Барочные элементы интерьера, панорамные окна из итальянского стекла, позолоченные люстры из горного хрусталя, отделка пола мрамором. Рассчитан на 300 посадочных мест для речной прогулки. Удобное место швартовки доступности от ТЦ «Европейский» находится на причале «Киевский вокзал», откуда ресторан-теплоход начинает путешествие по центру столицы.
Меню «СТАНДАРТ» (один вариант на выбор).
Сет №1:
Салат из печёной свеклы с крем-чизом и соусом Песто — 140 гр.
Аранчини из индейки с картофельным пюре и грибным соусом — 250 гр.
Торт Медовик — 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
или:
Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 грамм.
Мурманская треска сервируется белым рисом и соусом Белое вино 250 грамм.
Пирожное Морковное 100 гр.
Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
Меню «VIP 1» (один вариант на выбор).
Сет №2:
Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 грамм.
Щёчки конфи сервируются пастой Птитим и грибным соусом 280 грамм.
Торт Манго-Маракуйя 100 грамм.
Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
Меню «VIP 2» (один вариант на выбор).
Сет №3:
Микс салат с тигровыми креветками и кунжутным соусом 180 гр.
Филе Дорадо сервируется цукини и соусом Шампань 240 гр.
Трёхчасовая прогулка на современный панорамном лайнере премиум класса
Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
Доставка на причал
Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
причал «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Romashca
9 сен 2022
Достойно. Вежливый персонал, время пролетает незаметно. Сеты включённые в стоимость вполне сносные, брала сет 1 плюс сет 2 на двоих взрослых. Порции не большие, но голодным не останется. Теплоход подубитый, но чисто, комфортно и тепло.
Т
Тамара Махрова
30 авг 2022
.
М
Марианна Холопцева
26 авг 2022
Прогулка замечательная, всё понравилась, красивый теплоход