1 день

Встреча, размещение

8:48 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;

12:24 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»);

С 13:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте;

13:30 Прибытие на берег реки, в кемпинг «Сплав Стихий».

Обед в кафе кемпинга.

14:30 Переезд к месту начала сплава.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава на байдарках.

Отправляемся в путь (10 км).

17:30 Завершение сплава.

Возвращение в кемпинг «Сплав Стихий».

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.