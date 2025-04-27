Вас ждёт турбо-прогулка по нескольким измерениям Москвы. Окраина Киевской Руси. Татарский Рим. Престольный град Московского царства. Город — огонь. Мировая заговорщица. Столица параллельных миров. Соберём места-символы, расшифруем названия улиц, обсудим фейки про зодчих с выколотыми глазами и необычные факты. Уверяю, настоящая история нашей героини тот ещё блокбастер!

Описание экскурсии

Москва в мировой системе координат: сердце периферийной империи

Пара часов пешей прогулки, трёхчасовая программа на авто, и какофония отрывочных видов города сложится в прекрасную музыку.

📣 Для начала посавдовничаем в Александровском саду, вспомнив об огненном торнадо 1812 года — был ли возможен союз с Наполеоном против Великобритании?

📣 Покрасуемся на Красной площади: здесь в центре нашего внимания Мавзолей Ленина, Исторический музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, храм Василия Блаженного и Кремль, конечно. На скорости промотаем политическую хронику Руси: от варягов и монголов до большевиков и чикаго-бойз.

📣 Пройдёмся по Китай-городу и заглянем на Ивановскую горку — уголок старой Москвы, чудом ещё не подвергнутый «джентрификации». Вы узнаете, где расположилось первое посольство в Москве и гости какой страны там разместились; где жили и молились Богу евреи, малороссы и «немцы».

📣 Дальше отправимся на машине. Маршрут проверен временем, путевая информация — уникальна. Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ. Вы представите себе Дом Советов — парламент Мирового правительства, который мог находиться в Москве! В зависимости от погоды обещаю сюрприз — вид на столицу с высоты птичьего полёта (если повезёт, покружим над Кремлём на «вертолёте»).

А ещё вы узнаете:

Какой по счёту столицей является Москва

Почему в Москве нет экскурсий по крышам, как в Питере

Почему «Детский мир» соседствует с ФСБ

О монументальной пропаганде после 1917 и 1991

Откуда удобнее вести артобстрел Кремля, если вы левый эсер — или если вы большевик

Как бывший «хозяин» Москвы Каганович на пенсии стал чемпионом квартала по домино

Где сегодня живут «хозяева жизни»

И многое другое!

Закончим экскурсию в центре или по указанному вами адресу.

Организационные детали

Экскурсия комбинированная: 2 часа пешком и 3 часа на минивэне Hyundai Starex или аналогичном

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, а за рулём будет профессиональный водитель

Для компании до 2 человек мы можем провести экскурсию на легковом автомобиле Mercedes

Экскурсию можно продлить за доплату по договорённости

Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста

По запросу я могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке

За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников

