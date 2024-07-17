5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
10 сен в 10:00
от 102 000₽ за человека
скидка
6%
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
2 ноя в 10:00
от 109 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна17 июля 2024Тур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные люди.
- ООльга15 июля 2024Тур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и было много солнца. Остались только позитивные впечатления обо всех сторонах этой поездĸи.
- ЕЕлена25 июня 2024Добрый день! Наша семья провела незабываемый отпуск в путешествии по Кольскому полуострову. Это были чудесные дни, полные новых впечатлений. В первую очередь мы
- ААлексей25 декабря 2023Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
- ММарина11 октября 2023Хотим с мужем поблагодарить Вас за этот невероятный тур на Кольсĸий полуостров!! Стольĸо нового, интересного и супер вĸусного!! … Проживание
- ННиколай26 сентября 2023Здравствуйте! Тур нам понравился, было очень вкусно, мы в восторге от арктической кухни. Насладились удивительной северной природой, золотой осенью. Гид Константин человек явно неравнодушный к родному краю, много и интересно рассказывал и всегда помогал при необходимости. Программа интересная и познавательная.
- ККсения17 сентября 2023Прекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, который отвечал на любой вопрос
- ЮЮрий17 января 2023Отличный тур, получили именно то, что хотели
- ДДмитрий20 декабря 2022Друзья, с наступающим Новым Годом! Эта поездĸа на фоне Мальдив, ОАЭ и Египта (все тольĸо 5** и All inclusive), не
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Винные туры»
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