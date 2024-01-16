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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)
11:10 Встреча с группой в аэропорту.
Те, кто прилетают раньше — встреча в городе у отеля Меридиан в 12:30.
Переезд в Мурманск (30 км).
Встреча с теми, кто приехал заранее у отеля «Меридиан».
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.
Вы посетите главную площадь города — площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Комплексный обед в кафе города.
После 18:00 заселение в отель (для проживающих в отелях по программе).
Свободное время.
22:30 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов.
22:30–01:30 Охота за северным сиянием (с 1.09 по 15.04).
Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!
Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!
Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!
Если в этот день у нас не получится поймать северное сияние — мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за доп. плату 4 000 руб. /чел.
Териберка
Завтрак, для проживающих в отелях по программе.
08:00 Встреча с группой у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов.
Заезд в отели по программе.
Переезд в поселок Териберка.
Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку.
Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии.
Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.
Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с конца декабря по апрель при наличии устойчивого снежного покрова, в остальное время — треккинг).
Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом.
Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Комплексный обед в ресторане Териберки.
Свободное время.
Возвращение в Мурманск.
Трансфер к отелям по программе.
Отдых.
Саамская деревня
Завтрак, для проживающих в отелях по программе.
Освобождение номеров.
08:00 Сбор у отеля Меридиан, заезд в отели по программе.
Переезд в саамскую деревню.
Экскурсия в саамскую деревню.
Нас ждет традиционная саамская деревня.
Саамы, или лопари — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.
В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.
По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Экскурсия по деревне.
Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, народные игры и забавы — метание аркана, саамский футбол, стрельба из лука.
Обед арктический с блюдами из оленины и рыбы.
16:30 Переезд в центр Мурманска.
Свободное время.
18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.
18:40–19:00 Прибытие в аэропорт.
Рекомендуемые авиарейсы для туристов из СПБ: Авиакомпания «Аэрофлот»: Санкт-Петербург MMK 20:35 — LED 22:25.
Рекомендуемые авиарейсы для туристов из МСК: Любые рейсы, отправляющиеся в Москву после 20:30.
Проживание
Тур предусматривает как тариф без проживания, так и по желанию можно выбрать тариф с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура и выбранного тарифа, руб:
|Дата тура
|Без проживания
|Park Inn by Radisson 4* TWIN
|Park Inn by Radisson 4* SGL
|06.10.2023
|24 950
|34 400
|37 900
|04.11.2023
|24 950
|34 400
|37 900
|15.12.2023
|24 950
|34 400
|37 900
|31.12.2023
|28 950
|39 400
|42 900
|02.01.2024
|26 950
|37 400
|40 900
|05.01.2024
|26 950
|37 400
|40 900
|26.01.2024
|26 950
|37 400
|40 900
Проживание в отеле «Park Inn» с завтраками. Важно: центр город.
Варианты проживания
Park Inn by Radisson 4
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни. Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.
Огни Мурманска
Этот отель расположен на горнолыжном курорте Мурманск, в 6 км от центра города. Из окон открывается панорамный вид на горнолыжные склоны и центр города. К услугам гостей бесплатная парковка и Wi-Fi.
Просторные номера отеля "Огни Мурманска" располагают спутниковым телевидением и ванной комнатой с душем, феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Блюда русской и европейской кухни подаются в ресторане «У Егорыча». Также гости могут заказать еду в номер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе пакета с проживанием)
- Питание по программе (обеды)
- Экскурсии по программе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Выезд «В погоню за северным сиянием» (проводится с сентября по середину апреля)
- Услуги гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Проживание (при выборе пакета без проживания)
- Дополнительные услуги
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуемые рейсы
Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 11:10.
Вылет обратно:
- Рекомендуемые авиарейсы для туристов из СПБ: Авиакомпания «Аэрофлот»: Санкт-Петербург MMK 20:35 — LED 22:25
- Рекомендуемые авиарейсы для туристов из МСК: Любые рейсы, отправляющиеся в Москву после 20:30
Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
Какие есть особенности тура?
- Зима: В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в город Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню (деревня открыта с 24.12).
- В случае перегруженности саамской деревни, туроператор имеет право заменить объект на аналогичный.
- Зима: Северное сияние - природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы. Если в первый день нам не получится поймать северное сияние - мы организуем повторный выезд на следующий день для всех желающих за доп. плату 4000 р/чел.
- Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
- Рекомендуем вам взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую верхнюю одежду, теплую, непромокаемую обувь.
- Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Приехав в Териберку, ты удивляешься красоте данных мест, и наличием одного туалета для туристов в отеле, где кормят обедом. И в итоге красота и вкусная еда смешивается с стоянием в туалет в очереди из 15+ человек.
Так же хотелось бы добавить про автобус для тура. Если бы не запотевали окна, то можно было бы рассматривать красоту пейзажей ещё и из машины.