Что вас ожидает

«Москва — третий Рим»: о сложном — просто.

После разорения Константинополя идея о первенстве русской церкви в православном мире потребовала официального подтверждения. Вспомнили, что Москва, как и первые два Рима, стоит на семи холмах. В середине 16 столетия их официально назначили сакральными, и в городе началась ускоренная застройка в духе «иерусалимско-римских» канонов.

О знаменитой идеологеме мы поговорим в формате, который будет интересен и взрослым, и детям. В этом нам помогут старинные пословицы, загадки, удивительные факты, легенды о мистических местах, кремлевские тайны и не только.

Цари и святые средневековой Москвы

Вы узнаете, какой священный артефакт спрятал Иван Грозный под Лобным местом и какой храм связан с его рождением. Поговорим о Василии Блаженном и небесном покровителе Москвы Георгии Победоносце. Я также расскажу, где закончила свои дни после 25 лет заточения княжна Августа Тараканова. А разгадав загадки семи великанов, на одном из семи священных холмов вы отыщете клад самой страшной женщины Москвы — одиозной Салтычихи.

Другие любопытные детали

Кроме того, вы выясните, у какой кремлевской башни до сих пор существует подземный ход, на всякий случай. Услышите о происхождении поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Разберем, о каком месте московский люд говорил: «На Чертолье — чертям раздолье». Кого на Руси называли ваганами? Где располагалось «Кучково поле» и как поступил Юрий Долгорукий с кучковичами? Об этом — на встрече.

Знаковые места программы

Боровицкий холм : Александровский сад, Боровицкая башня М. Кремля, Троицкая башня, Троицкий мост, Кутафья башня, здание Манежа, памятник Владимиру Крестителю.

: Александровский сад, Боровицкая башня М. Кремля, Троицкая башня, Троицкий мост, Кутафья башня, здание Манежа, памятник Владимиру Крестителю. Ваганьковский холм : библиотека им. Ленина, дом Пашкова.

: библиотека им. Ленина, дом Пашкова. Псковская горка : Церковь Георгия Победоносца, парк Зарядье, палаты бояр Романовых.

: Церковь Георгия Победоносца, парк Зарядье, палаты бояр Романовых. Ивановская горка : Ивановский монастырь, церковь Владимира в Старых садах.

: Ивановский монастырь, церковь Владимира в Старых садах. Чертольский холм : Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, памятник Петру I, палаты Аверкия Кириллова, Красный октябрь, дом Перцовой.

: Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, памятник Петру I, палаты Аверкия Кириллова, Красный октябрь, дом Перцовой. Сретенский холм : Меншикова башня, Чистые пруды.

: Меншикова башня, Чистые пруды. Таганский холм: Сталинская высотка на Котельнической набережной.

Организационные детали