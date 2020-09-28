Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски? Пообщавшись с любвеобильными красивыми животными, вы выберете одну из собачек себе в компаньоны и отправитесь покорять лес.
Пять километров покажутся мгновением — настолько будет весело и интересно! А после вы пообщаетесь с сотрудниками питомника, попивая травяной чай и угощаясь оладушками.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство с хаски
Вы отправляетесь в один из крупнейших собачьих питомников России. Здесь, на берегу Москвы-реки, вы отдохнете с дороги у костра с чашкой горячего травяного чая. Сотрудники питомника расскажут об истории породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Более чем сотня собачек четырех пород будет с любовью ожидать вашего прихода. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографировать и выбрать среди них своего четвероногого компаньона на день.
Дог-треккинг
Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса. К поясу каждого участника будет пристегнута собака, которая будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. Дог-треккинг принесет массу положительных эмоций! А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном минивэне в обе стороны. В машине для каждого гостя будет бутылка воды.
В стоимость включен обед с оладьями и чаем
Тур может быть значительно расширен и включать в себя 6-км сплав на байдарках по Москве-реке. В этом случае стоимость тура увеличивается на 5000 руб. /взрослый (2900 руб. /детский), а время тура увеличивается до 9 часов. На время треккинга каждому гостю выдаётся рюкзак с бутылкой воды, пакетиком сока, яблоком, печеньем и шоколадкой.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 16 туристов
Меня зовут Лена. Я родилась на Золотом кольце, потом работала экскурсоводом в Париже, а теперь организовала компанию, с которой можно очень классно и интересно путешествовать по всей России. Мне нравится читать дальше
показывать как самые известные места, так и создавать уникальные маршруты. С моими русскими и иностранными друзьями я объездила всю Россию — от Калининграда до Камчатки, от Астраханской дельты, до Белого моря. Проехала на собачьих упряжках по Байкалу и организовала балы в Санкт Петербурге. Приезжайте, будем знакомиться и открывать самое интересное.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
28 сен 2020
В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и читать дальше
где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.