Ю Юлия Орёл - путешествие во времени Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.

N Nikolay Старинный город над Окой Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️

М Мария Орёл сквозь столетия Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую

И Ирина Орёл - путешествие во времени Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!

М Максим Орёл - путешествие во времени Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))

Е Елена Орёл сквозь столетия Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))

O Oxana Орёл сквозь столетия Экскурсия очень понравилась. Много разноплановой информации: и исторической, и в современном ракурсе. Экскурсовод рассказывала очень интересно, захватывающе.

И Ирина Старинный город над Окой читать дальше что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!! Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и