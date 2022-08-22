С 16:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).
20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.
21:00 Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
9:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения.
Поход-квест “За Новогодней елкой”.
Веселые конкурсы и головоломки.
Перекус в лесу.
15:00 Обед.
16:00 Мастер-класс по изготовлению Новогодних игрушек.
Подготовка к встрече Нового года 2023.
Наряжаем на улице символ праздника – ель.
21:00 Начало праздничной программы “Новогодние приключения".
10:00 Завтрак.
11:00 Игра-квест "Следопыты"
14:00 Обед.
15:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
18:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин.
9:30 Завтрак.
11:00 Проведение спортивно-тактической игры “Лазер-таг”.
14:30 Обед.
16:00 Мастер-класс по росписи Чернышинской игрушки “Кормилка”.
19:00 Ужин.
20:00 Настольные игры и развлечения.
9:30 Завтрак.
10:30 Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.
Катание с горы на «ватрушках».
Тир.
13:00 Обед.
14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”.
Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием “Традиции усадебного гостеприимства”.
19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч “Ласточка” в Москву (билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|24 900
|Дети до 12 лет
|22 400
|Доп. место (детям до 12 лет)
|12 450
Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Туда 30 декабря: 16:35 из Москвы с Курского вокзала на электропоезде "Ласточка" № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
Самостоятельный заезд на личном автотранспорте на базу с 16:00.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд в гостевой дом.
Обратно 3 января: 19:14 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.