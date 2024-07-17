Винные туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Винные туры» в Мурманске, цены от 102 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
10 сен в 10:00
от 102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин»
2 ноя в 10:00
от 109 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
    Тур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные люди.
    Тур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные людиТур замечательный! Удивительная природа Кольского полуострова, вкусная арктическая кухня, замечательные люди
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
    Тур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и было много солнца. Остались только позитивные впечатления обо всех сторонах этой поездĸи.
    Тур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и былоТур понравился. Программа насыщенная и интересная! Природа, море очень красивые! Очень повезло с погодой и было
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
    Добрый день! Наша семья провела незабываемый отпуск в путешествии по Кольскому полуострову. Это были чудесные дни, полные новых впечатлений. В первую очередь мы
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    хотели поблагодарить нашего замечательного гида Константина. Он невероятный, он самый лучший гид, какого мы встречали. Умный, интеллигентный, интеллектуальный, веселый, тактичный, вежливый, пунктуальный,добрый человек. И, конечно, супер супер профессионал. Без Константина все было бы не так. Пожалуйста, передайте его руководству огромную благодарность от нашей семьи. По программе путешествия. Для нас все было идеально. Все дни были динамичными, тщательно спланированными и насыщенными интересными экскурсиями и событиями. Учитывая, что мы были в гастрономическом туре, мы, конечно, обращали много внимания уровню ресторанов и качеству еды. Все на высшем уровне. Мы получили то, что хотели и ожидали получить. Для всех нас, если составить рейтинг ресторанов, которые мы посетили, то на первом месте ресторан Терраса Мурманск, на втором месте - Меридиан Мурманск и на третьем месте - Моле в Териберке. Нам очень понравилась арктическая кухня. Всем нашим знакомым, друзьям и родственникам будем рекомендовать такую поездку. Путешествие по Кольскому полуострову вместе с Константином и организованное принимающей стороной навсегда останется в памяти, как одно из лучших в нашей жизни. Всем большое спасибо! Большой стране отдельное спасибо за организацию нашего путешествия. Всего хорошего!!!

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
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    остальном все хорошо, кроме причала для посадки/высадки при "охоте на китов", но это вопрос инфраструктуры! Сергей очень старался, чтобы наше путешествие прошло на Ура, спасибо ему!

    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали
  • М
    Марина
    11 октября 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
    Хотим с мужем поблагодарить Вас за этот невероятный тур на Кольсĸий полуостров!! Стольĸо нового, интересного и супер вĸусного!! … Проживание
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    было ĸомфортное… программа получилась просто замечательная! Полная перезагрузĸа!! Константин- один из самых лучших гидов, с ĸоторыми мы встречались во время всех наших путешествий по миру. Нам очень понравилась организация… все ситуации (даже форс-мажор) разрешались идеально, весело и моментально! БРАВО!! СПАСИБО!!

  • Н
    Николай
    26 сентября 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
    Здравствуйте! Тур нам понравился, было очень вкусно, мы в восторге от арктической кухни. Насладились удивительной северной природой, золотой осенью. Гид Константин человек явно неравнодушный к родному краю, много и интересно рассказывал и всегда помогал при необходимости. Программа интересная и познавательная.
  • К
    Ксения
    17 сентября 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
    Прекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, который отвечал на любой вопрос
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    и всегда был готов помочь, отличная еда. Арктическая кухня очень впечатлила. Единственная рекомендация организаторам - поменять экскурсию в саамскую деревню на что-то другое)

    Прекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, которыйПрекрасный тур, нам все очень понравилось, получили куда больше, чем ожидали. Потрясающая природа, профессиональный гид, который
  • Ю
    Юрий
    17 января 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Отличный тур, получили именно то, что хотели
  • Д
    Дмитрий
    20 декабря 2022
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Друзья, с наступающим Новым Годом! Эта поездĸа на фоне Мальдив, ОАЭ и Египта (все тольĸо 5** и All inclusive), не
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    поверите - но самая запоминающаяся! И прежде всего -хорошая Компания. Я в ĸанун наступающего Нового Года, хотел бы Вам пожелать Здоровья (с большой буĸвы), счастья, удачи и много приятных впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Винные туры»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
  2. Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
  3. Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
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  2. Кладбище кораблей
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  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
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