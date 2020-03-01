Пешеходные экскурсии в Орле

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Исследовать центральные улицы и познакомиться с главными достопримечательностями города

Роман
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Роман – ваш гид
Приглашаю на классическую прогулку по историческому сердцу губернского города, подарившего миру плеяду знаменитых писателей и полководцев.

Вы услышите об основных вехах развития Орла, раскроете особенности его культуры и архитектуры и узнаете, какую роль он сыграл в судьбе страны.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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Орел — прошлое и настоящее
Орел — прошлое и настоящее

Что вас ожидает

Орел сквозь века
Гуляя по улице Ленина, центральной пешеходной улице города, вы узнаете, какое название она носила изначально, действительно ли раньше по ней ходили трамваи и к какому архитектурному стилю относится большинство ее зданий. А еще услышите необычную историю Александровского моста, возведенного в честь 25-летия царствования Александра II, и раскроете предназначение площади Ленина в царской России.

Орел изнутри
Вы увидите не только классические достопримечательности города, но и его необычные места. Так, я покажу спрятавшееся в одном дворике граффити с изображением Орловской крепости и скульптурную группу, посвященную знаменитому писателю Лескову. А еще расскажу, как связаны с нашим старинным городом военачальник Ермолов и Тургенев.

Организационные детали

  • Между достопримечательностями мы можем перемещаться на общественном транспорте (20 рублей за поездку) или на такси (100-200 рублей за поездку)
  • По желанию и по предварительной договоренности экскурсия может быть переформатирована в квест
Орел — прошлое и настоящее
Орел — прошлое и настоящее
Орел — прошлое и настоящее
Орел — прошлое и настоящее
Орел — прошлое и настоящее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Роман, я гид с профильным образованием. Занимаюсь экскурсионным делом более семи лет, получил несколько наград в сфере туризма и сохранения культурного наследия. С радостью покажу вам родной Орел и поделюсь накопленными знаниями!
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Пешеходные экскурсии в Орле

Орел — путешествие во времениОрел — путешествие во времениОрел — путешествие во времени
От 780 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Вы увидите самые интересные и живописные места Орла и рассмотрите фотографии достопримечательностей, которых уже нет на улицах города. А также узнаете истории местных знаменитых людей, повлиявших на развитие политики и культуры всей страны.
Старинный город над ОкойСтаринный город над ОкойСтаринный город над Окой
2400 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
Эта прогулка познакомит вас с историей Орла — одного из старейших и интереснейших русских городов. Его размеренный, немного патриархальный уклад жизни, завораживающий путешественников, перенесет вас в атмосферу провинциального городка 19 века. Вы услышите истории о русских царях и писателях-орловцах, среди которых были Тургенев, Андреев, Бунин и Лесков. Посетите место, откуда Орел берет свое начало, пройдете по местам воинской славы и ощутите дыхание ушедшей эпохи в прекрасном ландшафтном парке «Дворянское гнездо».
Купеческий ОрелКупеческий ОрелКупеческий Орел
3250 за экскурсию
2.5 часа
25 отзывов
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Мы прогуляемся с вами по городу, который был основан как военная крепость, и поговорим о самой яркой странице его истории – купечестве. Вы увидите старинные здания и районы, в которых больше всего сохранилось исторических объектов, узнаете разные версии происхождения гордого названия города и сможете составить объемное представление о столице бывшей Орловской губернии.
По Курским улицам ОрлаПо Курским улицам ОрлаПо Курским улицам Орла
2610 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Полюбоваться на деревянные дома и узнать самое трогательное и интересное про купеческие судьбы
Прогуляемся вместе по небольшому старому району Орла, где селились некогда богатые и знатные купцы — на четырёх улицах с одинаковым названием: Курская. За каждым из домов на Курских улицах таится свой удивительный, а часто и драматический сюжет из купеческой жизни. Всем, кто любит архитектуру, истории про судьбы и быт позапрошлого столетия, так же сильно, как я сама, маршрут придётся особенно по душе!

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