Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области

Природа зовет

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3 отзыва
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Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух.

И этот тур магическим образом помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и реальностью.

Всё потому, что за 2 дня вы успеете стать ближе к первозданной природе, погрузиться в каждую стихию и получить чистую радость. А ведь именно этого городскому человеку и не хватает для того, чтобы быть в моменте.
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Ближайшие даты:
21
апр
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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даты

Что вас ожидает:

Велопутешествие
Велопутешествие
Прокатитесь с ветерком вдоль полей с пшеницей и гречихой
Байдарки и SUP
Байдарки и SUP
Научитесь управлять байдаркой и SUP-ом на сплаве по реке Зуша
Парапланы и воздушные змеи
Парапланы и воздушные змеи
Запустите воздушных змеев и полюбуетесь на полеты парапланеристов
Фаер-шоу
Фаер-шоу
Научитесь пользоваться огненным реквизитом

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение

8:48 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;

12:24 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»);

С 13:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте;

13:30 Прибытие на берег реки, в кемпинг «Сплав Стихий».

Обед в кафе кемпинга.

14:30 Переезд к месту начала сплава.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава на байдарках.

Отправляемся в путь (10 км).

17:30 Завершение сплава.

Возвращение в кемпинг «Сплав Стихий».

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

Встреча, размещениеВстреча, размещениеВстреча, размещение
2 день

Сплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоу

9:00 Завтрак в кафе кемпинга;

10:30 Продолжение сплава.

Маршрут проходим на SUPах.

Отправляемся в путь (11 км).

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

14:00 Возвращение в лагерь.

Обед в кафе кемпинга.

15:00 Переезд на склон парапланеристов.

Мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев.

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

Вечером к нам в гости приедут мастера группы арт-студия «Иллюзион». Под их руководством будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят вам яркие незабываемые ощущения.

21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.

А затем есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.

Сплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоуСплав на байдарках и сапбордах, запускаем воздушных змеев, мастер - класс по фаер-шоу
3 день

Велопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

9:00 Завтрак в кафе кемпинга.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.

Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс.

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».

Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру. А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.

13:00 Продолжение маршрута.

16:00 Возвращение в лагерь.

Обед в кемпинге.

17.30 Отъезд из лагеря на ж. д. вокзал г. Мценска.

19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:55 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Велопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном двухместном модуле на территории кемпинга или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты покупки тура, руб:

Размещение/датыДо 9 июняС 9 июня
Активный кемпинг «Сплав стихий»
Модуль «Призма» на склоне без удобств (2х местное размещение)
Взрослый 15 90016 900
Ребёнок 7 – 12 лет 14 50015 500
Одноместное размещение20 00021 000
Модуль Сафари «ЮГ» наверху склона с удобствами в номере (2-3-4 местное размещение)
Взрослый 18 90019 900
Ребёнок 7 – 12 лет 17 00018 000
Одноместное размещение25 00026 000
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3х местное размещение)
Взрослый 12 90013 900
Ребёнок 7 – 12 лет 11 50012 500
Одноместное размещение15 00016 000

Варианты проживания

Кемпинг «Сплав стихий»

2 ночи

Территория кемпинга «Сплав стихий».

К услугам гостей на территории кемпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в кемпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.

Сафари-тент ЮГ с удобствами.

В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.

Сафари-тент Призма с удобствами на территории.

В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.

Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»

Палаточный лагерь

2 ночи

Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3х местное размещение).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж. д. вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Прокат инвентаря (байдарки/сап доски, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для сплава:

  • Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье)
  • Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы)
  • Термобелье или кофта (флис)
  • Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик)
  • Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя)
  • Головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф
  • Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25)
  • Солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
  • Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

На суше и в лагере:

  • Рюкзак или спортивная сумка
  • Пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми)
  • Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды)
  • Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше!
  • Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага)
  • Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани)
  • Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас)
  • Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей
  • По желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет предоставлено снаряжение?

Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.

Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 янв 2023
Огромное спасибо организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию. Всё супер вы лучшие!!!
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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