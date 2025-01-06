2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
6 янв в 09:15
12 000₽ за человека
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
3 ноя в 07:15
14 900₽ за человека
2 дня
Шарм провинции: экспресс-тур по Кашире, Венёву, Туле, Крапивне и Дубне
Попробовать венёвскую баранку, сделать крапивную нить и продегустировать пироги с крапивой
Начало: Москва, станция метро «Анино», 7:45
9 ноя в 07:45
12 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На 2 дня»
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