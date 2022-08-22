Новогодний разгуляй

Веселые новогодние гуляния в русской глубинке. Будет интересно и взрослым, и детям

5
3 отзыва
Веселые новогодние гуляния в русской глубинке. Будет интересно и взрослым, и детям.

Нас ждет поход в лес за елочкой, каверзные испытания от “лешего” и украшение новогодней красавицы на свежем воздухе. Затем будем веселиться с Дедом Морозом и Снегурочкой за праздничным столом.

А новый год начнем активно: будем кататься на лыжах, любоваться пейзажами, париться в баньке, участвовать в веселых соревнованиях и летать на ватрушке с горы!
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Новогодний разгуляй
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Магия огня
Магия огня
Поучаствуем в выступлении фаер-шоу!
Русская банька
Русская банька
Раскаленные камни, горячий пар, ароматные дубовые венички и ушат с холодной водой!
Поход-квест "В лес за елкой"
Поход-квест "В лес за елкой"
Разгадаем все загадки "лешего" и доставим пушистую красавицу к празднику
Захватывающая игра в Лазер-таг
Захватывающая игра в Лазер-таг
Почувствуем азарт и единение команды во время веселых боев
Традиции усадебного гостеприимства
Традиции усадебного гостеприимства
Посетим торжественное чаепитие в музее-усадьбе И. С. Тургенева
Зимние забавы на свежем воздухе
Зимние забавы на свежем воздухе
Нас ждут соревнования по биатлону, снежные игры и катание с горы

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Вечер знакомств

С 16:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Заезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомств
2 день

Поход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программа

9:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения.

Поход-квест “За Новогодней елкой”.

Веселые конкурсы и головоломки.

Перекус в лесу.

15:00 Обед.

16:00 Мастер-класс по изготовлению Новогодних игрушек.

Подготовка к встрече Нового года 2023.

Наряжаем на улице символ праздника – ель.

21:00 Начало праздничной программы “Новогодние приключения".

Поход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программа
3 день

Игра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоу

10:00 Завтрак.

11:00 Игра-квест "Следопыты"

14:00 Обед.

15:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин.

Игра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоу
4 день

Лазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушки

9:30 Завтрак.

11:00 Проведение спортивно-тактической игры “Лазер-таг”.

14:30 Обед.

16:00 Мастер-класс по росписи Чернышинской игрушки “Кормилка”.

19:00 Ужин.

20:00 Настольные игры и развлечения.

Лазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по росписи игрушки
5 день

Соревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. Тургенева

9:30 Завтрак.

10:30 Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.

Катание с горы на «ватрушках».

Тир.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”.

Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием “Традиции усадебного гостеприимства”.

19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч “Ласточка” в Москву (билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).

Соревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. Тургенева

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые24 900
Дети до 12 лет22 400
Доп. место (детям до 12 лет)12 450

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

4 ночи

Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание по программе
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Прокат оборудования для игры "Лазер-таг"
  • Прокат оборудования для мастер-класса по фаер-шоу
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как добраться?

Туда 30 декабря: 16:35 из Москвы с Курского вокзала на электропоезде "Ласточка" № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

Самостоятельный заезд на личном автотранспорте на базу с 16:00.

20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно 3 января: 19:14 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны

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