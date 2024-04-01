Москва люкс на Новый год

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Москву поможет провести праздничные каникулы ярко и необычно.

У нас будет возможность встретить наступающий год в столице нашей Родины и увидеть Москву в новогодних огнях.

А также сможем познакомиться с самыми интересными местами столицы, прогуляться по новогоднему Арбату и украшенному самой зимой Коломенскому.

Новый год в Москве станет одним из самых ярких воспоминаний, которое наверняка захочется повторить!
Москва люкс на Новый год
Москва люкс на Новый год
Москва люкс на Новый год
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Встречаем Новый год в Москве
Встречаем Новый год в Москве
Нас ждет автобусная экскурсия и встреча Нового года в центре столицы
Прогулка по Москве-реке
Прогулка по Москве-реке
Поучаствуем в экскурсии по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» и увидим город с нового ракурса
Посещение территории Московского Кремля
Посещение территории Московского Кремля
Мы увидим Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья и выдающиеся произведения — Царь-пушку и Царь-колокол

Программа тура по дням

1 день

Встречаем Новый год в центре столицы

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

В 13:00 пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы». Москва ― одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что Москва никогда не спит.

Во время экскурсии вы увидите сталинские высотки, особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москвы-Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу не позднее 02:00.

Встречаем Новый год в центре столицыВстречаем Новый год в центре столицыВстречаем Новый год в центре столицыВстречаем Новый год в центре столицы
2 день

Прогулка по Москве-реке

Завтрак.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

По желанию за дополнительную плату вы сможете посетить аттракцион «Канатную дорогу» (во время обзорной экскурсии).

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

В 17:00 прогулка по Москве-реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.

Питание: завтрак.

Прогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-реке
3 день

Посещение Оружейной палаты

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

В 10:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

В 11:00посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Посещение Оружейной палаты в 12:00.

Оружейная палата ― удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье.

Крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5‑го ― начала 20-го века.

У вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и почерпнуть для себя много новой информации.

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

Питание: завтрак.

Посещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палатыПосещение Оружейной палаты

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Хилтон Москва Ленинградская 5*2395022050210001920030700
Шератон Палас 5*2325021450186001670029300
Марриотт Гранд 5*2665024750185001670036100
Radisson Blu Belorusskaya 4*2355021650212001940030100

Варианты проживания

Отель «Хилтон Москва Ленинградская»

2 ночи

Отель «Хилтон Москва Ленинградская» расположен в одной из знаменитых сталинских высоток в центральной части столицы.

Все номера оформлены в современном стиле. В каждом номере установлен телевизор, рабочая зона с письменным столом, набор для приготовления чая и кофе, а также гигиенические принадлежности.

Для удобства гостей имеется ресторан, в котором Вам предложат традиционные блюда русской кухни и богатый выбор вин, кроме того есть лобби-бар. В шаговой доступности есть ряд кафе.

Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»Отель «Хилтон Москва Ленинградская»

Шератон Палас Отель

2 ночи

«Шератон Палас Отель» ― пятизвездочный представитель известной сети, расположенный в Москве на Тверской улице.

Все номера, от классических до президентского люкса, отличаются современной обстановкой и наличием разнообразной техники.

В отеле можно сытно позавтракать, выбрав понравившийся вид завтрака из континентального, американского или по системе "шведский стол".

В течение дня гостей ждут в шикарном ресторане "Владимир", в меню которого блюда интернациональной кухни и широкий выбор сортов вин.

Шератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас ОтельШератон Палас Отель

Марриотт Гранд Отель

2 ночи

«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.

Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.

На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».

Марриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд Отель

Отель «Radisson Blu Belorusskaya»

2 ночи

В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры и рабочее пространство с канцелярскими принадлежностями. В ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены, комплектом махровых полотенец, халатами, тапочками.

Работает роскошный ресторан, в котором по меню можно заказать изысканные блюда русской и европейской кухонь. Также есть круглосуточный лобби-бар, где всегда есть свежая выпечка и различные напитки.

Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»Отель «Radisson Blu Belorusskaya»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024VIP-турыНа автобусе

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