Москва собирает друзей на 7 дней

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Этот тур создан специально для школьников, которые хотят активно провести время в Москве.

За неделю вы увидите Красную площадь, парк Зарядье, исторический район старой Москвы, Третьяковскую галерею и киностудию «Мосфильм».Тур для школьных групп может быть организован от трех до семи дней.
Москва собирает друзей на 7 дней
Москва собирает друзей на 7 дней
Москва собирает друзей на 7 дней
Ближайшие даты:
15
мая
19
июн

Что вас ожидает:

В мире кино
В мире кино
Узнаете о киносъёмочном процессе и работе режиссеров, гримеров, декораторов и костюмеров
Прогулки по ВДНХ
Прогулки по ВДНХ
Увидите знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», а еще побываете в музее космонавтики
Красота Красной площади
Красота Красной площади
Полюбуетесь многоцветными куполами Собора Василия Блаженного, Александровским садом и зайдете в ГУМ

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. Арбат

Автобусная экскурсия «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Исторический музей.

Во время экскурсии вы узнаете о быте и занятиях древних москвичей, о том, чем отличалась жизнь в столице.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по Арбату.

Арбат – это символ старой Москвы.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Понедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. АрбатПонедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. АрбатПонедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. АрбатПонедельник. Обзорная экскурсия по Москве. Исторический музей. Арбат
2 день

Вторник. Красная площадь

Пешеходная экскурсия по Красной площади.

Выувидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, Лобное место, Мавзолей, Александровский сад, ГУМ.

Посещение территории Московского Кремля (за доп. плату).

Вы прогуляетесь по Кремлевским площадям и улицам, увидите царь-колокол и царь-пушку, посетите один из музеев-соборов: Успенский, Архангельский или Благовещенский – ознакомитесь с системой росписи и убранством православного храма.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Вторник. Красная площадьВторник. Красная площадьВторник. Красная площадь
3 день

Среда. Зарядье. Московский планетарий

Автобусно-пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени.

Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Московский планетарий – один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России.

Во время экскурсии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии и освоения Космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Среда. Зарядье. Московский планетарийСреда. Зарядье. Московский планетарийСреда. Зарядье. Московский планетарий
4 день

Четверг. Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галерею

Замоскворечье.

Пешеходная экскурсия по историческому району старой Москвы.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Экскурсия в Третьяковскую галерею – самый известный художественный музей в Москве.

На экскурсии можно увидеть самые известные картины в собрании Третьяковской галереи: портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, «Всадницу» Карла Брюллова, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Богатырей» Виктора Васнецова, пейзажи Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова, узнать, как развивалась русская живопись на протяжении 200 лет: от европейских реформ Петра I до конца XIX века.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Четверг. Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галереюЧетверг. Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галереюЧетверг. Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галерею
5 день

Пятница. Киностудия «Мосфильм». Проезд по канатной дороге Воробьевы горы

Киностудия «Мосфильм».

Экскурсия на к/с«Мосфильм» – как маленькое путешествие в мир кино.

Вы узнаете о киносъёмочном процессе и работе режиссеров, гримеров, декораторов и костюмеров.

Вы посетите площадку с декорациями старой Москвы и киносъемочный павильон, увидите эскизы к фильмам, операторскую технику, коллекцию ретро-автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы.

Проезд по канатной дороге Воробьевы горы – Лужники.

Канатная дорога стала точкой притяжения для москвичей и туристов.

С нее открывается вид на десятки достопримечательностей столицы.

С высоты птичьего полета можно увидеть все высотки Москвы и узнать историю уникального сооружения метромоста.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Пятница. Киностудия «Мосфильм». Проезд по канатной дороге Воробьевы горыПятница. Киностудия «Мосфильм». Проезд по канатной дороге Воробьевы горы
6 день

Суббота. ВДНХ. Музей космонавтики

ВДНХ.

Прогулка по Центральной аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», павильонов на площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток» – копии космического корабля, на котором Гагарин облетел Землю.

Макет Москвы.

Вы увидите миниатюры Кремля, Красной площади, храма Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя, Дома на набережной, парков и проспектов.

Экскурсия в музей Космонавтики.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира.

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос.

Обед в кафе.

Свободное время.

