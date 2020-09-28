Вы когда-нибудь видели сразу 120 хаски? Пообщавшись с любвеобильными красивыми животными, вы выберете одну из собачек себе в компаньоны и отправитесь покорять лес. Пять километров покажутся мгновением — настолько будет весело и интересно! А после вы пообщаетесь с сотрудниками питомника, попивая травяной чай и угощаясь оладушками.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с хаски

Вы отправляетесь в один из крупнейших собачьих питомников России. Здесь, на берегу Москвы-реки, вы отдохнете с дороги у костра с чашкой горячего травяного чая. Сотрудники питомника расскажут об истории породы северных ездовых собак, которые нередко спасали жизни отважных путешественников и первооткрывателей этих земель. Более чем сотня собачек четырех пород будет с любовью ожидать вашего прихода. Каждую собаку можно будет погладить, сфотографировать и выбрать среди них своего четвероногого компаньона на день.

Дог-треккинг

Вместе с каюром (погонщиком собачьей упряжки) вы отправитесь в 5-километровый поход в самое сердце леса. К поясу каждого участника будет пристегнута собака, которая будет вести и направлять вас по живописным ландшафтам. Дог-треккинг принесет массу положительных эмоций! А после прогулки вы можете заглянуть на ферму рядом с питомником и покормить гусей, кур, козлят и поросят. По возвращении в питомник вас угостят домашними оладушками и напоят свежим травяным чаем в уютном кафе.

Организационные детали