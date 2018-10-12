Интересные места для отдыха и развлечений, если собираетесь куда-то сходить с детьми в Москве сегодня или на выходные, то эта статья для вас, подборка лучших московских мест на 2019 год

Счатливый малыш гуляет на Красной площади, Москва

Златоглавая для детей всегда считалась дружелюбным городом. В столице насчитывается более 120 всевозможных парков с игровыми зонами, развлечениями, удобными для колясок дорожками. В каждом спальном районе есть спортивные и детские площадки. В Москве построено за последние 5 лет более 238 школ и садиков. Для развития и закрепления полученных в учебных заведениях знаний есть тематические музеи и выставки. При этом не забыты и малыши. Для них предусмотрены развивающие мелкую моторику тренажеры и головоломки.

При всем разнообразии развлечений для детей и ограниченном количестве времени, хочется найти такие варианты, которые устроят всех членов семьи. Необходимо, чтобы отдых был интересным и запоминающимся. Куда сходить с ребенком в Москве, чтобы не упустить все важные моменты и разнообразить семейный досуг?

Досто­приме­чатель­ности Москвы

Запланировав поездку всей семьей, необходимо включить в список основные достопримечательности. Важно, чтобы после посещения интересных мест сложилось наиболее полное впечатление о городе не только у взрослых, но и у детей. Должно быть познавательно, увлекательно и не скучно даже для самых маленьких путешественников.

Вот ряд популярных достопримечательностей, которые стоит посетить с детьми:

Кремль и Красная площадь

Девочка сидит на Красной площади, Москва

Если ваш ребенок только начинает знакомиться с Москвой, то не пожалейте времени и начните осмотр с главной достопримечательности. Кремль с древними постройками, вымощенная камнем Красная площадь, Вознесенские ворота, Спасская башня, храм Василия блаженного со знаменитыми расписными куполами – все это произведет яркие впечатления на детей и взрослых. Расскажите ребенку про Царь-Колокол. Загадайте вместе с ним желание на нулевом километре Москвы. Посмотрите, как происходит смена караула в Кремле.

Останкинская телебашня

Экскурсия на Останкинскую телебашню, Москва

Стоит выделить время на впечатляющие экскурсии на высоте более 300 метров от земли. Со смотровой площадки Останкинской телебашни видна вся Москва, как на ладони. Гид вам расскажет историю создания телецентра, поведает о технических и конструктивных особенностях сооружения. При желании можно посмотреть башню изнутри, посетить выставочный зал «Художественно-декорационного комплекса». Есть возможность заказать обзорную экскурсию, во время которой вам приоткроют процесс создания телевизионных передач. Для посещения Останкино допускаются дети старше 7 лет (это ограничение введено из соображений безопасности).

Останкинская телебашня занимает 5 место среди аналогичных сооружений в мире. Ее высота достигает 540 метров, что соответствует 180 этажному дому. На уровне 328 метров располагается знаменитый ресторан «Седьмое небо» с движущейся по кругу платформой. Полный оборот получается примерно за 40 минут.

Московский Планетарий

Дети на экскурсии в Московском планетарии

Если вы ещё не решили, куда пойти с ребенком в выходные дни, это будет отличная идея. Планетарий работает не только в будни, но и в субботу, воскресенье. Он имеет несколько уровней, на которых расположены Большой и Малый звездный зал с разнообразными экспозициями, интерактивный Лунариум, музей Урании, Обсерватория с телескопом и открытая площадка – «Парк неба». В Планетарии взрослых и детей ждут увлекательные истории о покорении космоса, интересные фильмы и представления.

Зоологический музей им. Ломоносова

Экспонаты различных видов птиц в зоологическом музее им. Ломоносова

Такой вариант подойдет, если детям интересен мир животных и птиц. В нем млекопитающих представлено более 200 тыс. При этом современных экспозиций в музее около 10 тыс. Разных видов птиц насчитывается 157 тыс. При желании можно посмотреть фильм, послушать лекции, рассчитанные на детскую аудиторию.

«Музей льда»

"Музей льда" на территории парка Сокольники

Он появился сравнительно недавно, но уже успел приобрести популярность среди взрослых людей и детей. В нем представлены уникальные ледяные фигурки. В музее даже летом поддерживается температура -10. Именно в таком микроклимате экспонаты могут храниться годами. Поэтому собираясь пойти с ребенком в музей льда, захватите теплую одежду. Не забудьте побывать в ледяной комнате, где все предметы выполнены изо льда. Музей находится на территории парка «Сокольники» (метро «Сокольники»).

