Природа зовет
И этот тур магическим образом помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и реальностью.
Всё потому, что за 2 дня вы успеете стать ближе к первозданной природе, погрузиться в каждую стихию и получить чистую радость. А ведь именно этого городскому человеку и не хватает для того, чтобы быть в моменте.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение
8:48 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;
12:24 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»);
С 13:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте;
13:30 Прибытие на берег реки, в кемпинг «Сплав Стихий».
Обед в кафе кемпинга.
14:30 Переезд к месту начала сплава.
15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава на байдарках.
Отправляемся в путь (10 км).
17:30 Завершение сплава.
Возвращение в кемпинг «Сплав Стихий».
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
Сплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоу
9:00 Завтрак в кафе кемпинга;
10:30 Продолжение сплава.
Маршрут проходим на SUPах.
Отправляемся в путь (11 км).
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
14:00 Возвращение в лагерь.
Обед в кафе кемпинга.
15:00 Переезд на склон парапланеристов.
Мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев.
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
Вечером к нам в гости приедут мастера группы арт-студия «Иллюзион». Под их руководством будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят вам яркие незабываемые ощущения.
21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.
А затем есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Велопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых
9:00 Завтрак в кафе кемпинга.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.
Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс.
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».
Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру. А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.
13:00 Продолжение маршрута.
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед в кемпинге.
17.30 Отъезд из лагеря на ж. д. вокзал г. Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном двухместном модуле на территории кемпинга или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты покупки тура, руб:
|Размещение/даты
|До 9 июня
|С 9 июня
|Активный кемпинг «Сплав стихий»
|Модуль «Призма» на склоне без удобств (2х местное размещение)
|Взрослый
|15 900
|16 900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|14 500
|15 500
|Одноместное размещение
|20 000
|21 000
|Модуль Сафари «ЮГ» наверху склона с удобствами в номере (2-3-4 местное размещение)
|Взрослый
|18 900
|19 900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|17 000
|18 000
|Одноместное размещение
|25 000
|26 000
|Палаточный лагерь
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3х местное размещение)
|Взрослый
|12 900
|13 900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|11 500
|12 500
|Одноместное размещение
|15 000
|16 000
Варианты проживания
Кемпинг «Сплав стихий»
Территория кемпинга «Сплав стихий».
К услугам гостей на территории кемпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в кемпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.
Сафари-тент ЮГ с удобствами.
В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.
Сафари-тент Призма с удобствами на территории.
В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3х местное размещение).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж. д. вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (байдарки/сап доски, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Россия, Орловская область, Мценск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для сплава:
- Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье)
- Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы)
- Термобелье или кофта (флис)
- Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик)
- Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя)
- Головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф
- Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25)
- Солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
- Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
На суше и в лагере:
- Рюкзак или спортивная сумка
- Пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми)
- Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды)
- Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше!
- Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага)
- Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани)
- Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас)
- Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей
- По желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какое будет предоставлено снаряжение?
Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.
Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.