Пешеходные экскурсии в Орле

Что вас ожидает

Орел сквозь века

Гуляя по улице Ленина, центральной пешеходной улице города, вы узнаете, какое название она носила изначально, действительно ли раньше по ней ходили трамваи и к какому архитектурному стилю относится большинство ее зданий. А еще услышите необычную историю Александровского моста, возведенного в честь 25-летия царствования Александра II, и раскроете предназначение площади Ленина в царской России.

Орел изнутри

Вы увидите не только классические достопримечательности города, но и его необычные места. Так, я покажу спрятавшееся в одном дворике граффити с изображением Орловской крепости и скульптурную группу, посвященную знаменитому писателю Лескову. А еще расскажу, как связаны с нашим старинным городом военачальник Ермолов и Тургенев.