Московский зоопарк

Дети наблюдают за белым медведем в Московском зоопарке

Благодаря популярности среди гостей и жителей столицы он давно уже стал одной из главных достопримечательностей Москвы. Зоопарк находится около станций метро «Краснопресненская» и «Баррикадная», рядом с Московским Планетарием. Это можно учитывать при составлении списка мероприятий семьи.

В московском зоопарке помимо самостоятельного знакомства с дикими зверями и птицами, можно заказать экскурсию или прослушать лекцию. В них вы узнаете интересные подробности животного мира. Вам расскажут о том, какие условия необходимо было создать для каждого зверька, как животные адаптировались и приспособились к особенностям парка.

Для детей работает музей, театр «Тик-так», функционируют различные кружки и ИЗО студия.

Малоизвестные интересные места в Москве

Мест, известных небольшому кругу людей, но заслуживающих внимание, довольно много. Приведем самые неординарные и актуальные из них.

Музей оптических иллюзий

Музей оптических иллюзий, Москва

Музейные экспозиции представляют собой 3D картиныикомнаты с различными предметами. Талантливые художники постарались запутать наше воображение. Наши глаза вводят нас в заблуждение, а разум удивляется, как такое возможно. При этом экспонаты можно трогать руками и обязательно фотографироваться. С участием посетителей получаются потрясающие кадры со всевозможными оптическими иллюзиями. На фото вы даже можете в воспроизведенной домашней комнате «стоять» на потолке, держать на руках диких животных и птиц, участвовать в отрывке из мультфильма.Интересное развлечение для всех возрастов. Найти музей можно на Проспекте Мира.

Бассейн под открытым небом «Чайка»

Дети купаются зимой в бассейне под открытым небом

В этом бассейне вы не замерзните даже зимой, так как вода в нем подогревается. В процессе купания в холодное время года вокруг поднимаются клубы пара. Находится бассейн теплой водой в районе Хамовников. Вход стоит недешево, но удовольствие от купания под открытым небом стоит этих затрат.

Контактный зоопарк «Страна ЕНОТиЯ»

Страна ЕНОТиЯ в ТЦ "Капитолий", Москва

Еще не решили где отметить год ребенка в Москве? Тогда обратите внимание на контактный зоопарк, который можно найти в нескольких районах:

Метро «Речной Вокзал» ТЦ «Капитолий»;

ТЦ «Измайловский»;

Метро «Крылатское» парк «SKAZKA».

Там не только можно посмотреть на разных зверей, но и потрогать их руками, погладить, покормить. Ребенок придет в восторг от общения с енотами, кроликами, уточками, фазанами, лисицами, сурикатами, овечками, козочками.

Интерактивный музей «Экспериментаниум»

Дети увлеченны процессом изучения законов природы в музее "Экспериментариум"

В музее занимательных наук все экспонаты можно трогать руками. Он поделен на тематические залы. В одном помещении дети увидят, как получаются молнии и рождаются ураганы. Узнают, почему получается на небе радуга. В другом зале разбирают, как устроены телевизоры, магнитофоны, автомобильные двигатели. Но всем без исключения детям понравится шоу «мыльных пузырей». Находится музей в районе м. «Сокол».

Лучшие семейные парки Москвы

В столице для семей с детьми есть возможность каждые выходные отдыхать в одном из 120 парков. Большинство из них предлагают развлекательную программу: различные игры, состязания, аттракционы. В некоторых парках разрешается кормить зверей и птиц. Малыши с удовольствием покатаются на Пони. А дети постарше могут захватить с собой ролики, скейтборд, велосипед или самокат.

Есть несколько парков, которые считаются излюбленными местами отдыха москвичей и гостей столицы. Они отличаются удобным расположением, благоустроенностью и наличием развлечений.

Сокольники – крупнейший парк столицы

Веревочный парк, парк Сокольники, Москва

Популярное местечко, где каждый посетитель найдет развлечения на любой вкус, возраст и материальные возможности. В Сокольниках 2 парка аттракционов, обустроенные детские площадки, спортивные городки, настольный теннис, корты, бильярдный зал. Есть свой роллердром, где можно взять на прокат взрослые или детские ролики.

