Живописные пейзажи реки, посещение древнего городища Новосиль и военно-исторического мемориала «Вяжи» – оставит яркие незабываемые впечатления от путешествия.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, Мценск
16.35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск;
С 19:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки, в кемпинг «Сплав стихий».
21:00 Поздний ужин в кафе кемпинга.
Вечер знакомств и игры у костра.
Начало сплава
9:00 Завтрак в кафе кемпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь (17 км).
13:00 Остановка на обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
На реке нам будет некогда скучать. На протяжении всего сплава наш путь будут преграждать мосты, которые образуют мощные сливы.
На этих участках путешественники должны быть особенно внимательными и осторожными.
Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
17:00 Прибытие в кемпинг «Сплав стихий».
19:00 Ужин в кафе кемпинга.
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд
8:30 Завтрак в кафе кемпинга.
9:30 Экскурсия на городище Новосиль.
Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII.
11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.
Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
14:30 Окончание сплава.
15:00 Обед в кафе кемпинга.
17:30 Отъезд на ж. д. вокзал г Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву. (Поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.
Время указано ориентировочное
Порядок проведения мероприятий может быть изменен
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в кемпинге или в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:
|Проживание
|До 9 июня
|С 9 июня
|Активный глэмпинг Сплав стихий
|Двухместный модуль Призма на склоне без удобств
|Взрослый
|11900
|12900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|10900
|11900
|Ребёнок 3 – 6 лет
|6500
|7500
|Одноместное размещение
|15000
|16000
|Модуль Сафари-тент «ЮГ» наверху склона с удобствами в номере (2-3-4х местное размещение)
|Взрослый
|14900
|15900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|13500
|14500
|Ребёнок 3 – 6 лет
|8500
|9500
|Одноместное размещение
|20000
|21000
|Палаточный лагерь
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3х местное размещение)
|Взрослый
|8900
|9900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|8000
|9000
|Ребёнок 3 – 6 лет
|4500
|5500
|Одноместное размещение
|9900
|10900
Варианты проживания
Шатер «ЮГ» с удобствами
В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».
Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.
Кемпинг «Сплав стихий»
На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными паралоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.
Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)
Шатры «Призма».
Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.
Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж. д. вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты. При проживании в палатках: спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
- Место начала и завершения?
- г. Мценск и г. Москва
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сумка или рюкзак;
- нож;
- миска, кружка, ложка (не обязательно);
- небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
- вкладыш в спальный мешок или простыню;
- удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
- комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
- комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
- накидку от дождя или непромокаемую куртку;
- сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
- солнцезащитные очки;
- головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- необходимые индивидуальные лекарственные средства;
- мази и репелленты от кровососущих насекомых.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
- Какое предоставляется снаряжение?
Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня. При проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики.
- Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20% маршрута.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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