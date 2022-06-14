Праздничный велотур по Орловской области
Если вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, то этот тур именно для вас. Его особенностью является возможность размещения путешественников в комфортных условиях.
апр
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мценск и встреча группы
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721 Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 Заезд на экобазу на личном автотранспорте.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки.
21:00 Поздний ужин.
Вечер знакомств у костра.
Начало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых
9:00 Завтрак в кафе.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.
Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение веломаршрута.
Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных.
Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.
Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Посещение источника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы
9:00 Завтрак в кафе.
10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).
Наш веломаршрут пройдет вдоль высокого берега реки Зуша, откуда совершают свои полеты дельтапланеристы.
Извилистая дорога приведет нас в деревню Шейно, в которой из-под горы бьет мощный ключ и питает святой водой открытую купель, а далее он впадает в реку Пшевка.
Посещение источника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
Есть предположение, что вода пробилась в этот источник из Вознесенского монастыря, находящегося в д. Кресты, в 5 км от источника. Монастырь был основан учеником Кукши-Авраамием в начале 12-го столетия.
Вода здесь отличается особой чистотой, без примесей, с большим содержанием серебра и очень холодная.
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение веломаршрута.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Экскурсия на городище Новосиль. Отъезд
9:00 Завтрак в кафе;
10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).
Перед началом велопрогулки, мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Экскурсия на городище Новосиль.
14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед.
17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г. Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Время указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Активный глэмпинг «Сплав стихий»
|Модуль «Призма» на склоне без удобств (2х местное размещение)
|Взрослый
|17900
|Одноместное размещение
|24000
|Модуль Сафари-тент «ЮГ» наверху склона с удобствами (2-3-4х местное размещение)
|Взрослый
|21900
|Одноместное размещение
|28000
|Палаточный лагерь
|Кемпинговая палатка TRAMP LAIR (2-3х местное размещение)
|Взрослый
|13900
|Одноместное размещение
|15000
Варианты проживания
Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)
Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.
Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек
Шатер «ЮГ» с удобствами
В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».
Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.
Кемпинг «Сплав стихий»
На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными паралоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута/ до ж. д. вокзала г. Мценска
- Продукты питания
- Прокат инвентаря (велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
- Что не входит
- Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не указанные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
- Место начала и завершения?
- г. Мценск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
- Будет ли сотовая связь на маршруте?
На маршруте ловит Билайн и Мегафон 40%, остальные сотовые связи отсутствуют.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.