Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни

Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Приглашаем провести 2 дня в прошлом.

Машина времени нам не понадобится — в старинные городки можно добраться прямо из Москвы всего за несколько часов. Мы покажем вам потаённые уголки и колоритные
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улочки Владимира и расскажем про местных привидений. В Суздале осмотрим кремль, аутентичные торговые лавки из 19 века и купеческие дома. А ещё вы полюбуетесь Успенским монастырём, побываете на Соборной площади и посетите село Боголюбово.

В завершение вас ждёт фольклорный мастер-класс: вы услышите русские народные песни, сможете сами исполнить частушки, принять участие в игрищах и забавах. За доплату желающие смогут отведать медовуху и обучиться зельеварению у Бабы Яги.

Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Проживание. Будем жить в гостинице «Амакс» 3* или в хостеле, 2-местное проживание. Стоимость тура указана за 2-местное размещение в отеле «Амакс». За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отеля взято с сайте booking.com

Питание. В стоимость включён завтрак. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Таинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и Суздаль

Встретим вас на Ярославском ж/д вокзале и отправимся во Владимир. По прибытии начнём экскурсию под названием «Легенды старого города». Вас ждёт не только прогулка по колоритным улочкам и скрытым от лишних глаз местам, но и таинственные сказки. Расскажем про владимирских привидений, удивим вас городскими легендами и поведаем старинные предания.

Нагулявшись, отправимся в резиденцию к Бабе Яге (за доплату). Нам повезло — сказочная героиня попалась добрая, поэтому пугать нас не будет. Зато проведёт урок по зельеварению: вы сможете приготовить травяной сбор для настоя по собственному уникальному рецепту.

Осмотрим Успенский Княгинин женский монастырь 13 века, основанный по велению жена князя Всеволод Большое Гнездо. Дальше переедем в Суздаль и проведём для вас обзорную экскурсию по городу. Вокруг нас будут старинные дома, лавки с вывесками из 19 века и древние церкви.

Увидим Суздальский кремль, а по желанию и за доплату посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь 14 века и осмотреть музейную экспозицию и росписи внутри.

За доплату можем насладиться обедом по-крестьянски с дегустацией медовухи. Трапеза пройдёт в зале, оформленном в стиле времён Ивана Грозного. Вам предложат сразу 10 сортов напитка и обязательно расскажут про историю и приготовление медовухи.

Вернёмся в гостиницу во Владимир. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу. Ужин за доплату.

Таинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и СуздальТаинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и Суздаль
2 день

Экскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

После завтрака продолжим знакомство с Владимиром. Осмотрим Золотые ворота 12 века и здание Водонапорной башни, пройдёмся по Георгиевской улице, где в древние времена находился двор Юрия Долгорукого.

По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.

Побываем на Соборной площади, уже вблизи осмотрим Успенский собор, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевский собор с великолепной белокаменной резьбой.

Переедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние Нерли и Клязьмы. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.

Пообедаем «по-барски» (за доплату), а затем вас ждёт фольклорный мастер-класс. Вы послушаете русские народные песни, сможете сами исполнить частушки, принять участие в игрищах и забавах и попробовать сыграть на старинных музыкальных инструментах.

На этом наш тур подошёл к концу, мы отправляемся назад в Москву.

Экскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на НерлиЭкскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на НерлиЭкскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на НерлиЭкскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на НерлиЭкскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в «Амаксе» с завтраком12 000 ₽
2-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом11 800 ₽
1-местное размещение в «Амаксе» с завтраком14 800 ₽
1-местное размещение в «Амаксе» с завтраком и обедом16 200 ₽
2-местное размещение в хостеле с завтраком10 400 ₽
2-местное размещение в «Амаксе» с завтраком и обедом13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание вне программы на 1 человека: обеды - 1300 ₽ ужин - 750 ₽
  • Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 650 ₽
  • Дегустация суздальской медовухи - 600 ₽
  • Посещение музея-сказки «Бабуся Ягуся» - 650 ₽
  • Возможна доплата за ж/д билеты, при бронировании тура менее, чем за 14 дней до начала тура в связи с ростом тарифа на стоимость ж/д билета - 200 ₽
  • Стоимость тура при размещении в хостеле с завтраком и обедом - 11 800 ₽
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Амакс»:
  • 1-местный номер с завтраком - 14 800 ₽
  • 1-местный номер с завтраком и обедом - 16 200 ₽
  • 2-местный номер с завтраком - 12 000 ₽ за взрослого, 11 800 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 11 500 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
  • 2-местный номер с завтраком и обедом - 13 500 ₽ за взрослого, 13 300 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 13 000 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский вокзал, 9:15
Завершение: Владимир, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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