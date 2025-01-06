Машина времени нам не понадобится — в старинные городки можно добраться прямо из Москвы всего за несколько часов. Мы покажем вам потаённые уголки и колоритные
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Будем жить в гостинице «Амакс» 3* или в хостеле, 2-местное проживание. Стоимость тура указана за 2-местное размещение в отеле «Амакс». За доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото отеля взято с сайте booking.com
Питание. В стоимость включён завтрак. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Таинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и Суздаль
Встретим вас на Ярославском ж/д вокзале и отправимся во Владимир. По прибытии начнём экскурсию под названием «Легенды старого города». Вас ждёт не только прогулка по колоритным улочкам и скрытым от лишних глаз местам, но и таинственные сказки. Расскажем про владимирских привидений, удивим вас городскими легендами и поведаем старинные предания.
Нагулявшись, отправимся в резиденцию к Бабе Яге (за доплату). Нам повезло — сказочная героиня попалась добрая, поэтому пугать нас не будет. Зато проведёт урок по зельеварению: вы сможете приготовить травяной сбор для настоя по собственному уникальному рецепту.
Осмотрим Успенский Княгинин женский монастырь 13 века, основанный по велению жена князя Всеволод Большое Гнездо. Дальше переедем в Суздаль и проведём для вас обзорную экскурсию по городу. Вокруг нас будут старинные дома, лавки с вывесками из 19 века и древние церкви.
Увидим Суздальский кремль, а по желанию и за доплату посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь 14 века и осмотреть музейную экспозицию и росписи внутри.
За доплату можем насладиться обедом по-крестьянски с дегустацией медовухи. Трапеза пройдёт в зале, оформленном в стиле времён Ивана Грозного. Вам предложат сразу 10 сортов напитка и обязательно расскажут про историю и приготовление медовухи.
Вернёмся в гостиницу во Владимир. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу. Ужин за доплату.
Экскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
После завтрака продолжим знакомство с Владимиром. Осмотрим Золотые ворота 12 века и здание Водонапорной башни, пройдёмся по Георгиевской улице, где в древние времена находился двор Юрия Долгорукого.
По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.
Побываем на Соборной площади, уже вблизи осмотрим Успенский собор, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевский собор с великолепной белокаменной резьбой.
Переедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние Нерли и Клязьмы. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.
Пообедаем «по-барски» (за доплату), а затем вас ждёт фольклорный мастер-класс. Вы послушаете русские народные песни, сможете сами исполнить частушки, принять участие в игрищах и забавах и попробовать сыграть на старинных музыкальных инструментах.
На этом наш тур подошёл к концу, мы отправляемся назад в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в «Амаксе» с завтраком
|12 000 ₽
|2-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом
|11 800 ₽
|1-местное размещение в «Амаксе» с завтраком
|14 800 ₽
|1-местное размещение в «Амаксе» с завтраком и обедом
|16 200 ₽
|2-местное размещение в хостеле с завтраком
|10 400 ₽
|2-местное размещение в «Амаксе» с завтраком и обедом
|13 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание вне программы на 1 человека: обеды - 1300 ₽ ужин - 750 ₽
- Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 650 ₽
- Дегустация суздальской медовухи - 600 ₽
- Посещение музея-сказки «Бабуся Ягуся» - 650 ₽
- Возможна доплата за ж/д билеты, при бронировании тура менее, чем за 14 дней до начала тура в связи с ростом тарифа на стоимость ж/д билета - 200 ₽
- Стоимость тура при размещении в хостеле с завтраком и обедом - 11 800 ₽
- Стоимость тура при размещении в гостинице «Амакс»:
- 1-местный номер с завтраком - 14 800 ₽
- 1-местный номер с завтраком и обедом - 16 200 ₽
- 2-местный номер с завтраком - 12 000 ₽ за взрослого, 11 800 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 11 500 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
- 2-местный номер с завтраком и обедом - 13 500 ₽ за взрослого, 13 300 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 13 000 ₽ за ребёнка на дополнительном месте