В зимнее время в Сокольниках предлагают покататься на одном из самых больших в Москве катков. На территории парка проводятся всевозможные тематические выставки. Есть «Музей льда» с изящными холодными скульптурами. Если не знаете, куда сходить в Москве с детьми отдохнуть, смело выбирайте парк Сокольники, не промахнетесь!

Сад «Эрмитаж» - сказочное место!

Вид на ресторан "32.05", который находится на территории сада "Эрмитаж"

Этот райский уголок привлекает уютными беседками, эффектными фонтанами. По вечерам они освещаются яркими старинными фонарями. На территории сада есть детские площадки, а также маленький зооуголок.

В трех театрах «Новой опере», «Эрмитаже», «Сфере», расположенных в саду, можно посмотреть детские представления и спектакли. Зимой, так же как и в Сокольниках, заливают большой каток, на который можно прийти с ребенком покататься. В саду все дорожки заасфальтированы, все лестницы снабжены пандусами. Здесь можно погулять с коляской и не испытывать каких-либо проблем при передвижении.

Национальный парк «Лосиный остров»

На территории национального парка "Лосиный остров", вы легко можете повстречать лося

Название этому месту дано не случайно. Здесь успешно функционирует Лосиная Биостанция, где периодически проводят экскурсии. Детям представлена возможность посмотреть на взрослых особей и их детенышей. Они узнают из рассказов экскурсовода много нового о лосях.

Вообще в парке-заповеднике проживает более 55 млекопитающих, двухсот птиц, свыше 1 тысячи разновидностей растений. Парк занимает 116 км территории Москвы и Подмосковья. Из них более 80% отдано под зеленые массивы. Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом, не уезжая из города.

Измайловский парк для семейного отдыха

Круглый пруд в Измайловском парке, Москва

Это парк, где погулять с детьми можно весело и с пользой для здоровья. Несмотря на то, что он находится в черте города, он считается экологически чистым и при этом обустроенным. Здесь есть большая и разнообразная площадка аттракционов «Забава», на которой найдутся развлечения для самых маленьких посетителей, подростков и взрослых. В арбалетном тире можно посостязаться в меткости. На спортивных площадках предлагают позаниматься на тренажерах, поиграть в теннис, шахматы или шашки, покататься на катке. При желании можно взять напрокатсамокат ребенку, ролики или велосипед.

Отдельного внимания заслуживает лодочная станция и веревочный городок «Панда Парк». Вот куда нужно приводить маленьких непосед! Подвесные бревна, ступени, гималайские мостики, змейки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Веревочный парк – это отличная идея весело и задорно отметить день рождения ребенка в Москве.

Если вы проголодались, на территории Измайловского парка есть уютные кафе, закусочные, пиццерии, и даже лапшичная.

Москва практически по всему периметру окружена лесами и парками. Многие из них существовали задолго до появления столицы. Считается, что самые древние деревья находятся в Коломенском парке. Это могучие дубы, которым свыше 700 лет.

Развлечения и отдых в Москве для всей семьи

Если вы не коренной житель, можно приурочить поездку ко дню города, празднику мороженного, день защиты детей, фестивалю кукол или мультипликационных героев. Яркая, эмоциональная атмосфера, игры, детские песни, шутки и смех останутся в памяти у детей и вызовут приятную ностальгию у родителей. Добавьте к этому попкорн, мороженое, сладкую вату и такой отдых запомнится надолго как у маленьких гостей столицы, так и их хозяев.

Если вы хотите отпраздновать день рождения или просто провести выходные с детьми в Москве, то не обязательно заказывать для этого места в кафе. Можно отметить событие или просто устроить праздник более оригинальным способом.

Поучаствуйте всей семьей в захватывающих квестах, попрыгайте на батутах, преодолевайте препятствия в веревочном парке, покатайтесь на ледяном катке или порезвитесь в сухом бассейне. Подобные детские развлечения и совместные мероприятия запомнятся вам надолго.

Семейные развлекательные центры в Москве

Есть целый ряд центров и парков, приспособленных для нужд посетителей разных возрастов. Совместный отдых сближает, объединяет, дарит приятные эмоции на долгие годы. Отдых с ребенком в Москве, даже с годовичком, может стать приятным времяпрепровождением, а не ворохом забот и хлопот.

Квесты – развлечение №1 в Москве

Квесты, современное развлечение для всей семьи

Это не просто захватывающая игра, а совершенно другой мир, в котором действуют иные законы. Квесты погружают игроков в интерактивную историю на определенную тему. Они становятся главными героями сказки или приключения. Участникам необходимо решать определенные задачи и головоломки, проявлять смекалку, эрудицию и логику.

