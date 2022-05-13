8:30 Встреча с туристами в Воронеже.
8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).
10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
11:00 – 11:30 Инструктаж.
11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 – 15:00 Обед, отдых.
15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.
17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.
13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).
14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.
16:00 – 19:00 Отдых, баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.
11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.
11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.
12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.
14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).
14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.
Сдача и погрузка снаряжения.
15:30 Выезд в Воронеж.
Ориентировочное время прибытия — 18:30.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В районе моста в селе Рыбное в русле много тины и водорослей, далее русло чистое, вода прозрачная. Песчаных пляжей на реке нет, выходы из воды каменистые или илистые. Часто встречаются цапли. По берегам есть мята, на склонах меловых гор много чабреца. Ниже хутора Дивногорье скорость течения увеличивается, встречаются каменистые перекаты.