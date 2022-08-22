2 день

Начало сплава

9:00 Завтрак в кафе кемпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь (17 км).

13:00 Остановка на обед в полевых условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

На реке нам будет некогда скучать. На протяжении всего сплава наш путь будут преграждать мосты, которые образуют мощные сливы.

На этих участках путешественники должны быть особенно внимательными и осторожными.

Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

17:00 Прибытие в кемпинг «Сплав стихий».

19:00 Ужин в кафе кемпинга.

21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.

Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.

На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.