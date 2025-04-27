Москва в мировой системе координат: сердце периферийной империи
Пара часов пешей прогулки, трёхчасовая программа на авто, и какофония отрывочных видов города сложится в прекрасную музыку.
📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании?
📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно. На скорости промотаем политическую хронику Руси: от варягов и монголов до большевиков и чикаго-бойз.
📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации». Вы узнаете, где расположилось первое посольство в Москве и гости какой страны там разместились; где жили и молились Богу евреи, малороссы и «немцы».
📣 Дальше отправимся на машине. Маршрут проверен временем, путевая информация — уникальна. Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ. Вы представите себе Дом Советов — парламент Мирового правительства, который мог находиться в Москве! В зависимости от погоды обещаю сюрприз — вид на столицу с высоты птичьего полёта (если повезёт, покружим над Кремлём на «вертолёте»).
А ещё вы узнаете:
Какой по счёту столицей является Москва
Почему в Москве нет экскурсий по крышам, как в Питере
Почему «Детский мир» соседствует с ФСБ
О монументальной пропаганде после 1917 и 1991
Откуда удобнее вести артобстрел Кремля, если вы левый эсер — или если вы большевик
Как бывший «хозяин» Москвы Каганович на пенсии стал чемпионом квартала по домино
Где сегодня живут «хозяева жизни»
И многое другое!
Закончим экскурсию в центре или по указанному вами адресу.
Организационные детали
Экскурсия комбинированная: 2 часа пешком и 3 часа на минивэне Hyundai Starex или аналогичном
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, а за рулём будет профессиональный водитель
Для компании до 2 человек мы можем провести экскурсию на легковом автомобиле Mercedes
Экскурсию можно продлить за доплату по договорённости
Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста
По запросу я могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке
За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников
Особенности достопримечательностей
Вы сможете самостоятельно посетить Храм Христа Спасителя (историю этого культового здания я расскажу снаружи). В храм не пускают в шортах, с голыми плечами или декольте (хотя когда-то на этом месте собирались люди в купальных костюмах!).
Есть небольшая вероятность, что Красная площадь будет закрыта (боль гидов, так как это всегда непредсказуемо). В этом случае мы осматриваем площадь с примыкающих улиц или из окон ГУМа. И конечно, уделяем больше времени другим объектам.
В районе метро Александровский сад, Библиотека Ленина
Виталий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 248 туристов
Приветствуем! Мы команда гидов — и не просто экскурсоводов, а гидов-переводчиков, привыкших работать с туристами из стран Третьего мира: диктаторами, наркобаронами, нефтяными магнатами, проклятыми поэтами и борцами за свободу. Пандемия читать дальше
и военная тревога смешали все карты: наши соотечественники, привыкшие к отдыху за рубежом, стали открывать для себя Россию, а мы, гиды-переводчики, стали открывать для себя наших людей. И тут выяснилось, что наши путешественники, привыкшие к Европе и Азии, знают Москву не больше, чем иностранцы. Мы, переводчики, приободрились: ведь в отличие от обычных экскурсоводов, у нас есть навыки кросс-культурного общения, мир-системного анализа, глубинной антропологии, мы знаем, как подавать Москву тем, кто только что из Парижа или Барселоны. Без бесогонева и штампов… Оказалось, что это заходит не только иностранным элитариям, но и обычным русскоговорящим людям, которые хотят оставаться в тонусе и понимать Москву в мировом контексте.