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хотели поблагодарить нашего замечательного гида Константина. Он невероятный, он самый лучший гид, какого мы встречали. Умный, интеллигентный, интеллектуальный, веселый, тактичный, вежливый, пунктуальный,добрый человек. И, конечно, супер супер профессионал. Без Константина все было бы не так. Пожалуйста, передайте его руководству огромную благодарность от нашей семьи. По программе путешествия. Для нас все было идеально. Все дни были динамичными, тщательно спланированными и насыщенными интересными экскурсиями и событиями. Учитывая, что мы были в гастрономическом туре, мы, конечно, обращали много внимания уровню ресторанов и качеству еды. Все на высшем уровне. Мы получили то, что хотели и ожидали получить. Для всех нас, если составить рейтинг ресторанов, которые мы посетили, то на первом месте ресторан Терраса Мурманск, на втором месте - Меридиан Мурманск и на третьем месте - Моле в Териберке. Нам очень понравилась арктическая кухня. Всем нашим знакомым, друзьям и родственникам будем рекомендовать такую поездку. Путешествие по Кольскому полуострову вместе с Константином и организованное принимающей стороной навсегда останется в памяти, как одно из лучших в нашей жизни. Всем большое спасибо! Большой стране отдельное спасибо за организацию нашего путешествия. Всего хорошего!!!