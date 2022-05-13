Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон

Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато

4.7
3 отзыва
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато.

Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными столбами-Дивами, цветущими ковыльными степями и заповедной природой.

В музее-заповеднике Дивногорье есть возможность посетить Пещерный храм Сицилийской иконы Божьей Матери ХVII в., осмотреть меловые столбы-останцы Дивы, меловой каньон, руины Хазарской крепости IХ-Х вв., увидеть уникальную альпийскую растительность, редкие и реликтовые виды растений и насекомых.

После прогулки по территории заповедника, туристы смогут пройти к действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна Предтечи. Сплавиться на байдарках в низ по реке Дон, увидеть меловую пещеру в горе Шатрище. Тур подарит вам чувство обновления, феерические эмоции и яркие впечатления. Насладитесь неспешным и в тоже время насыщенным отдыхом на живописной реке.
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Ближайшие даты:

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Программа тура по дням

1 день

Острогожск, начало сплава

8:30 Встреча с туристами в Воронеже.

8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).

10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

11:00 – 11:30 Инструктаж.

11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 – 15:00 Обед, отдых.

15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.

17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

2 день

Экскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.

13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).

14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.

16:00 – 19:00 Отдых, баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

3 день

Сплав на байдарках до горы Шатрище

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.

11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

4 день

Прогулка в пещеру горы Шатрище, сплав до города Лиски, отъезд

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.

11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.

12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.

14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).

14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:30 Выезд в Воронеж.

Ориентировочное время прибытия — 18:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

3 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Билеты в музей-заповедник «Дивногорье»
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя — зонтик или накидка;
  • от солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем;
  • в байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик;
  • посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие особенности у реки?

В районе моста в селе Рыбное в русле много тины и водорослей, далее русло чистое, вода прозрачная. Песчаных пляжей на реке нет, выходы из воды каменистые или илистые. Часто встречаются цапли. По берегам есть мята, на склонах меловых гор много чабреца. Ниже хутора Дивногорье скорость течения увеличивается, встречаются каменистые перекаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
13 мая 2022
Спасибо, все было отлично!
С
11 мая 2022
Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!
И
9 мая 2021
Тур идеально подходит для новичков, не предполагает серьёзных физических нагрузок или специальных навыков. Еда хорошая, вкусная, но убрал бы майонез из многих блюд:) баня была потрясающей

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