Суббота. ВДНХ. Музей космонавтикиСуббота. ВДНХ. Музей космонавтики
7 день

Воскресенье. Усадьба Царицыно

Усадьба Царицыно.

В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.

Познакомитесь с историей строительства летней загородной усадьбы, её дальнейшей судьбой, узнаете, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры, а также увидите изделия народных мастеров из собрания музея-заповедника «Царицыно», представленных в залах Хлебного дома

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу на автобусе.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за взрослого в составе группы школьников – 2 500 руб.

Стоимость на 1 школьника в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Стоимость

Доплата за SGL
в сутки

Космос ***
стандарт
2-х местное размещение

43 700

1 200

Максима Заря ***
стандарт
2-х местное размещение

40 200

1 700

Измайлово Бета ***
стандарт
2-местное размещение

44 700

1 500

Валс **
Блочное размещение

39 800

Питание во всех гостиницах: шведский стол.

Варианты проживания

Отель «Космос»

6 ночей

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Максима Заря»

6 ночей

Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.

Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.

Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.

В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.

Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»

Гостиница «Измайлово Бета»

6 ночей

Гостиница Измайлово это огромный гостиничный комплекс, который состоящий из 4 корпусов – «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма/Дельта». Гостиничный комплекс Измайлово предлагает гостям столицы полный спектр гостиничных и бизнес услуг для туристам и бизнесменам.

Гостиница Измайлово Бета находится в самом зелёном и экологически чистом районе Москвы, недалеко от Измайловского парка. Гостиница Измайлово Бета находится на расстоянии 50 метров от станции метро «Партизанская».

Гостиница «Измайлово Бета»Гостиница «Измайлово Бета»Гостиница «Измайлово Бета»Гостиница «Измайлово Бета»

Гостиница «Валс»

6 ночей

Гостиница «Валс» располагается в городе Москва. К услугам постояльцев прачечная, глажка одежды и камера хранения багажа.

Номера отеля оформлены в классическом стиле, в основном преобладают кремовые и бежевые тона. Каждый из них оснащен — телевизором, холодильником, кухонными принадлежностями, телефоном и бесплатным Wi-Fi.

Гостиница «Валс»Гостиница «Валс»Гостиница «Валс»Гостиница «Валс»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на вокзале с 07:00 (на 3-х вокзалах - Ленинградский, Казанский, Ярославский)
  • Проживание (согласно выбранному варианту)
  • Питание: завтраки (со второго дня тура), обеды - ежедневно
  • Экскурсионная программа, включая входные
  • Билеты в музеи
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт - по программе
  • Трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Трансфер из и в аэропорт
  • Завтрак в первый день тура (от 300 руб. /чел)
  • Ужин в кафе города (от 650 руб. /чел)
  • Доплата за входной билет на территорию Кремля на школьника, достигшего 16-ти летнего возраста - 700 руб. /чел
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как происходит встреча в первый день тура?

Встреча на вокзале с 07:00 (на 3-х вокзалах – Ленинградский, Казанский, Ярославский).

Встреча в аэропорту оплачивается дополнительно.

Есть ли трансфер на вокзал/аэропорт в последний день тура?

Трансфер на вокзал в день отъезда по окончании экскурсионной программы входит в стоимость тура.

Трансфер в аэропорт оплачивается дополнительно?

В какой день начинается тур?

День заезда – любой день с 19.06.2023 по 25.06.2023.

Тур может быть только 7 дней?

Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах указанных дат.

Стоимость на 1 школьника в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2 дня/
1 ночь

3 дня/
2 ночи

4 дней/
3 ночи

5 дней/
4 ночи

6 дней/
5 ночей

7 дней/
6 ночей

Космос ***
стандарт
2-х местное размещение

12 800

17 500

23 400

31 400

38 200

43 700

Максима Заря ***
стандарт
2-х местное размещение

12 200

16 400

21 600

29 100

35 300

40 200

Измайлово Бета ***
стандарт
2-местное размещение

12 900

17 900

23 800

32 100

39 000

44 700

Валс **
Блочное размещение

12 100

16 200

21 400

28 800

34 900

39 800

Доплата за взрослого в составе группы школьников

1 300

1 800

2 000

2 200

2 500

2 500

Питание во всех гостиницах: шведский стол.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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