После разорения Константинополя идея о первенстве русской церкви в православном мире потребовала официального подтверждения. Вспомнили, что Москва, как и первые два Рима, стоит на семи холмах. В середине 16 столетия их официально назначили сакральными, и в городе началась ускоренная застройка в духе «иерусалимско-римских» канонов.
О знаменитой идеологеме мы поговорим в формате, который будет интересен и взрослым, и детям. В этом нам помогут старинные пословицы, загадки, удивительные факты, легенды о мистических местах, кремлевские тайны и не только.
Вы узнаете, какой священный артефакт спрятал Иван Грозный под Лобным местом и какой храм связан с его рождением. Поговорим о Василии Блаженном и небесном покровителе Москвы Георгии Победоносце. Я также расскажу, где закончила свои дни после 25 лет заточения княжна Августа Тараканова. А разгадав загадки семи великанов, на одном из семи священных холмов вы отыщете клад самой страшной женщины Москвы — одиозной Салтычихи.
Кроме того, вы выясните, у какой кремлевской башни до сих пор существует подземный ход, на всякий случай. Услышите о происхождении поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Разберем, о каком месте московский люд говорил: «На Чертолье — чертям раздолье». Кого на Руси называли ваганами? Где располагалось «Кучково поле» и как поступил Юрий Долгорукий с кучковичами? Об этом — на встрече.