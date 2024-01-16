1 день

Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)

11:10 Встреча с группой в аэропорту.

Те, кто прилетают раньше — встреча в городе у отеля Меридиан в 12:30.

Переезд в Мурманск (30 км).

Встреча с теми, кто приехал заранее у отеля «Меридиан».

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.

Вы посетите главную площадь города — площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Комплексный обед в кафе города.

После 18:00 заселение в отель (для проживающих в отелях по программе).

Свободное время.

22:30 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов.

22:30–01:30 Охота за северным сиянием (с 1.09 по 15.04).

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!

Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за доп. плату 4 000 руб. /чел.