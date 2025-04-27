Мои заказы

Москва - обязательно к просмотру (с гидом и профессиональным водителем)

Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и поездка на авто)
Вас ждёт турбо-прогулка по нескольким измерениям Москвы. Окраина Киевской Руси. Татарский Рим. Престольный град Московского царства. Город — огонь. Мировая заговорщица. Столица параллельных миров.

Соберём места-символы, расшифруем названия улиц, обсудим фейки про зодчих с выколотыми глазами и необычные факты. Уверяю, настоящая история нашей героини тот ещё блокбастер!
5
1 отзыв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Москва в мировой системе координат: сердце периферийной империи

Пара часов пешей прогулки, трёхчасовая программа на авто, и какофония отрывочных видов города сложится в прекрасную музыку.

📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании?

📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно. На скорости промотаем политическую хронику Руси: от варягов и монголов до большевиков и чикаго-бойз.

📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации». Вы узнаете, где расположилось первое посольство в Москве и гости какой страны там разместились; где жили и молились Богу евреи, малороссы и «немцы».

📣 Дальше отправимся на машине. Маршрут проверен временем, путевая информация — уникальна. Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ. Вы представите себе Дом Советов — парламент Мирового правительства, который мог находиться в Москве! В зависимости от погоды обещаю сюрприз — вид на столицу с высоты птичьего полёта (если повезёт, покружим над Кремлём на «вертолёте»).

А ещё вы узнаете:

  • Какой по счёту столицей является Москва
  • Почему в Москве нет экскурсий по крышам, как в Питере
  • Почему «Детский мир» соседствует с ФСБ
  • О монументальной пропаганде после 1917 и 1991
  • Откуда удобнее вести артобстрел Кремля, если вы левый эсер — или если вы большевик
  • Как бывший «хозяин» Москвы Каганович на пенсии стал чемпионом квартала по домино
  • Где сегодня живут «хозяева жизни»
  • И многое другое!

Закончим экскурсию в центре или по указанному вами адресу.

Организационные детали

  • Экскурсия комбинированная: 2 часа пешком и 3 часа на минивэне Hyundai Starex или аналогичном
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, а за рулём будет профессиональный водитель
  • Для компании до 2 человек мы можем провести экскурсию на легковом автомобиле Mercedes
  • Экскурсию можно продлить за доплату по договорённости
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста
  • По запросу я могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке
  • За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников

Особенности достопримечательностей

  • Вы сможете самостоятельно посетить Храм Христа Спасителя (историю этого культового здания я расскажу снаружи). В храм не пускают в шортах, с голыми плечами или декольте (хотя когда-то на этом месте собирались люди в купальных костюмах!).
  • Есть небольшая вероятность, что Красная площадь будет закрыта (боль гидов, так как это всегда непредсказуемо). В этом случае мы осматриваем площадь с примыкающих улиц или из окон ГУМа. И конечно, уделяем больше времени другим объектам.

Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 248 туристов
Приветствуем! Мы команда гидов — и не просто экскурсоводов, а гидов-переводчиков, привыкших работать с туристами из стран Третьего мира: диктаторами, наркобаронами, нефтяными магнатами, проклятыми поэтами и борцами за свободу. Пандемия
читать дальше

и военная тревога смешали все карты: наши соотечественники, привыкшие к отдыху за рубежом, стали открывать для себя Россию, а мы, гиды-переводчики, стали открывать для себя наших людей. И тут выяснилось, что наши путешественники, привыкшие к Европе и Азии, знают Москву не больше, чем иностранцы. Мы, переводчики, приободрились: ведь в отличие от обычных экскурсоводов, у нас есть навыки кросс-культурного общения, мир-системного анализа, глубинной антропологии, мы знаем, как подавать Москву тем, кто только что из Парижа или Барселоны. Без бесогонева и штампов… Оказалось, что это заходит не только иностранным элитариям, но и обычным русскоговорящим людям, которые хотят оставаться в тонусе и понимать Москву в мировом контексте.

Задать вопрос

Д
Дарья
27 апр 2025
Нам все очень понравилось! Глубокие знания гида. Интересное повествование и отличный маршрут! Всем рекомендуем, кто в хочет познакомиться со столицей!

