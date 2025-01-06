Встретим вас на Ярославском ж/д вокзале и отправимся во Владимир. По прибытии начнём экскурсию под названием «Легенды старого города». Вас ждёт не только прогулка по колоритным улочкам и скрытым от лишних глаз местам, но и таинственные сказки. Расскажем про владимирских привидений, удивим вас городскими легендами и поведаем старинные предания.

Нагулявшись, отправимся в резиденцию к Бабе Яге (за доплату). Нам повезло — сказочная героиня попалась добрая, поэтому пугать нас не будет. Зато проведёт урок по зельеварению: вы сможете приготовить травяной сбор для настоя по собственному уникальному рецепту.

Осмотрим Успенский Княгинин женский монастырь 13 века, основанный по велению жена князя Всеволод Большое Гнездо. Дальше переедем в Суздаль и проведём для вас обзорную экскурсию по городу. Вокруг нас будут старинные дома, лавки с вывесками из 19 века и древние церкви.

Увидим Суздальский кремль, а по желанию и за доплату посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь 14 века и осмотреть музейную экспозицию и росписи внутри.

За доплату можем насладиться обедом по-крестьянски с дегустацией медовухи. Трапеза пройдёт в зале, оформленном в стиле времён Ивана Грозного. Вам предложат сразу 10 сортов напитка и обязательно расскажут про историю и приготовление медовухи.

Вернёмся в гостиницу во Владимир. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу. Ужин за доплату.