Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы

Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю!

В 16 веке семь возвышенностей нарекли священными и начали застраивать город по классическим канонам — статус преемницы Рима существенно повлиял на развитие столицы и российской государственности.

Понять и представить ту эпоху я помогу с помощью увлекательных рассказов о царях и святых, артефактах, мистических местах и тайных ходах средневековой Москвы.
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы

Что вас ожидает

«Москва — третий Рим»: о сложном — просто.

После разорения Константинополя идея о первенстве русской церкви в православном мире потребовала официального подтверждения. Вспомнили, что Москва, как и первые два Рима, стоит на семи холмах. В середине 16 столетия их официально назначили сакральными, и в городе началась ускоренная застройка в духе «иерусалимско-римских» канонов.

О знаменитой идеологеме мы поговорим в формате, который будет интересен и взрослым, и детям. В этом нам помогут старинные пословицы, загадки, удивительные факты, легенды о мистических местах, кремлевские тайны и не только.

Цари и святые средневековой Москвы

Вы узнаете, какой священный артефакт спрятал Иван Грозный под Лобным местом и какой храм связан с его рождением. Поговорим о Василии Блаженном и небесном покровителе Москвы Георгии Победоносце. Я также расскажу, где закончила свои дни после 25 лет заточения княжна Августа Тараканова. А разгадав загадки семи великанов, на одном из семи священных холмов вы отыщете клад самой страшной женщины Москвы — одиозной Салтычихи.

Другие любопытные детали

Кроме того, вы выясните, у какой кремлевской башни до сих пор существует подземный ход, на всякий случай. Услышите о происхождении поговорки «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Разберем, о каком месте московский люд говорил: «На Чертолье — чертям раздолье». Кого на Руси называли ваганами? Где располагалось «Кучково поле» и как поступил Юрий Долгорукий с кучковичами? Об этом — на встрече.

Знаковые места программы

  • Боровицкий холм: Александровский сад, Боровицкая башня М. Кремля, Троицкая башня, Троицкий мост, Кутафья башня, здание Манежа, памятник Владимиру Крестителю.
  • Ваганьковский холм: библиотека им. Ленина, дом Пашкова.
  • Псковская горка: Церковь Георгия Победоносца, парк Зарядье, палаты бояр Романовых.
  • Ивановская горка: Ивановский монастырь, церковь Владимира в Старых садах.
  • Чертольский холм: Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, памятник Петру I, палаты Аверкия Кириллова, Красный октябрь, дом Перцовой.
  • Сретенский холм: Меншикова башня, Чистые пруды.
  • Таганский холм: Сталинская высотка на Котельнической набережной.

Организационные детали

  • В стоимость не входит трансфер на автомобиле Хендай Гранд Старекс — 4000-4500 руб. (с нами будет опытный и вежливый водитель), а также оплата парковок
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников, для обсуждения стоимости и нужного трансфера обращайтесь к гиду

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.
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