Часто квесты проводятся в специальных комнатах, из которых необходимо выбираться либо проходить от начала до конца. Участники самостоятельно выполняют задания, решение которых помогает приблизиться к финишу. Преодолевая квесты с ребенком можно весело и увлекательно провести выходные, праздники или дни рождения.

Самые популярные квесты в Москве:

«Последний пепелац» (м. Дмитровская);

«Дом Великана» (м. Войковская);

«Проклятие пирамиды» (м. Войковская);

«Тайна заброшенного храма» (м. Дмитровская);

«Штаб супергероев» (м. Ленинский проспект);

«Охотник за приведениями» (м. Проспект Мира);

«Пожарная часть» (м. Комсомольская);

«Сокровища Майя» (м. Профсоюзная);

« Меч короля Артура» (м. Войковская).

Веревочные парки в Москве

Веревочный парк для детей, парк Сокольники, Москва

Для любителей активного отдыха придутся по душе места, где можно полазить и попрыгать, преодолевая различные препятствия на ходу. В веревочном парке можно не бояться, что ребенок упадет и поранится. Аттракционы оборудованы целой страховочной системой. Это развлечение абсолютно безопасно для детей любого возраста.

Увлекательный «Sky Town» – один из самых больших веревочных парков города Москва. Он популярен у местных жителей и гостей. Парк расположился на территории ВДНХ. Сюда можно прийти всей семьей или компанией. В случае необходимости квалифицированные инструкторы помогут преодолеть препятствия, подскажут, помогут подняться на вершину. Можно устроить детский праздник с индивидуальной программой. В будни билеты в парк стоят дешевле.

«Панда Парк» – популярное место, привлекательное для посетителей всех возрастов. Есть веревочные маршруты разной сложности и высоты. Для детей можно выбрать от 90 до 120 см. Для взрослых людей и подростков есть маршруты с высотой свыше 150 см. Красивый вид, веселые препятствия никого не оставят равнодушными.

Батутные центры в Москве

Дети резвятся на батутах

Порадовать своих непосед можно разного рода батутами. При этом взрослым тоже понравится прыгать, забыв о повседневных заботах и суете.

«Flip Fiy» - батутный центр, в котором царит потрясающая атмосфера, звонкий смех и веселье. Он подарит детям море положительных эмоций и незабываемых впечатлений. А взрослым поможет расслабиться и снять стресс после тяжелой рабочей недели. При центре работают фитнес группы и профессиональные инструктора. «Flip Fiy» находится на Семеновском переулке.

«Невесомость-Вавилон» - батутный центр для активного отдыха всей семьи. Здесь после подвижных развлечений можно перевести дух и перекусить в уютном кафе. Это место можно найти на Проспекте Мира.

Детские развлекательные центры Москвы

Столичные центры делятся на детские и семейные заведения. Последний вариант для совместного времяпровождения. В детских развлекательных центрах все оборудовано для ребят разного возраста. Родители могут оставить своих подросших чад под присмотром персонала либо наблюдать за ними, сидя за столиком в кафе. Совсем крохи могут развлекаться при поддержке мамы.

Детский городок «Кидбург»

"Кидбург" — место, где дети смогут примерить на себе любую профессию

В маленьком детском мире всё как у взрослых: аптека, больница, почта, служба МЧС, полиция, телевизионная студия, административные заведения. Дети могут попробовать себя в любой роли. Это своеобразный город профессий. Находится он около метро Лубянка в Центральном Детском магазине. Городок будет интересен детям от 1,5 до 14 лет.

Парк развлечений для детей «Космик»

Развлекательный центр "Космик" в ТЦ "Европейский"

Он находится в ТЦ Европейский пл. Киевского Вокзала. Парк оборудован видео-симуляторами, увлекательными аттракционами и лабиринтом. В «Космике» установлены камеры наблюдения. Родители, отдыхая за столиком в кафе, могут следить за передвижением своего чада в стенах лабиринта с любых устройств. Для маленьких посетителей парка есть различные качели со световым и музыкальным сопровождением.

Совместный семейный отдых несет в себе положительные аспекты. Он укрепляет брак, улучшает взаимопонимание между подростками и родителями, благотворно влияет на психику и умственные способности детей младшего школьного возраста. Психологами замечено, что дети в таких семьях лучше успевают в учебе и увереннее чувствуют себя в коллективе.

Кафе и рестораны с игровыми зонами

Как часто бывает, интересы детей и родителей расходятся. Одним хочется поиграть, другим требуется расслабляющий отдых с вкусными блюдами и приятной музыкой. Выход один – найти подходящее кафе с детской игровой комнатой. И дети под присмотром, и родители довольны.

Сеть семейных кафе «Андерсон»

Мастер-класс по приготовению пиццы для детей, кафе "Андерсон"

Уютные залы с легкой «домашней» обстановкой. Для детей есть игровая зона, клуб и возможность поучиться кулинарному искусству. Ребятам понравится готовить несложные, но красивые блюда.

Семейный ресторан «Типография»

Ресторан "Типография", место где могут отдохнуть не только дети, но и взрослые

Несмотря на то, что это ресторан, цены в нем вполне демократичные. Есть хорошая детская площадка с увлекательными игрушками. Пока взрослые ужинают, за малышами присматривают профессиональные няни. По выходным в ресторане «Типография» после 16 ч. работают аниматоры с развлекательной детской программой.

Ресторан «Рибамбель»

Ресторан "Рибамбель" — одно из лучших мест для семейного отдыха

Семейный ресторан имеет три зоны: игровую комнату, зал с обеденными столами и часть помещения для проведения детских праздников. В данном заведении часто проводятся мастер-классы, есть арт-студия и балетный зал. Малыши, которые плохо передвигаются самостоятельно, могут поиграть в манеже. Игровая площадка напоминает миниатюрный детский городок с домиками.

Ресторан «La Familia»

Ресторан "La Familia" на Электрозаводской, Москва

Уютное заведение для всей семьи с итальянской, испанской кухней. Деткам для игр предоставлено целых две комнаты. В одной из них они могут посмотреть мультфильмы на большом экране. Для малышей работают няни и аниматоры.

Где можно прогуляться вечером с детьми в Москве?

Каток на ВДНХ, Москва

Прогуливаясь по московским улицам, не забудьте заглянуть на Арбат. Он интересен днем и красив вечером. Старый Арбат является неотъемлемой творческой частью Москвы. Он стал пристанищем многих художников и музыкантов. Поэтому на улице можно увидеть массу великолепных картин и услышать пение под гитару. Вообще многие центральные улицы города заслуживают вашего внимания: Тверская, Проспект Мира, Цветной бульвар, Знаменка, Ильинка, Лаврушенский переулок.

Не менее интересно бродить по территории ВДНХ. Эффектно подсвечиваются фонтаны, здания и скульптуры. Есть масса небольших кафе, где можно побаловать себя и детей различными угощениями.

Также можно погулять с ребенком в вечернем парке «Сокольники». Он имеет эффектное освещение в виде арки. Здесь по вечерам собирается много народу, особенно в выходные дни.

Плюсы и минусы отдыха в Москве: полезные советы

С одной стороны огромный плюс, что в Москве столько разных мест и способов отдохнуть. Есть из чего выбирать. С другой стороны можно поддаться соблазну посетить как можно больше центров, парков, развлекательных мероприятий. Запаситесь большим количеством свободного времени. Часы, проведенные в парках, развлекательных центрах, музеях, пролетят на одном дыхании.

Чтобы не испортить семейный отдых, планируйте посещение выбранных мест не более 1-2 в день. Важно в полной мере насладиться атмосферой и не создавать суету. Учитывайте и время, требуемое на дорогу. А также то, что дети от переходов и переездов могут устать. Ведь всевозможные центры находятся в разных уголках города.

Старайтесь планировать свои развлечения неподалеку от кафе или закусочных, чтобы не нарушать режим детей. При выборе подходящего мероприятия учитывайте погодные условия. У каждого времени года есть свои преимущества, используйте их на 100%.

Чтобы малыши не устали, комбинируйте активные, насыщенные мероприятия с более спокойным отдыхом. А для детей школьного возраста развлекательные игры совмещайте с познавательными моментами. Пусть отдых приносит пользу.

И наконец, не забывайте про себя. Не желательно выбирать мероприятия, где будут участвовать только дети. Найдите интересное занятие и для взрослых людей. Лучше, когда развлечение рассчитано на всю семью. Такие мероприятия оставляют в памяти ребенка приятные воспоминания о своем детстве, о теплой, доброжелательной Москве.

Цените каждое мгновение, проведенное в столице со своей семьей!